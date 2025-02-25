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Tuzla’da ehliyetsiz sürücü bankta oturan kadını ezdi

Tuzla’da ehliyetsiz sürücü bankta oturan kadını ezdi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.02.2025 13:40
Güncelleme:25.02.2025 13:42
Tuzla’da 14 yaşındaki ehliyetsiz bir sürücü, iş yerinin önünde oturan kadına çarptı. Arabanın altında kalan talihsiz kadın, yaklaşık 1 buçuk saat süren kurtarma çalışmaları sonucunda çıkarıldı. Belinde kırıklar oluşan kadın yaşadığı dehşet anlarını, "Gürültü duydum, ne olduğunu anlayamadan kendimi arabanın altında buldum. Kaçma şansım bile olmadı" sözleriyle anlattı.
Tuzla’da ehliyetsiz sürücü bankta oturan kadını ezdi
Tuzla’da ehliyetsiz sürücü bankta oturan kadını ezdi
Tuzla’da ehliyetsiz sürücü bankta oturan kadını ezdi
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