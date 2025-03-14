Viral Galeri Viral Tıkla UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takım sayısı

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takım sayısı

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turunda İskoçya'da Rangers'a konuk oldu. Sarı lacivertliler 3-1'in rövanşında deplasmanda 2-0 kazanmayı başarsa da penaltılar sonrasında Avrupa'ya veda etti. Avrupa'da ülkemizi temsil eden takımın kalmamasının ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Sıralamada önümüzdeki en yakın rakibimiz Çekya'nın takımı Viktoria Plzen'in berabere kalarak vedası sonrası tabloda son durum belli oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.03.2025 12:16 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 12:16
UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Şampiyonlar Ligi’ne katılacak takım sayısı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında temsilcimiz Fenerbahçe, normal süresini ve uzatma bölümünü 2-0 üstün tamamladığı maçta İskoçya'nın Rangers takımına penaltı atışlarında 3-2 yenildi.

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Şampiyonlar Ligi’ne katılacak takım sayısı

Sarı lacivertliler, aldığı bu skorla Avrupa'ya veda etti. Bu vedanın ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi.

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Şampiyonlar Ligi’ne katılacak takım sayısı

Sarı-lacivertlilerin vedası sonrası UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin yeri belli oldu.

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Şampiyonlar Ligi’ne katılacak takım sayısı

90 DAKİKADAKİ GALİBİYETTEN 0.4 PUANLIK KATKI

Fenerbahçe, Rangers deplasmanında kazanarak ülke puanına 0.4'lük katkıda bulundu. Sarı-lacivertlilerin galibiyeti sonrası Türkiye'nin UEFA ülke puanı 43 bin 900'e yükseldi.

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Şampiyonlar Ligi’ne katılacak takım sayısı

ÇEKLERDEN 9.'LUĞU ALAMADIK

UEFA ülke puanı sıralamasında 9'unculuk için yarıştığımız Çekya'dan Viktoria Plzen ise Lazio deplasmanında berabere kalarak organizasyona veda etti. Viktoria Plzen'in İtalya'daki beraberliği Çekya'nın UEFA ülke puanına 0.2'lik katkıda bulundu.

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