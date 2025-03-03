OSCAR 2025 KAZANANLARI: En iyi film, yönetmen, erkek/kadın oyuncu ve senaryo ödüllerini kimler aldı?

2025 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Yılın en iyi filmleri, yönetmenleri ve oyuncuları ödüllerini aldı. Tören boyunca kazananlar açıklandı ve sinema dünyasının önemli isimleri sahneye çıktı. Hangi filmlerin ödül aldığı ve törene dair diğer detaylar merak ediliyor. İşte Oscar 2025 töreninin sonuçları...

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