Viral Galeri Viral Tıkla Basel Adra kimdir, kaç yaşında? Oscar kazanan No Other Land belgeselinin konusu nedir, ne anlatıyor?

Basel Adra kimdir, kaç yaşında? Oscar kazanan No Other Land belgeselinin konusu nedir, ne anlatıyor?

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden Oscar, 97. kez sahiplerini buldu. En İyi Uzun Metraj Belgesel ödülünü kazanan No Other Land filmi sadece sinematografik başarısıyla değil, sahnedeki güçlü mesajlarla da dikkat çekti. Filmin Filistinli yönetmeni Basel Adra, ödül konuşmasında ABD dış politikasını eleştirerek salonda yankı uyandıran bir çıkış yaptı. Peki Basel Adra kimdir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.03.2025 12:39
Basel Adra kimdir, kaç yaşında? Oscar kazanan No Other Land belgeselinin konusu nedir, ne anlatıyor?

97. Oscar Ödülleri'nde En İyi Belgesel ödülünü kazanan No Other Land, Filistin'deki insan hakları ihlallerini gözler önüne serdi. Belgeselin Filistinli yönetmeni Basel Adra, ödül törenindeki çarpıcı konuşmasıyla büyük yankı uyandırdı. Peki Basel Adra kimdir? İşte tüm merak edilen detaylar…

Basel Adra kimdir, kaç yaşında? Oscar kazanan No Other Land belgeselinin konusu nedir, ne anlatıyor?

Basel Adra Kimdir?

Basel Adra, 13 Haziran 1996 doğumlu Filistinli bir gazeteci, aktivist, avukat ve belgesel yönetmenidir. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli köylüleri zorla tahliye etme girişimlerini ve İsrailli yerleşimcilerle yaşanan şiddet olaylarını belgeleyen çalışmalarıyla tanınır.

Basel Adra kimdir, kaç yaşında? Oscar kazanan No Other Land belgeselinin konusu nedir, ne anlatıyor?

Adra, 2024 yılında Yuval Abraham ve iki aktivistle birlikte No Other Land adlı belgesel filmi yazıp yönetti. Bu belgesel Filistin'deki Masafer Yatta topluluğunun yaşadığı baskıları anlatıyor. Filmde İsrail güçlerinin bölgede yaşayan Filistinlilerin evlerini yıkarak yerlerinden etmeye çalıştığı ve bu toprakları askeri eğitim alanı olarak kullanma girişimleri belgeleniyor.

Basel Adra kimdir, kaç yaşında? Oscar kazanan No Other Land belgeselinin konusu nedir, ne anlatıyor?

No Other Land Konusu Ne?

Oscar ödüllü No Other Land, Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesini ve İsrailli yerleşimcilerin uyguladığı şiddeti anlatıyor. Batı Şeria'daki Filistinli bir topluluğun günlük yaşamı ve İsrail ordusunun baskıları karşısında verdikleri mücadele, belgeselin ana temasını oluşturuyor.

Basel Adra kimdir, kaç yaşında? Oscar kazanan No Other Land belgeselinin konusu nedir, ne anlatıyor?

Belgesel, 74. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde prömiyer yaptı ve burada Panorama Seyirci Ödülü ile Berlinale Belgesel Film Ödülü kazandı. 2025'te ise En İyi Belgesel Uzun Metraj Film dalında Oscar Ödülü'nü aldı.

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