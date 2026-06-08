İstanbul dahil birçok ilde sağanak uyarısı! Meteoroloji Uzmanı Adil Tek tarih verdi
Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgasının yerini sağanak yağışlara bırakması bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, hafta ortasından itibaren İstanbul dahil birçok ilde sıcaklıkların düşüşe geçeceğini belirterek, "İstanbul için en yakın yağış ihtimali önümüzdeki hafta sonu itibarıyla görünüyor" ifadelerini kullandı.
Haziran ayıyla birlikte yurt genelinde etkisini artıran sıcak hava, "Yeni bir sıcak hava dalgası mı geliyor?" sorusunu gündeme taşıdı. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında İstanbul ve yurt genelindeki son hava durumu tahminlerini değerlendirerek önemli uyarılarda bulundu.
İSTANBUL'A SAĞANAK MI GELİYOR?
İstanbul'da sıcaklıkların semtlere göre değişiklik gösterdiğini belirten Tek, "Şu saatler itibarıyla İstanbul'da sıcaklıklar 23 ile 28 derece arasında değişiyor. Kuzeyden esen hafif poyraz sıcaklığı bir miktar düşürüyor ancak güney ilçelerde sıcaklık 28 dereceye kadar çıkıyor" dedi.
Bu tablonun birkaç gün daha süreceğini ifade eden Tek, "Çarşamba gününden sonra sıcaklıklarda dalgalanma olacak ve değerler 24-25 derece seviyelerine kadar gerileyecek. İstanbul için en yakın yağış ihtimali ise önümüzdeki hafta sonu itibarıyla görünüyor" ifadelerini kullandı.
EGE VE GÜNEYDOĞU'DA 35 DERECEYİ AŞAN SICAKLIKLAR
Yurt genelindeki hava durumuna yönelik değerlendirmelerde bulunan Tek, Ege ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların yüksek seyrettiğini söyledi.
Tek, "Manisa, Aydın ve İzmir'de sıcaklıklar 35 dereceye kadar çıktı. Benzer şekilde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de 35 dereceyi bulan sıcaklıklar görüyoruz" dedi.
Özellikle iç ve yüksek kesimlerde yerel yağışların görüleceğini belirten Tek, Antalya'nın iç kesimleri, Göller Yöresi, Muğla ve Denizli çevreleri ile Erzurum, Kars ve Ardahan'da yağış beklendiğini, yağışların gece saatlerinde etkisini kaybedeceğini ifade etti.
Meteoroloji uzmanı ayrıca Ankara'da da yarın gece saatlerinden itibaren yağış beklendiğini söyledi.
"REKOR SICAKLIKLAR BEKLEMİYORUZ"
Vatandaşların merak ettiği yaz mevsimi tahminlerine de değinen Adil Tek, bu yıl geçen yıl görülen aşırı sıcaklıkların yaşanmasının beklenmediğini belirtti.
Tek, "Geçen yıl 50 dereceye yaklaşan rekor sıcaklıklar görülmüştü. Bu yaz çok güçlü sıcak hava dalgalarına maruz kalacağımızı düşünmüyoruz. Daha çok mevsim normalleri ve zaman zaman normallerin altında seyreden sıcaklıklarla bir yaz geçireceğiz gibi görünüyor" dedi.