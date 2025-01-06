HMPV nedir, belirtileri neler? HMPV virüsü Türkiye’de görüldü mü, COVID-19’a benzer mi?

HMPV virüsü, son günlerde Çin'de tekrar gündeme geldi ve kamuoyunda endişe yarattı. Koronavirüs pandemisinin üzerinden beş yıl geçmesinin ardından, Çin'deki hastanelerden gelen maske takan kişilerin görüntüleri ve yerel basındaki haberler, yeni bir salgının başladığı yönündeki iddiaları güçlendirdi. HMPV salgını, COVID-19 pandemisine benzer belirtilerle ortaya çıkarken, sosyal medya ve haber bültenlerinde dikkat çekici paralellikler kuruldu. Peki, HMPV virüsü nedir ve hangi belirtilerle kendini gösterir?