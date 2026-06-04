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Adana'da belediyeye halılı protesto! Mahalleli isyan etti

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Havuzlubahçe Mahallesi sakinleri, rögar kapağı değişiminin ardından tam 8 aydır asfaltlanmayan yollar nedeniyle adeta çileden çıktı. Toz toprak içinde yaşamaktan bıkan, pencerelerini açamayan ve belediyeden ses alamayan mahalleli evlerindeki eski halıları sokağa serdi.

Adana'da belediyeye halılı protesto! Mahalleli isyan etti 1

Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde bazı sokaklarda 8 ay önce rögar kapakları değiştirildi. Çalışmanın tamamlanmasının ardından bozulan yollar asfaltlanmadı.

8 AYDIR ASFALT BEKLİYORLAR: MAHALLELİ TOZA KARŞI YOLA HALI SERDİ

Yoldan geçen araçların kaldırdığı toz, çevreyi kirletmeye başladı.

Adana'da belediyeye halılı protesto! Mahalleli isyan etti 2

Toz nedeniyle zaman zaman rahatsızlandıklarını öne süren mahalle halkı, bozuk yolların araçlara da zarar verdiğini belirterek tepki için 20 gün önce Şehit Ufuk Fesli Sokağı'nın girişine 'Tozlubahçe'ye hoş geldiniz' yazılı tabela astı. Tabelanın önünde toplanan mahalleli, belediye yetkililerine yönelik eylemle yolun yapılmasını talep etti.

Adana'da belediyeye halılı protesto! Mahalleli isyan etti 3

Eylemin ardından 20 gün geçmesine rağmen yetkililer tarafından herhangi bir çalışma yapılmayınca mahalleli, tozların dağılmaması için bu kez çözümü yollara halı sermekte bulduklarını belirtti.

Adana'da belediyeye halılı protesto! Mahalleli isyan etti 4

Yazın gelmesiyle toz sorununun daha da arttığını belirten mahalleli, yoğun toz nedeniyle sıcak havalarda cam ve pencerelerini açamadıklarını söyledi.

Adana'da belediyeye halılı protesto! Mahalleli isyan etti 5

Tozun etkisini azaltabilmek için yolları sürekli sulamak zorunda kaldıklarını ifade eden vatandaşlar, bunun kalıcı çözüm olmadığını belirterek yetkililerden soruna yönelik çalışma yapılmasını istedi.

Adana'da belediyeye halılı protesto! Mahalleli isyan etti 6

'MAHALLEMİZ YOK SAYILIYOR'

Mahallede 61 yıldır yaşayan Cengiz Ayhan, hayatının hiçbir döneminde böyle bir sorunla karşılaşmadığını belirterek, "İlk defa bu kadar uzun bir bakımsızlık gördüm. İleride okul var. Kışın öğrenciler geçerken çamurdan geçiyorlar. Yazın tozdan mahvoluyoruz. Perde açamıyoruz. Nefes alamıyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Yetkililere başvurduk ama geri dönüş alamıyoruz. Mahallemiz yok sayılıyor" dedi.

Adana'da belediyeye halılı protesto! Mahalleli isyan etti 7

'ARACIMA ETTİĞİM MASRAFLA 3 KERE ASFALT YAPILIRDI'

Yolların yapılmamasından dolayı aracının sürekli arızalandığını söyleyen Murat Keklik, "Burada doğdum büyüdüm ama şimdiye kadar böyle bir rezillik görmedim. Bu çukurların yüzünden arabama ettiğim masrafla buraya 3 kere asfalt yapılırdı. Havuzlubahçe'de oturduğumu söylemekten utanıyorum. Mahallemiz köstebek yuvasından daha berbat bir halde. Yağmur yağdığında insanlar ayakkabılarını, çoraplarını çıkararak buradan geçiyor. Böyle bir insanlık var mı" diye konuştu.

Adana'da belediyeye halılı protesto! Mahalleli isyan etti 8

'GÜNDE 3 KERE EVİMİ TEMİZLİYORUM'

Evinde tozlardan dolayı sürekli temizlik yaptığını söyleyen Fatma Kaplan, "Yaşadığımız hayat değil, memnun değiliz. Kızlarım çamurda işe gidip geliyor. Evimi günde 3 kez temizliyorum. Evim ikinci katta olmasına rağmen pislikten, tozdan geçilmiyor. Hayatımız böyle mi devam edecek? Belediye yetkilileri gelip görsünler bu halimizi" ifadelerini kullandı.

Adana'da belediyeye halılı protesto! Mahalleli isyan etti 9

HAVUZLUBAHÇE MAHALLESİ'NDE YAŞAYAN VATANDAŞLARI YOLA SERDİĞİ HALILARDAN GÖRÜNTÜ

Adana'da belediyeye halılı protesto! Mahalleli isyan etti 10

HAVUZLUBAHÇE MAHALLESİ'NDE YAŞAYAN VATANDAŞLARI YOLA SERDİĞİ HALILARDAN GÖRÜNTÜ

Adana'da belediyeye halılı protesto! Mahalleli isyan etti 11

HAVUZLUBAHÇE MAHALLESİ'NDE YAŞAYAN VATANDAŞLARI YOLA SERDİĞİ HALILARDAN GÖRÜNTÜ

Adana'da belediyeye halılı protesto! Mahalleli isyan etti 12

HAVUZLUBAHÇE MAHALLESİ'NDE YAŞAYAN VATANDAŞLARI YOLA SERDİĞİ HALILARDAN GÖRÜNTÜ

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