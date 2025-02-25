25 Şubat 2025, Salı
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Tuzla’da ehliyetsiz sürücü bankta oturan kadını ezdi
Tuzla’da 14 yaşındaki ehliyetsiz bir sürücü, iş yerinin önünde oturan kadına çarptı. Arabanın altında kalan talihsiz kadın, yaklaşık 1 buçuk saat süren kurtarma çalışmaları sonucunda çıkarıldı. Belinde kırıklar oluşan kadın yaşadığı dehşet anlarını, "Gürültü duydum, ne olduğunu anlayamadan kendimi arabanın altında buldum. Kaçma şansım bile olmadı" sözleriyle anlattı.