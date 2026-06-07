Isı patlaması tetikledi! Bu saatlerde yağış aniden bastıracak | Termometreler 38 dereceyi görecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde önümüzdeki hafta bir yanda 38 dereceyi bulan kavurucu Afrika sıcakları, diğer yanda ise aniden bastıracak gök gürültülü sağanak yağışlar yaşanacak. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte iller ve öne çıkan hava durumu tahminleri...
Türkiye genelinde Haziran ayı ile birlikte yaz mevsimine geçiş oldukça sancılı oluyor. Hava durumu raporlarına göre, dikey sıcaklık farkları nedeniyle atmosferik bir kararsızlık dalgası yurdu esir alıyor. Yurdun bir yarısı kavrulurken, diğer yarısında ani ısı patlamaları şiddetli fırtınalara yol açacak. Günün en tehlikeli saat dilimi öğleden sonra başlıyor. Sabah saatlerinde sakin ve az bulutlu bir gökyüzü ile başlasa da saat 12:00 ile 18:00 arasına çok dikkat etmek gerekiyor. Güneşin hızla ısıttığı hava dikey olarak yükselecek ve yağmur bulutlarına dönüşebilecek.
Akşam saatlerinden itibaren ise sıcaklık düşerken gece boyu görece serin bir hava hakim olacak. Kırkikindi yağışları ilk etapta Trakya, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı (özellikle Ankara hattı), Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi genelinde yerel olarak etkili olacak. Haftanın ortasında ise İç Ege (Afyonkarahisar, Uşak, Denizli) ve Göller Yöresi (Isparta, Burdur) yağış alacak.
İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL?
Türkiye'nin üç büyük metropolünde önümüzdeki günlerde taban tabana zıt hava döngüleri yaşanması bekleniyor. İstanbul genel olarak yağış riskinden uzak, güneşli bir yaz periyoduna adım atarken, hafta ortasında 27-29°C arasında seyredecek olan sıcaklıklar perşembe gününden itibaren 30°C sınırını aşarak bunaltıcı yaz sıcaklarının habercisi olacak ve pazar günü boyunca da megakentte açık, plan yapmaya son derece uygun bir gökyüzü hakimiyetini sürdürecek.
Başkent Ankara ise tam tersine, hafta genelinde ani dikey sıcaklık farklarının yol açtığı ve "kırkikindi" olarak bilinen konvektif yağışların kıskacında kalacak. Pazar, pazartesi ve salı günleri özellikle öğleden sonraları aniden bastırabilecek gök gürültülü sağanak yağış ve şimşek tehlikesi nedeniyle termometrelerin 26-28°C civarında kalacağı kentte, çarşambadan itibaren fırtınalar yerini güneşli bir gökyüzüne bırakarak perşembe günü sıcaklığı aniden 30°C'ye ulaştıracak.
Ege'nin incisi İzmir ise iç kesimlerdeki bu fırtınalı kararsızlığa tamamen sırtını dönerek hafta genelinde 30-32 derece bandında son derece istikrarlı, az bulutlu ve bol güneşli bir yaz dönemi geçirecek; komşusu Aydın'ın 38 dereceyi bulan kavurucu çöl sıcaklarına kıyasla deniz esintisiyle daha nefes alınabilir bir havaya sahip olan İzmir'de, pazar günü de dahil olmak üzere sabahtan gece yarısına kadar kesintisiz bir güneş gökyüzünde parlamaya devam edecek.