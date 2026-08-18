Okul alışverişi yapacaklar dikkat! Bakanlıktan bir kırtasiye ürünü için toplatma kararı

Yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerini sıklaştıran Ticaret Bakanlığı, güvensiz olduğu belirlenen bir kalemlik için piyasaya arz yasağı ve toplatma kararı uyguladı.

Bakanlığın yayımladığı bilgilere göre Mikro marka, Mikro S-04 ürün etiketli kalemliğin model/seri numarası 8681248723849 olarak kayıtlara geçti. Ürünün menşe ülkesi Türkiye, firması ise Şahin Kırtasiye ve Hırdavat Tic. Ltd. Şti. olarak belirtildi.

ÜRÜNÜN PİYASAYA ARZI YASAKLANDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yeni eğitim ve öğretim yılı yaklaşırken Ticaret Bakanlığı olarak evlatlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla kırtasiye ürünlerine yönelik piyasa gözetimi ve denetimlerimizi sıklaştırdık. Denetimlerimiz kapsamında yapılan analizlerde ilgili kalem kutusunda mevzuatta belirlenen limitlerin üzerinde Kısa Zincir Klorlu Parafinler (SCCP) / Alkan C10-C13 tespit edilmiştir.

Güvensiz olduğu belirlenen ürün için piyasaya arz yasağı ve toplatma kararı uygulanmıştır. Çocuklarımızın okulda kullandığı kalem kutusundan defterine, çantasından diğer kırtasiye malzemelerine kadar tüm ürünlerin güvenli ve mevzuata uygun olması için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Çünkü çocuklarımızın sağlığı, her türlü ticari kaygının üzerindedir."