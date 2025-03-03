Basel Adra kimdir, kaç yaşında? Oscar kazanan No Other Land belgeselinin konusu nedir, ne anlatıyor?

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden Oscar, 97. kez sahiplerini buldu. En İyi Uzun Metraj Belgesel ödülünü kazanan No Other Land filmi sadece sinematografik başarısıyla değil, sahnedeki güçlü mesajlarla da dikkat çekti. Filmin Filistinli yönetmeni Basel Adra, ödül konuşmasında ABD dış politikasını eleştirerek salonda yankı uyandıran bir çıkış yaptı. Peki Basel Adra kimdir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi