Müge Anlı'da şoke eden olay: 2 yıl arayla 2 farklı kişi aynı kadını dolandırdı
Müge Anlı'nın bugünkü yayını, sosyal medya üzerinden kurulan hain bir tuzağın mağduru olan 60 yaşındaki Safet Payir'in feryadına sahne oldu. Denizli'de yaşayan ve yıllarca hasta bakarak hayatını sürdüren iki çocuk annesi Safet Payir, evlilik vaadiyle tanıştığı iki farklı kişi tarafından yaklaşık 7 milyon lira dolandırıldığını belirterek yardım istedi.
13 yıl önce eşini toprağa veren 2 çocuk annesi Safet Hanım, sosyal medya platformları üzerinden tanıştığı kişiler tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldı.
"ERZURUMLU ABDÜLBAKİ" İLE BAŞLAYAN KABUS
Safet Payir'in yaşadığı mağduriyetler zinciri, Instagram üzerinden tanıştığı kendisinden 27 yaş küçük Abdülbaki Sercan (38) ile başladı. Yaklaşık iki yıl süren bu süreçte şahıs, "yetim büyüdüm, bel fıtığı ameliyatı olacağım" gibi duygu sömürüsü içeren yalanlarla Safet Hanım'ın güvenini kazandı.
14 Şubat Sevgililer Günü'nde Denizli'ye gelen şahıs, talihsiz kadını bankalara götürerek adına hesaplar açtırdı ve tüm birikimini kendi üzerine geçirdi. Ziynet eşyalarından elden verilen paralara kadar toplamda yaklaşık 5.500.000 TL değerindeki birikimini kaptıran Payir, borçlarını ödemek için yakınlarından borç almak zorunda kaldı.
Şahsın, telefonlarını kapatıp kaybolmadan önce bile "Ölmüş kocanın hatırı varsa..." diyerek vicdan sömürüsüne devam etmesi stüdyoda büyük tepki topladı. Bu süreç sonunda Payir'in tarlasına icra geldiği, borcu ise oğlunun üstlenerek tarlayı kurtardığı öğrenildi.
"AMERİKA'DAN GELEN" İKİNCİ TUZAK
İlk olayın şokunu atlatamayan Safet Payir, Aralık 2025'te bu kez kendisini Amerika'da taksi şoförü olarak tanıtan Mustafa Duygu isimli başka bir şahsın ağına düştü.