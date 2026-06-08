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İstanbul dahil birçok ilde sağanak uyarısı! Meteoroloji Uzmanı Adil Tek tarih verdi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgasının yerini sağanak yağışlara bırakması bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, hafta ortasından itibaren İstanbul dahil birçok ilde sıcaklıkların düşüşe geçeceğini belirterek, "İstanbul için en yakın yağış ihtimali önümüzdeki hafta sonu itibarıyla görünüyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul dahil birçok ilde sağanak uyarısı! Meteoroloji Uzmanı Adil Tek tarih verdi 1

Haziran ayıyla birlikte yurt genelinde etkisini artıran sıcak hava, "Yeni bir sıcak hava dalgası mı geliyor?" sorusunu gündeme taşıdı. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında İstanbul ve yurt genelindeki son hava durumu tahminlerini değerlendirerek önemli uyarılarda bulundu.

YENİ SICAK HAVA DALGASI MI GELİYOR?
İstanbul dahil birçok ilde sağanak uyarısı! Meteoroloji Uzmanı Adil Tek tarih verdi 2

İSTANBUL'A SAĞANAK MI GELİYOR?

İstanbul'da sıcaklıkların semtlere göre değişiklik gösterdiğini belirten Tek, "Şu saatler itibarıyla İstanbul'da sıcaklıklar 23 ile 28 derece arasında değişiyor. Kuzeyden esen hafif poyraz sıcaklığı bir miktar düşürüyor ancak güney ilçelerde sıcaklık 28 dereceye kadar çıkıyor" dedi.

Bu tablonun birkaç gün daha süreceğini ifade eden Tek, "Çarşamba gününden sonra sıcaklıklarda dalgalanma olacak ve değerler 24-25 derece seviyelerine kadar gerileyecek. İstanbul için en yakın yağış ihtimali ise önümüzdeki hafta sonu itibarıyla görünüyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul dahil birçok ilde sağanak uyarısı! Meteoroloji Uzmanı Adil Tek tarih verdi 3

EGE VE GÜNEYDOĞU'DA 35 DERECEYİ AŞAN SICAKLIKLAR

Yurt genelindeki hava durumuna yönelik değerlendirmelerde bulunan Tek, Ege ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların yüksek seyrettiğini söyledi.

Tek, "Manisa, Aydın ve İzmir'de sıcaklıklar 35 dereceye kadar çıktı. Benzer şekilde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de 35 dereceyi bulan sıcaklıklar görüyoruz" dedi.

İstanbul dahil birçok ilde sağanak uyarısı! Meteoroloji Uzmanı Adil Tek tarih verdi 4

Özellikle iç ve yüksek kesimlerde yerel yağışların görüleceğini belirten Tek, Antalya'nın iç kesimleri, Göller Yöresi, Muğla ve Denizli çevreleri ile Erzurum, Kars ve Ardahan'da yağış beklendiğini, yağışların gece saatlerinde etkisini kaybedeceğini ifade etti.

Meteoroloji uzmanı ayrıca Ankara'da da yarın gece saatlerinden itibaren yağış beklendiğini söyledi.

İstanbul dahil birçok ilde sağanak uyarısı! Meteoroloji Uzmanı Adil Tek tarih verdi 5

"REKOR SICAKLIKLAR BEKLEMİYORUZ"

Vatandaşların merak ettiği yaz mevsimi tahminlerine de değinen Adil Tek, bu yıl geçen yıl görülen aşırı sıcaklıkların yaşanmasının beklenmediğini belirtti.

Tek, "Geçen yıl 50 dereceye yaklaşan rekor sıcaklıklar görülmüştü. Bu yaz çok güçlü sıcak hava dalgalarına maruz kalacağımızı düşünmüyoruz. Daha çok mevsim normalleri ve zaman zaman normallerin altında seyreden sıcaklıklarla bir yaz geçireceğiz gibi görünüyor" dedi.

İstanbul dahil birçok ilde sağanak uyarısı! Meteoroloji Uzmanı Adil Tek tarih verdi 6

AVRUPA'DA 'ISI KUBBESİ' ETKİSİ

Türkiye'nin bu yıl sıcak hava açısından daha avantajlı bir konumda olduğunu belirten Tek, Avrupa için ise dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

"Avrupa bu yıl çok sıcak geçecek" diyen Tek, özellikle İspanya, Fransa ve Portekiz'de "ısı kubbesi" olarak adlandırılan sistem nedeniyle aşırı sıcaklıkların görülebileceğini söyledi.

Tek, Türkiye'nin bu sistemin doğusunda kaldığını ve Avrupa'daki aşırı sıcaklardan doğrudan etkilenmeyeceğini ifade etti.

İstanbul dahil birçok ilde sağanak uyarısı! Meteoroloji Uzmanı Adil Tek tarih verdi 7

METEOROLOJİDEN 5 GÜNLÜK UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahminlerine göre, hafta ortasında yurdun dört bir yanında gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Özellikle çarşamba günü Türkiye'nin büyük bölümünde yağış beklenirken, cuma günü ise Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir ve Batı Karadeniz kıyılarında yeni bir yağışlı sistemin etkili olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların hafta boyunca yüksek seyretmeye devam etmesi bekleniyor. İşte Meteoroloji'nin verilerine göre gün gün hava durumu tahminleri…

İstanbul dahil birçok ilde sağanak uyarısı! Meteoroloji Uzmanı Adil Tek tarih verdi 8

8 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ HAVA DURUMU

Haftanın ilk gününde Ege ve Güneydoğu Anadolu'da sıcak hava etkisini sürdürüyor. Aydın'da sıcaklık 38, Şanlıurfa'da 37, İzmir'de ise 35 dereceye kadar çıkıyor. Trakya, Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri ve Doğu Karadeniz'in iç bölgelerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülüyor.

İstanbul dahil birçok ilde sağanak uyarısı! Meteoroloji Uzmanı Adil Tek tarih verdi 9

9 HAZİRAN 2026 SALI HAVA DURUMU

Yağışlı hava etkisini genişletiyor. İç Ege ve İç Anadolu'nun batısında, Ankara, Eskişehir ve Konya çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde ve Akdeniz'in iç kesimlerinde de yağışlar etkili olacak. Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıklar yüksek seyretmeye devam edecek.

İstanbul dahil birçok ilde sağanak uyarısı! Meteoroloji Uzmanı Adil Tek tarih verdi 10

10 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

Haftanın en yaygın yağışlı günü olacak. Ege kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimleri dışında Türkiye'nin büyük bölümünde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağışlar geniş bir alana yayılacak. Yağışlarla birlikte iç kesimlerde sıcaklıklar birkaç derece düşecek.

İstanbul dahil birçok ilde sağanak uyarısı! Meteoroloji Uzmanı Adil Tek tarih verdi 11

11 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE HAVA DURUMU

Yağışlı sistem doğuya çekilmeye başlayacak. Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun batısında güneşli ve parçalı bulutlu hava yeniden etkili olurken, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sağanak yağışlar sürecek.

İstanbul dahil birçok ilde sağanak uyarısı! Meteoroloji Uzmanı Adil Tek tarih verdi 12

12 HAZİRAN 2026 CUMA HAVA DURUMU

Haftanın son iş gününde Marmara üzerinden yeni bir yağışlı sistem yurda giriş yapacak. Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir ve Batı Karadeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak bekleniyor. Buna karşılık Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcak ve güneşli hava etkisini sürdürecek. Aydın'da sıcaklığın 38, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde ise 37 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

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