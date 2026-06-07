Isı patlaması tetikledi! Bu saatlerde yağış aniden bastıracak | Termometreler 38 dereceyi görecek

YAĞMURLAR NE ZAMAN BİTİYOR? Peki bu yağışlı hava dalgası ne zaman bitiyor? Tahminlere göre periyodun son gününde sistem nihayet ülkeyi terk ediyor. Yağışlar sadece Doğu Karadeniz kıyıları ile Erzurum ve Kars şeridine sıkışarak etkisini kaybedecek. Bu süreçte İstanbul'da da sıcaklıklar 30 derece sınırına dayanacak ve önümüzdeki hafta sonu için tam anlamıyla deniz ve plaj havasının sinyallerini verecek.

Önümüzdeki 5 günlük hava tahmin raporuna göre Türkiye'nin en yüksek sıcaklık değerlerine ulaşarak adeta kavrulacak olan lider şehri, termometrelerin istikrarlı bir şekilde 37 ve 38 derece seviyelerini göstereceği Aydın olacak. Aydın'ı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin etkili kurak sıcağıyla mücadele edecek olan ve sıcaklıkların 35 ile 37 derece arasında seyredeceği Şanlıurfa ve Batman ikilisi takip edecek.

Aynı bölgede Diyarbakır 35 derece civarındaki kararlı sıcaklığını periyod boyunca korurken, Akdeniz kuşağında yer alan Kahramanmaraş da hafta başında 36 dereceye kadar tırmanarak yurdun en sıcak merkezleri arasında üst sıralara adını yazdıracak. Batı bölgelerde ise yüksek nemle birlikte sıcaklığın iyice bunaltıcı olacağı Manisa ve İzmir çevreleri, 34-35 derece bandına ulaşan hava sıcaklıklarıyla bu sıcak hava dalgasından en yoğun şekilde etkilenen diğer iller olarak öne çıkacak.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? Ülke genelinde parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Isparta, Muş, Ağrı çevreleri ile Van ve Bitlis'in kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: