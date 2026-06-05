Müge Anlı'da şoke eden olay: 2 yıl arayla 2 farklı kişi aynı kadını dolandırdı

"Amerika'dan sana dolar gelecek" vaadiyle kadını kandıran şahıs, Payir'in kalan son birikimlerini ve kızından aldığı borçları da elinden aldı. Son olarak doğalgaz faturasını bile ödeyemeyecek duruma gelen mağdur kadın, şahsın "145 bin TL olarak geri yollayacağım" sözüne kanarak elindeki son 9.000 TL'sini de kaptırdı.

MÜGE ANLI'DAN YAPAY ZEKA UYARISI

Programda, dolandırıcıların mağdura ulaşmasında Safet Payir'in sosyal medya paylaşımlarının etkili olduğu vurgulandı. Ayrıca Payir'in telefonunda tespit edilen yapay zeka ürünü fotoğraflar dikkat çekti. Müge Anlı, bu teknolojinin kötü niyetli kişilerce şantaj amaçlı kullanılabileceği konusunda izleyicileri sert bir dille uyardı.

Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Safet Payir, "Ben kandırıldım, ellerimle kazandığım parayı geri istiyorum" diyerek şüphelilere seslenirken; Müge Anlı, her iki şahsa da "Erkek neslinin yüz karalarısınız" sözleriyle tepki gösterdi. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, olayın aydınlatılması ve sorumluların yakalanması için geniş çaplı bir araştırma başlattı.