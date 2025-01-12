Onur Üresin kimdir, kaç yaşında? 2024 MasterChef Türkiye Şampiyonu Onur Üresin aslen nereli?

19 Yaşından Beri İngiltere'de Yaşıyor

Kariyerine yurtdışında devam etme kararı alan Onur Üresin, 19 yaşında İngiltere'ye yerleşti. Burada hem mutfak kültürünü geliştirdi hem de farklı restoranlarda çalışarak tecrübelerini pekiştirdi. Üresin, İngiltere'de "flying şef" olarak bilinen, çeşitli lokasyonlarda özel menüler hazırlayan bir şef olarak da görev aldı.