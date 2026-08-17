Patrona attığı mail başını yaktı! İşinden olan yönetici tazminatını da kaybetti

Yönetici olarak çalıştığı şirketin patronuna "Manen yıprandım, yoruldum" ifadeleriyle sitem dolu bir e-posta gönderen işçi, istifa etmiş sayılarak tazminatsız işinden oldu. Yıllar süren davaya son noktayı koyan Yargıtay, işçinin gönderdiği e-postanın istifa iradesi olarak değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

Üç yıl grup başkanı olarak yönetici pozisyonunda çalıştığı şirketin sahibine elektronik posta gönderen işçi, son bir yılda bilinçli şekilde olumsuz davranışlara maruz kaldığını ve rızası alınmadan priminin düşürüldüğünü belirtti. İşçinin "Manen yıprandım, yoruldum" şeklindeki sitem dolu ifadelerini istifa olarak değerlendiren patron, yönetici pozisyonundaki çalışanının iş sözleşmesini tazminatsız şekilde sona erdirdi.

İŞ MAHKEMESİ TAZMİNATA HÜKMETTİ İş Mahkemesinin yolunu tutan yönetici, manevi olarak yıprandığı için yaşadıklarını işverene e-posta yoluyla ilettiğini ancak mesajının istifa olarak yorumlandığını belirtti. İş sözleşmesinin davalı tarafından sona erdirildiğini öne süren çalışan, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin, ücret, prim, fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının tahsilini talep etti.

Davalı işveren ise davacının e-posta ile istifasını sunduğunu, kendisinin de aynı gün verdiği cevapla istifayı kabul ettiğini belirterek davanın reddini istedi. İş Mahkemesi, son bir yıl baskı altında çalıştığı belirtilen grup başkanının priminin düşürülmesini esaslı değişiklik olarak değerlendirdi. Daralma nedeniyle çalışanların ücretlerinde indirim yapıldığı ve ödül olarak verilen bonusların ödemesinin durdurulduğu savunulurken, mahkeme davacının istifa yönünde net bir irade beyanının bulunmadığına dikkat çekti.

Mahkeme, davalının iş sözleşmesinin kıdem tazminatına hak kazanmayacak şekilde sona erdiğini ispat edemediği gerekçesiyle davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığına karar verdi. Karar, istinafa taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi, istinaf başvurusunun esastan reddine hükmetti. Davalı işverenin temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin önüne geldi.