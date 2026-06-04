Adana'da belediyeye halılı protesto! Mahalleli isyan etti

'MAHALLEMİZ YOK SAYILIYOR' Mahallede 61 yıldır yaşayan Cengiz Ayhan, hayatının hiçbir döneminde böyle bir sorunla karşılaşmadığını belirterek, "İlk defa bu kadar uzun bir bakımsızlık gördüm. İleride okul var. Kışın öğrenciler geçerken çamurdan geçiyorlar. Yazın tozdan mahvoluyoruz. Perde açamıyoruz. Nefes alamıyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Yetkililere başvurduk ama geri dönüş alamıyoruz. Mahallemiz yok sayılıyor" dedi.

'ARACIMA ETTİĞİM MASRAFLA 3 KERE ASFALT YAPILIRDI' Yolların yapılmamasından dolayı aracının sürekli arızalandığını söyleyen Murat Keklik, "Burada doğdum büyüdüm ama şimdiye kadar böyle bir rezillik görmedim. Bu çukurların yüzünden arabama ettiğim masrafla buraya 3 kere asfalt yapılırdı. Havuzlubahçe'de oturduğumu söylemekten utanıyorum. Mahallemiz köstebek yuvasından daha berbat bir halde. Yağmur yağdığında insanlar ayakkabılarını, çoraplarını çıkararak buradan geçiyor. Böyle bir insanlık var mı" diye konuştu.

'GÜNDE 3 KERE EVİMİ TEMİZLİYORUM' Evinde tozlardan dolayı sürekli temizlik yaptığını söyleyen Fatma Kaplan, "Yaşadığımız hayat değil, memnun değiliz. Kızlarım çamurda işe gidip geliyor. Evimi günde 3 kez temizliyorum. Evim ikinci katta olmasına rağmen pislikten, tozdan geçilmiyor. Hayatımız böyle mi devam edecek? Belediye yetkilileri gelip görsünler bu halimizi" ifadelerini kullandı.

HAVUZLUBAHÇE MAHALLESİ'NDE YAŞAYAN VATANDAŞLARI YOLA SERDİĞİ HALILARDAN GÖRÜNTÜ