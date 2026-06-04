Adana'da belediyeye halılı protesto! Mahalleli isyan etti
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Havuzlubahçe Mahallesi sakinleri, rögar kapağı değişiminin ardından tam 8 aydır asfaltlanmayan yollar nedeniyle adeta çileden çıktı. Toz toprak içinde yaşamaktan bıkan, pencerelerini açamayan ve belediyeden ses alamayan mahalleli evlerindeki eski halıları sokağa serdi.
Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde bazı sokaklarda 8 ay önce rögar kapakları değiştirildi. Çalışmanın tamamlanmasının ardından bozulan yollar asfaltlanmadı.
Yoldan geçen araçların kaldırdığı toz, çevreyi kirletmeye başladı.
Toz nedeniyle zaman zaman rahatsızlandıklarını öne süren mahalle halkı, bozuk yolların araçlara da zarar verdiğini belirterek tepki için 20 gün önce Şehit Ufuk Fesli Sokağı'nın girişine 'Tozlubahçe'ye hoş geldiniz' yazılı tabela astı. Tabelanın önünde toplanan mahalleli, belediye yetkililerine yönelik eylemle yolun yapılmasını talep etti.
Eylemin ardından 20 gün geçmesine rağmen yetkililer tarafından herhangi bir çalışma yapılmayınca mahalleli, tozların dağılmaması için bu kez çözümü yollara halı sermekte bulduklarını belirtti.
Yazın gelmesiyle toz sorununun daha da arttığını belirten mahalleli, yoğun toz nedeniyle sıcak havalarda cam ve pencerelerini açamadıklarını söyledi.
Tozun etkisini azaltabilmek için yolları sürekli sulamak zorunda kaldıklarını ifade eden vatandaşlar, bunun kalıcı çözüm olmadığını belirterek yetkililerden soruna yönelik çalışma yapılmasını istedi.