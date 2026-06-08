İstanbul dahil birçok ilde sağanak uyarısı! Meteoroloji Uzmanı Adil Tek tarih verdi

Haziran ayıyla birlikte yurt genelinde etkisini artıran sıcak hava, "Yeni bir sıcak hava dalgası mı geliyor?" sorusunu gündeme taşıdı. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında İstanbul ve yurt genelindeki son hava durumu tahminlerini değerlendirerek önemli uyarılarda bulundu.

İSTANBUL'A SAĞANAK MI GELİYOR?

İstanbul'da sıcaklıkların semtlere göre değişiklik gösterdiğini belirten Tek, "Şu saatler itibarıyla İstanbul'da sıcaklıklar 23 ile 28 derece arasında değişiyor. Kuzeyden esen hafif poyraz sıcaklığı bir miktar düşürüyor ancak güney ilçelerde sıcaklık 28 dereceye kadar çıkıyor" dedi.

Bu tablonun birkaç gün daha süreceğini ifade eden Tek, "Çarşamba gününden sonra sıcaklıklarda dalgalanma olacak ve değerler 24-25 derece seviyelerine kadar gerileyecek. İstanbul için en yakın yağış ihtimali ise önümüzdeki hafta sonu itibarıyla görünüyor" ifadelerini kullandı.