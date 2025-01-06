Sanal büyücü tuzağı! İş kadını hayatının şokunu yaşadı
İş kadını olan Sibel G. yaşadığı olumsuzluklardan kurtulmak isterken sanal büyücü tuzağına düştü. Instagram'da gördüğü "tüm dertleriniz için ulaşın" paylaşımı yapan "Medyum Ömer Hoca" isimli şahısla iletişime geçti. "Bağlama, gideni geri döndürme ve aşık etme" gibi büyüler yaptığını iddia eden şahsa 127 bin lirasını kaptıran kadın hayatının şokunu yaşadı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.01.2025 07:51
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 07:52