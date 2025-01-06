HMPV nedir, belirtileri neler? HMPV virüsü Türkiye’de görüldü mü, COVID-19’a benzer mi?

COVID-19'a Benzer Mi?

HMPV ve COVID-19, bazı benzerlikler gösteriyor. Her iki virüs de solunum yolu hastalıklarına neden olur ve en çok küçük çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişileri etkiler. Semptomlar da benzer şekilde öksürük, ateş, burun tıkanıklığı ve nefes darlığı gibi şikayetlerle kendini gösterir. Ayrıca her iki virüs de öksürük, hapşırık ve yakın temasla yayılabilir.