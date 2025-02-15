Gelir İdaresi 2025 yılı 850 memur alımı başvuruları başladı mı? GİB yazılı sınavı ne zaman?

Kimler Başvuru Yapabilir?



Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

GUY alımı için 2023 veya 2024 KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinden en az 65 puan almış olmak,

DGUY alımı için 2023 veya 2024 KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinden en az 70 puan almış olmak,

En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dört yıllık fakültelerden birinden mezun olmak,

01.01.2023 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak).