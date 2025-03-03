Viral Galeri Viral Tıkla OSCAR 2025 KAZANANLARI: En iyi film, yönetmen, erkek/kadın oyuncu ve senaryo ödüllerini kimler aldı?

OSCAR 2025 KAZANANLARI: En iyi film, yönetmen, erkek/kadın oyuncu ve senaryo ödüllerini kimler aldı?

2025 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Yılın en iyi filmleri, yönetmenleri ve oyuncuları ödüllerini aldı. Tören boyunca kazananlar açıklandı ve sinema dünyasının önemli isimleri sahneye çıktı. Hangi filmlerin ödül aldığı ve törene dair diğer detaylar merak ediliyor. İşte Oscar 2025 töreninin sonuçları...

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Giriş Tarihi: 03.03.2025 07:23 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 07:29
OSCAR 2025 KAZANANLARI: En iyi film, yönetmen, erkek/kadın oyuncu ve senaryo ödüllerini kimler aldı?

2025 Oscar Ödülleri'nde kazananlar açıklandı. Gecede birçok dalda ödüller sahiplerini buldu. Oscar Ödül Töreni 3 Mart'ta gerçekleşti. Türkiye saatiyle 03:00'te başlayan tören, Disney+ üzerinden canlı yayımlandı. Kırmızı halı seremonisi ise 02:30'da başladı. Peki kimler hangi ödülleri aldı?

OSCAR 2025 KAZANANLARI: En iyi film, yönetmen, erkek/kadın oyuncu ve senaryo ödüllerini kimler aldı?

En iyi kadın oyuncu: Mikey Madison (Anora)

OSCAR 2025 KAZANANLARI: En iyi film, yönetmen, erkek/kadın oyuncu ve senaryo ödüllerini kimler aldı?

En iyi erkek oyuncu: Adrien Brody (The Brutalist)

OSCAR 2025 KAZANANLARI: En iyi film, yönetmen, erkek/kadın oyuncu ve senaryo ödüllerini kimler aldı?

En iyi yönetmen: Sean Baker

OSCAR 2025 KAZANANLARI: En iyi film, yönetmen, erkek/kadın oyuncu ve senaryo ödüllerini kimler aldı?

En iyi uluslararası film: I'm Still Here (Brezilya: Walter Salles)

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