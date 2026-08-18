Okul alışverişi yapacaklar dikkat! Bakanlıktan bir kırtasiye ürünü için toplatma kararı
Ticaret Bakanlığı, kırtasiye ürünlerine yönelik denetimde güvensiz olduğu belirlenen Mikro marka kalemlik için piyasaya arz yasağı ve toplatma kararı uygulandığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre üründe mevzuatta belirlenen limitlerin üzerinde kimyasal madde tespit edildi.
Yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerini sıklaştıran Ticaret Bakanlığı, güvensiz olduğu belirlenen bir kalemlik için piyasaya arz yasağı ve toplatma kararı uyguladı.
Bakanlığın yayımladığı bilgilere göre Mikro marka, Mikro S-04 ürün etiketli kalemliğin model/seri numarası 8681248723849 olarak kayıtlara geçti. Ürünün menşe ülkesi Türkiye, firması ise Şahin Kırtasiye ve Hırdavat Tic. Ltd. Şti. olarak belirtildi.
Yapılan analizlerde kalemlikte kadmiyum ile Kısa Zincirli Klorlu Parafinler (SCCP) / Alkan C10-C13, Kloro oranlarının yasal mevzuatta belirlenen limit değerlerin üzerinde çıktığı tespit edildi.
ÜRÜNÜN PİYASAYA ARZI YASAKLANDI
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Yeni eğitim ve öğretim yılı yaklaşırken Ticaret Bakanlığı olarak evlatlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla kırtasiye ürünlerine yönelik piyasa gözetimi ve denetimlerimizi sıklaştırdık. Denetimlerimiz kapsamında yapılan analizlerde ilgili kalem kutusunda mevzuatta belirlenen limitlerin üzerinde Kısa Zincir Klorlu Parafinler (SCCP) / Alkan C10-C13 tespit edilmiştir.
Güvensiz olduğu belirlenen ürün için piyasaya arz yasağı ve toplatma kararı uygulanmıştır. Çocuklarımızın okulda kullandığı kalem kutusundan defterine, çantasından diğer kırtasiye malzemelerine kadar tüm ürünlerin güvenli ve mevzuata uygun olması için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Çünkü çocuklarımızın sağlığı, her türlü ticari kaygının üzerindedir."
KİMYASAL MADDELER NEDEN RİSK OLUŞTURUYOR?
Kadmiyum, vücutta birikebilen toksik bir ağır metal. Uzun süreli maruziyet özellikle böbrekler ve kemikler üzerinde olumsuz etkilere yol açabiliyor. Çocukların da kadmiyuma maruz kalması halinde benzer sağlık etkilerinin görülebileceği, gençlerin kemik hasarına daha duyarlı olabileceği belirtiliyor.
Kısa Zincirli Klorlu Parafinler (SCCP) ise C10-C13 karbon zincirlerinden oluşan ve Kalıcı Organik Kirleticiler (POP) kapsamında değerlendirilen kimyasallar arasında yer alıyor. Bu maddeler çevrede kalıcı olabilmeleri, canlı dokularda birikebilmeleri ve uzun mesafelerde taşınabilmeleri nedeniyle insan sağlığı ve çevre açısından risk taşıyor.
Bu kapsamda söz konusu kalemlik için piyasaya arz yasağı ve toplatma kararı uygulandı.