Onur Üresin kimdir, kaç yaşında? 2024 MasterChef Türkiye Şampiyonu Onur Üresin aslen nereli?
MasterChef Türkiye'de nefes kesen final heyecanı sona erdi. Yarışmanın bu yılki şampiyonu, performansıyla dikkat çeken Onur Üresin oldu. İlk finalist unvanını da taşıyan Onur, büyük ödülü kazanarak MasterChef kupasını kaldırdı. Yarışmanın finaline damga vuran Onur Üresin'in kim olduğu ve hayat hikayesi merak konusu oldu.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.01.2025 08:47
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 08:47