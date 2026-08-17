Berna Laçin'in gerçek yüzü ortaya çıktı: "26 kişiye çıkış parasını vermedi"

Berna Laçin'in 25 yıl yanında çalıştığını belirten Osman Ersözlü, eski patronu tarafından uğradığı mağduriyeti anlattı. Laçin'in yanında çalıştırdığı 26 kişiye de hakkını vermediğini öne süren Ersözlü, "Hiçbirine çıkış parası vermeyip herkesi mağdur etti. Hastanede yattım, ertesi gün işime son verdi" dedi.

Berna Laçin'in 25 yıl yanında çalıştırdığı Osman Ersözlü isimli vatandaş, eski patronu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Günaydın'a konuşan Ersözlü, sosyal medyada "Hak, hukuk, adalet" sloganları atan Laçin'in özel hayatına değindi. Ersözlü, "Bugüne kadar benim gibi yerli yabancı 26 kişiyi yanında çalıştırdı. Hiçbirine çıkış parası vermeyip herkesi mağdur etti" ifadelerini kullandı.

"ONA İKİ CİHANDA DA HAKKIMI HELAL ETMEYECEĞİM" Eski patronu Berna Laçin tarafından haksız yere kapı önüne konulduğu belirtilen Osman Ersözlü'nün, "25 yıl yanında çalıştım, hakkımı vermeden kovdu" sözleri kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Ersözlü, son yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar yanında 26 kişiyi çalıştırdı ve hiçbirine de hakkını vermedi. Ona iki cihanda hakkımı helal etmeyeceğim" dedi.

"HASTANEYE YATINCA BENİ KOVDU" Laçin tarafından uğradığı mağduriyete dikkati çeken Ersözlü, şunları kaydetti: "11 Kasım 2025 tarihinde Göztepe Hastanesi'ne yattım. Ertesi gün işime son verdi. Anladım kibirlisin ama nerede insanlık? Halbuki kendisi hastaneye düştüğünde ben yanındaydım. Anlatacak çok şey var ama susuyorum."