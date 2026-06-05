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Müge Anlı'da şoke eden olay: 2 yıl arayla 2 farklı kişi aynı kadını dolandırdı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Müge Anlı'nın bugünkü yayını, sosyal medya üzerinden kurulan hain bir tuzağın mağduru olan 60 yaşındaki Safet Payir'in feryadına sahne oldu. Denizli'de yaşayan ve yıllarca hasta bakarak hayatını sürdüren iki çocuk annesi Safet Payir, evlilik vaadiyle tanıştığı iki farklı kişi tarafından yaklaşık 7 milyon lira dolandırıldığını belirterek yardım istedi.

Müge Anlı'da şoke eden olay: 2 yıl arayla 2 farklı kişi aynı kadını dolandırdı 1

13 yıl önce eşini toprağa veren 2 çocuk annesi Safet Hanım, sosyal medya platformları üzerinden tanıştığı kişiler tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldı.

Müge Anlı'da şoke eden olay: 2 yıl arayla 2 farklı kişi aynı kadını dolandırdı 2

"ERZURUMLU ABDÜLBAKİ" İLE BAŞLAYAN KABUS

Safet Payir'in yaşadığı mağduriyetler zinciri, Instagram üzerinden tanıştığı kendisinden 27 yaş küçük Abdülbaki Sercan (38) ile başladı. Yaklaşık iki yıl süren bu süreçte şahıs, "yetim büyüdüm, bel fıtığı ameliyatı olacağım" gibi duygu sömürüsü içeren yalanlarla Safet Hanım'ın güvenini kazandı.

Müge Anlı'da şoke eden olay: 2 yıl arayla 2 farklı kişi aynı kadını dolandırdı 3

14 Şubat Sevgililer Günü'nde Denizli'ye gelen şahıs, talihsiz kadını bankalara götürerek adına hesaplar açtırdı ve tüm birikimini kendi üzerine geçirdi. Ziynet eşyalarından elden verilen paralara kadar toplamda yaklaşık 5.500.000 TL değerindeki birikimini kaptıran Payir, borçlarını ödemek için yakınlarından borç almak zorunda kaldı.

Müge Anlı'da şoke eden olay: 2 yıl arayla 2 farklı kişi aynı kadını dolandırdı 4

Şahsın, telefonlarını kapatıp kaybolmadan önce bile "Ölmüş kocanın hatırı varsa..." diyerek vicdan sömürüsüne devam etmesi stüdyoda büyük tepki topladı. Bu süreç sonunda Payir'in tarlasına icra geldiği, borcu ise oğlunun üstlenerek tarlayı kurtardığı öğrenildi.

Müge Anlı'da şoke eden olay: 2 yıl arayla 2 farklı kişi aynı kadını dolandırdı 5

"AMERİKA'DAN GELEN" İKİNCİ TUZAK

İlk olayın şokunu atlatamayan Safet Payir, Aralık 2025'te bu kez kendisini Amerika'da taksi şoförü olarak tanıtan Mustafa Duygu isimli başka bir şahsın ağına düştü.

Müge Anlı'da şoke eden olay: 2 yıl arayla 2 farklı kişi aynı kadını dolandırdı 6

"Amerika'dan sana dolar gelecek" vaadiyle kadını kandıran şahıs, Payir'in kalan son birikimlerini ve kızından aldığı borçları da elinden aldı. Son olarak doğalgaz faturasını bile ödeyemeyecek duruma gelen mağdur kadın, şahsın "145 bin TL olarak geri yollayacağım" sözüne kanarak elindeki son 9.000 TL'sini de kaptırdı.

Müge Anlı'da şoke eden olay: 2 yıl arayla 2 farklı kişi aynı kadını dolandırdı 7

MÜGE ANLI'DAN YAPAY ZEKA UYARISI

Programda, dolandırıcıların mağdura ulaşmasında Safet Payir'in sosyal medya paylaşımlarının etkili olduğu vurgulandı. Ayrıca Payir'in telefonunda tespit edilen yapay zeka ürünü fotoğraflar dikkat çekti. Müge Anlı, bu teknolojinin kötü niyetli kişilerce şantaj amaçlı kullanılabileceği konusunda izleyicileri sert bir dille uyardı.

Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Safet Payir, "Ben kandırıldım, ellerimle kazandığım parayı geri istiyorum" diyerek şüphelilere seslenirken; Müge Anlı, her iki şahsa da "Erkek neslinin yüz karalarısınız" sözleriyle tepki gösterdi. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, olayın aydınlatılması ve sorumluların yakalanması için geniş çaplı bir araştırma başlattı.

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