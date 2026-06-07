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Isı patlaması tetikledi! Bu saatlerde yağış aniden bastıracak | Termometreler 38 dereceyi görecek

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde önümüzdeki hafta bir yanda 38 dereceyi bulan kavurucu Afrika sıcakları, diğer yanda ise aniden bastıracak gök gürültülü sağanak yağışlar yaşanacak. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte iller ve öne çıkan hava durumu tahminleri...

Isı patlaması tetikledi! Bu saatlerde yağış aniden bastıracak | Termometreler 38 dereceyi görecek 1

Türkiye genelinde Haziran ayı ile birlikte yaz mevsimine geçiş oldukça sancılı oluyor. Hava durumu raporlarına göre, dikey sıcaklık farkları nedeniyle atmosferik bir kararsızlık dalgası yurdu esir alıyor. Yurdun bir yarısı kavrulurken, diğer yarısında ani ısı patlamaları şiddetli fırtınalara yol açacak. Günün en tehlikeli saat dilimi öğleden sonra başlıyor. Sabah saatlerinde sakin ve az bulutlu bir gökyüzü ile başlasa da saat 12:00 ile 18:00 arasına çok dikkat etmek gerekiyor. Güneşin hızla ısıttığı hava dikey olarak yükselecek ve yağmur bulutlarına dönüşebilecek.

Isı patlaması tetikledi! Bu saatlerde yağış aniden bastıracak | Termometreler 38 dereceyi görecek 2

Akşam saatlerinden itibaren ise sıcaklık düşerken gece boyu görece serin bir hava hakim olacak. Kırkikindi yağışları ilk etapta Trakya, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı (özellikle Ankara hattı), Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi genelinde yerel olarak etkili olacak. Haftanın ortasında ise İç Ege (Afyonkarahisar, Uşak, Denizli) ve Göller Yöresi (Isparta, Burdur) yağış alacak.

Isı patlaması tetikledi! Bu saatlerde yağış aniden bastıracak | Termometreler 38 dereceyi görecek 3

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL?

Türkiye'nin üç büyük metropolünde önümüzdeki günlerde taban tabana zıt hava döngüleri yaşanması bekleniyor. İstanbul genel olarak yağış riskinden uzak, güneşli bir yaz periyoduna adım atarken, hafta ortasında 27-29°C arasında seyredecek olan sıcaklıklar perşembe gününden itibaren 30°C sınırını aşarak bunaltıcı yaz sıcaklarının habercisi olacak ve pazar günü boyunca da megakentte açık, plan yapmaya son derece uygun bir gökyüzü hakimiyetini sürdürecek.

Isı patlaması tetikledi! Bu saatlerde yağış aniden bastıracak | Termometreler 38 dereceyi görecek 4

Başkent Ankara ise tam tersine, hafta genelinde ani dikey sıcaklık farklarının yol açtığı ve "kırkikindi" olarak bilinen konvektif yağışların kıskacında kalacak. Pazar, pazartesi ve salı günleri özellikle öğleden sonraları aniden bastırabilecek gök gürültülü sağanak yağış ve şimşek tehlikesi nedeniyle termometrelerin 26-28°C civarında kalacağı kentte, çarşambadan itibaren fırtınalar yerini güneşli bir gökyüzüne bırakarak perşembe günü sıcaklığı aniden 30°C'ye ulaştıracak.

Isı patlaması tetikledi! Bu saatlerde yağış aniden bastıracak | Termometreler 38 dereceyi görecek 5

Ege'nin incisi İzmir ise iç kesimlerdeki bu fırtınalı kararsızlığa tamamen sırtını dönerek hafta genelinde 30-32 derece bandında son derece istikrarlı, az bulutlu ve bol güneşli bir yaz dönemi geçirecek; komşusu Aydın'ın 38 dereceyi bulan kavurucu çöl sıcaklarına kıyasla deniz esintisiyle daha nefes alınabilir bir havaya sahip olan İzmir'de, pazar günü de dahil olmak üzere sabahtan gece yarısına kadar kesintisiz bir güneş gökyüzünde parlamaya devam edecek.

Isı patlaması tetikledi! Bu saatlerde yağış aniden bastıracak | Termometreler 38 dereceyi görecek 6

YAĞMURLAR NE ZAMAN BİTİYOR?

Peki bu yağışlı hava dalgası ne zaman bitiyor? Tahminlere göre periyodun son gününde sistem nihayet ülkeyi terk ediyor. Yağışlar sadece Doğu Karadeniz kıyıları ile Erzurum ve Kars şeridine sıkışarak etkisini kaybedecek. Bu süreçte İstanbul'da da sıcaklıklar 30 derece sınırına dayanacak ve önümüzdeki hafta sonu için tam anlamıyla deniz ve plaj havasının sinyallerini verecek.

Isı patlaması tetikledi! Bu saatlerde yağış aniden bastıracak | Termometreler 38 dereceyi görecek 7

Önümüzdeki 5 günlük hava tahmin raporuna göre Türkiye'nin en yüksek sıcaklık değerlerine ulaşarak adeta kavrulacak olan lider şehri, termometrelerin istikrarlı bir şekilde 37 ve 38 derece seviyelerini göstereceği Aydın olacak. Aydın'ı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin etkili kurak sıcağıyla mücadele edecek olan ve sıcaklıkların 35 ile 37 derece arasında seyredeceği Şanlıurfa ve Batman ikilisi takip edecek.

Isı patlaması tetikledi! Bu saatlerde yağış aniden bastıracak | Termometreler 38 dereceyi görecek 8

Aynı bölgede Diyarbakır 35 derece civarındaki kararlı sıcaklığını periyod boyunca korurken, Akdeniz kuşağında yer alan Kahramanmaraş da hafta başında 36 dereceye kadar tırmanarak yurdun en sıcak merkezleri arasında üst sıralara adını yazdıracak. Batı bölgelerde ise yüksek nemle birlikte sıcaklığın iyice bunaltıcı olacağı Manisa ve İzmir çevreleri, 34-35 derece bandına ulaşan hava sıcaklıklarıyla bu sıcak hava dalgasından en yoğun şekilde etkilenen diğer iller olarak öne çıkacak.

Isı patlaması tetikledi! Bu saatlerde yağış aniden bastıracak | Termometreler 38 dereceyi görecek 9

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Ülke genelinde parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Isparta, Muş, Ağrı çevreleri ile Van ve Bitlis'in kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Isı patlaması tetikledi! Bu saatlerde yağış aniden bastıracak | Termometreler 38 dereceyi görecek 10

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 30
İstanbul: Parçalı ve az çok bulutlu 29
İzmir: Parçalı ve az çok bulutlu 32
Bursa: Parçalı ve az çok bulutlu 33
Adana: Parçalı ve az bulutlu 31
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 30
Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu 26
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 23
Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 24
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 34

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