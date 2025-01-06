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HMPV nedir, belirtileri neler? HMPV virüsü Türkiye'de görüldü mü, COVID-19’a benzer mi?

HMPV virüsü, son günlerde Çin'de tekrar gündeme geldi ve kamuoyunda endişe yarattı. Koronavirüs pandemisinin üzerinden beş yıl geçmesinin ardından, Çin'deki hastanelerden gelen maske takan kişilerin görüntüleri ve yerel basındaki haberler, yeni bir salgının başladığı yönündeki iddiaları güçlendirdi. HMPV salgını, COVID-19 pandemisine benzer belirtilerle ortaya çıkarken, sosyal medya ve haber bültenlerinde dikkat çekici paralellikler kuruldu. Peki, HMPV virüsü nedir ve hangi belirtilerle kendini gösterir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.01.2025 09:13
HMPV nedir, belirtileri neler? HMPV virüsü Türkiye’de görüldü mü, COVID-19’a benzer mi?

Çin'de yaşanan İnsan Metapnömovirüsü (HMPV) salgını, dünya çapında büyük bir endişeye yol açtı. Hindistan başta olmak üzere birçok ülke, virüsün yayılmasını yakından izliyor. Ancak bu virüs, COVID-19 virüsüne ne kadar benziyor? HMPV'nin semptomları nelerdir ve uzmanlar bu konuda ne söylüyor? Aşısı var mı? İşte tüm bu soruların yanıtları.

HMPV nedir, belirtileri neler? HMPV virüsü Türkiye’de görüldü mü, COVID-19’a benzer mi?

HMPV'nin Artan Etkisi: Hastaneler Dolu

Çin'in çeşitli bölgelerinde, özellikle de çocuklar arasında HMPV enfeksiyonlarının arttığı bildiriliyor. Bu durum, hastanelerin aşırı kalabalıklaşmasına ve kamuoyunda salgın korkusunun yeniden gündeme gelmesine yol açtı. Sosyal medya platformlarında Çin hastanelerinden paylaşılan maske takan kişilerin görüntüleri, ilk COVID-19 salgınını anımsatıyor. Ancak Çin hükümetinden gelen açıklamalar, salgının kış aylarında görülen olağan bir durum olduğunu belirtiyor.

HMPV nedir, belirtileri neler? HMPV virüsü Türkiye’de görüldü mü, COVID-19’a benzer mi?

HMPV Nedir?

İnsan Metapnömovirüsü, solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan yaygın bir virüstür. Özellikle kış ve ilkbahar aylarında yayılır ve semptomlar genellikle soğuk algınlığı veya grip ile karışabilir. HMPV, Respiratuvar Sinsitiyal Virüs (RSV) ile benzer özellikler taşır ve Pneumoviridae ailesine aittir. İlk kez 2001'de keşfedilmiş olsa da, bazı uzmanlar virüsün 1958'den beri mevcut olduğuna dair kanıtlar bulunduğunu belirtiyor.

HMPV nedir, belirtileri neler? HMPV virüsü Türkiye’de görüldü mü, COVID-19’a benzer mi?

COVID-19'a Benzer Mi?

HMPV ve COVID-19, bazı benzerlikler gösteriyor. Her iki virüs de solunum yolu hastalıklarına neden olur ve en çok küçük çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişileri etkiler. Semptomlar da benzer şekilde öksürük, ateş, burun tıkanıklığı ve nefes darlığı gibi şikayetlerle kendini gösterir. Ayrıca her iki virüs de öksürük, hapşırık ve yakın temasla yayılabilir.

HMPV nedir, belirtileri neler? HMPV virüsü Türkiye’de görüldü mü, COVID-19’a benzer mi?

HMPV Belirtileri Nedir?

İnsan Metapnömovirüsü (HMPV) enfeksiyonunun belirtileri, genellikle üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarıyla ilişkilidir ve grip veya soğuk algınlığına benzer. En yaygın belirtiler şunlardır:

👉Öksürük
👉Ateş
👉Burun tıkanıklığı
👉Nefes darlığı veya zor nefes almayı hissetme
👉Boğaz ağrısı
👉Hapşırma
👉Baş ağrısı
👉Yorgunluk ve halsizlik
👉Kas ağrıları
👉Solunum güçlüğü (özellikle risk altındaki kişilerde, örneğin yaşlılar ve küçük çocuklar)

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