UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takım sayısı
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turunda İskoçya'da Rangers'a konuk oldu. Sarı lacivertliler 3-1'in rövanşında deplasmanda 2-0 kazanmayı başarsa da penaltılar sonrasında Avrupa'ya veda etti. Avrupa'da ülkemizi temsil eden takımın kalmamasının ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Sıralamada önümüzdeki en yakın rakibimiz Çekya'nın takımı Viktoria Plzen'in berabere kalarak vedası sonrası tabloda son durum belli oldu.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.03.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 12:16