Viral Galeri Viral Tıkla Gelir İdaresi 2025 yılı 850 memur alımı başvuruları başladı mı? GİB yazılı sınavı ne zaman?

Gelir İdaresi 2025 yılı 850 memur alımı başvuruları başladı mı? GİB yazılı sınavı ne zaman?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2025 yılı için 850 kişilik Gelir Uzman Yardımcısı (GUY) ve Devlet Gelir Uzman Yardımcısı (DGUY) alımı yapacağını duyurdu. Sınav için ön başvurular başladı! Kimler başvuru yapabilir, GİB yazılı sınavı ne zaman? İşte sınav tarihleri ve başvuru detayları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.02.2025 13:57
Gelir İdaresi 2025 yılı 850 memur alımı başvuruları başladı mı? GİB yazılı sınavı ne zaman?

Resmi duyuruya göre, Gelir İdaresi Başkanlığı, 2025 yılında 820 gelir uzman yardımcısı ve 30 devlet gelir uzman yardımcısı olmak üzere toplamda 850 memur alımı yapılacağını duyurdu. Adayların merakla beklediği başvuru süreci resmen başladı. Başvuru süreci ile ilgili detaylar ve sınav tarihleri açıklandı. İşte GİB başvuru detayları…

Gelir İdaresi 2025 yılı 850 memur alımı başvuruları başladı mı? GİB yazılı sınavı ne zaman?

Başvurular Ne Zaman?


Başvurular, 14-20 Şubat 2025 tarihleri arasında, nihai başvurular ise 6-12 Mart 2025 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınacak. Başvuruların tamamlanması için adayların belirlenen başvuru ücretini ödemeleri gerekiyor. Ön başvuru sürecini tamamlayan adaylar, belirlenen kontenjan dahilinde nihai başvuru hakkı kazanacak.

Gelir İdaresi 2025 yılı 850 memur alımı başvuruları başladı mı? GİB yazılı sınavı ne zaman?

Ön başvuru ve nihai başvurularını kaçıran adaylar için geç başvuru hakkı tanındı. Geç başvuru tarihi 19 Mart 2025 olup, bu süreçte başvuran adaylar sınav ücretini artırımlı olarak ödeyecekler.

Gelir İdaresi 2025 yılı 850 memur alımı başvuruları başladı mı? GİB yazılı sınavı ne zaman?

Sınav Ücreti Ne Kadar?


ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzda ön başvuru ücretleri 120 TL olarak belirtildi. Ödemeler 14-21 Şubat 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "Ödemeler" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatıracak.

Gelir İdaresi 2025 yılı 850 memur alımı başvuruları başladı mı? GİB yazılı sınavı ne zaman?

Kimler Başvuru Yapabilir?


Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

GUY alımı için 2023 veya 2024 KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinden en az 65 puan almış olmak,

DGUY alımı için 2023 veya 2024 KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinden en az 70 puan almış olmak,

En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dört yıllık fakültelerden birinden mezun olmak,

01.01.2023 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak).

SON DAKİKA