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Sanal büyücü tuzağı! İş kadını hayatının şokunu yaşadı

İş kadını olan Sibel G. yaşadığı olumsuzluklardan kurtulmak isterken sanal büyücü tuzağına düştü. Instagram'da gördüğü "tüm dertleriniz için ulaşın" paylaşımı yapan "Medyum Ömer Hoca" isimli şahısla iletişime geçti. "Bağlama, gideni geri döndürme ve aşık etme" gibi büyüler yaptığını iddia eden şahsa 127 bin lirasını kaptıran kadın hayatının şokunu yaşadı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.01.2025 07:51 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 07:52
Sanal büyücü tuzağı! İş kadını hayatının şokunu yaşadı

Akıllara durgunluk veren olay geçen eylül ayında yaşandı. Yaşadığı olumsuz olaylardan kurtulmak için adak kurbanı kestirmek isteyen bir şirkette yönetici Sibel G.(49), ınstagram üzerinden kendisini 'Medyum Ömer hoca' olarak tanıtan kişi ile irtibata geçti.

Sanal büyücü tuzağı! İş kadını hayatının şokunu yaşadı

ÇİVİLİ MASKELİ PAYLAŞIMLAR
Instagram hesabında, "Normal yolla üstesinden gelemediğiniz tüm dertlerimiz için ulaşın. İşlemler sonuç garantilidir. Randevu için WhatsApp tan ulaşın" şeklinde paylaşımlar yapan ve hesabında insanları kandırdığı açıkça belli olan sözde hocanın paylaşımları bununla da sınırlı değildi.

Sanal büyücü tuzağı! İş kadını hayatının şokunu yaşadı

'Bağlama, gideni geri döndürme, aşık etme' başta olmak üzere birçok işlemi parasız gerçekleştirebildiğini öne süren adam, paylaşımlarında yaptığı büyülerin fotoğraflarına ve müşterilerin memnun kaldığına ilişkin yazışmalar ve videolara da yer verdi.

Sanal büyücü tuzağı! İş kadını hayatının şokunu yaşadı

Sabah'ın haberine göre fotoğraflardaki Arapça yazılar, kalbin üzerine çakılmış çiviler, kaşıklar, mezarlıkta yanan mumlar, çeşitli isimlerin yazıldığı maskeler ise dikkat çekti. Tüm bunlara güvenen Sibel G. Ömer hoca olarak bildiği kişiye mesaj attı. İşte hayatı da bundan sonra tepetaklak oldu.

Sanal büyücü tuzağı! İş kadını hayatının şokunu yaşadı

TÜRLÜ BAHANELERLE DAHA FAZLA PARA İSTEDİ
Çeşitli tarihlerde birden fazla kez adak kurbanı kestiren kadın, kendisini Ömer Faruk olarak tanıtan kişinin verdiği hesap numarasına ödemeler yaptı. Ömer Faruk kendisine adakların kesildiğine dair videolar atıp, "Tamamdır Allah kabul etsin" yazıyordu. Ancak bir gün Ömer Faruk, Sibel G.'ye kurbanların sahibi olan bir adakçı işe çalıştığını söyledi.

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