Tuzla’da ehliyetsiz sürücü bankta oturan kadını ezdi

Tuzla’da 14 yaşındaki ehliyetsiz bir sürücü, iş yerinin önünde oturan kadına çarptı. Arabanın altında kalan talihsiz kadın, yaklaşık 1 buçuk saat süren kurtarma çalışmaları sonucunda çıkarıldı. Belinde kırıklar oluşan kadın yaşadığı dehşet anlarını, "Gürültü duydum, ne olduğunu anlayamadan kendimi arabanın altında buldum. Kaçma şansım bile olmadı" sözleriyle anlattı.