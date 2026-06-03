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Milyonlarca esnafa devlet eli! Borç yapılandırmada faizler iniyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, borçlu mükelleflerin taksit yükünü hafifletmek amacıyla tecil faiz oranlarında indirime gitmeye hazırlanıyor. Mevcut yüzde 39 olan tecil faizi, enflasyon koşulları gözetilerek aşağı çekilecek. Düzenleme, ödeme zorluğu çeken esnaf ve işletmelere kademeli faiz ve taksit imkanı sunacak.

Milyonlarca esnafa devlet eli! Borç yapılandırmada faizler iniyor 1

Esnafın merakla beklediği yeniden yapılandırmada faizin indirilmesi için harekete geçildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, zor durumdaki mükelleflerin taksit yükünü azaltmak amacıyla mevcut yüzde 39 seviyesindeki tecil faiz oranını güncel enflasyon koşullarına göre aşağı çekmeye yönelik bir düzenleme yapacak.

Milyonlarca esnafa devlet eli! Borç yapılandırmada faizler iniyor 2

Böylece vergi borçluları daha az faizle taksitlendirmeden yararlanabilecek. Bakanlık yetkilileri, yapılacak çalışmanın tüm borçlu mükellefleri değil, zor durumda olan mükellefleri kapsayacağını belirtiyor. Zor durumda olan vergi mükellefleri için kademeli taksit ve faiz oranları uygulanacak. Kamu borcu olan herkes yapılandırmadan yararlanabiliyor.

Milyonlarca esnafa devlet eli! Borç yapılandırmada faizler iniyor 3

YÜZDE 39 UYGULANIYOR
Sabah'ın haberine göre 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun'da değişiklik yapan kanunla, milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi borçlarına ilişkin taksitlendirme süresi 36 aydan 72 aya yükseltilmişti. İşletmesi olup vergi borcu olanlar, yine işletmesi olup SGK prim borcu olanlar borçlarını yapılandırma imkanına kavuşmuştu.

Milyonlarca esnafa devlet eli! Borç yapılandırmada faizler iniyor 4

Mevcut mevzuata göre, vergi ya da prim borcu olan mükelleflere, her ay gecikme zammı uygulanıyor. Gecikme zammı oranı yıllara göre değişiyor. Kasım 2025'ten bu yana gecikme zammı aylık yüzde 3.7, yıllık yüzde 44.4 olarak uygulanıyor. Tecil başvurusunda bulunan mükellef, borcun anaparası ve gecikme zammının yanı sıra tecil süresinin bitimine kadar aylık yüzde 3.25, yıllık yüzde 39 oranında tecil faizi de ödüyor.

Milyonlarca esnafa devlet eli! Borç yapılandırmada faizler iniyor 5

ENFLASYON ORANI MI?
Yeni faiz oranının ne kadar olacağı ilerleyen günlerde netleşecek. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, faiz oranlarında değişiklik yapılabileceğini, ancak hiçbir şekilde gerçekleşen enflasyonun altında olmayacağını söylemişti.

Milyonlarca esnafa devlet eli! Borç yapılandırmada faizler iniyor 6

Şimşek, ödeme kabiliyeti zayıflamış, buna rağmen ödeme iradesi bulunan mükellefler için taksitlendirme, teminat ve faiz konusunda belirli imkanlar sunulabileceğini ifade etmişti. Faiz oranının enflasyon baz alınarak düşürülmesi durumda 1 milyon TL'lik borcu olan bir esnafın hem aylık taksitleri hem de yıllık ödeyeceği faiz daha düşük olacak.

Milyonlarca esnafa devlet eli! Borç yapılandırmada faizler iniyor 7

ÖRNEK HESAPLAMA
Örneğin, 1 milyon lira vergi borcu olan mükellef yüzde 39 tecil faiziyle yapılandırma yaptığında yıllık 390 bin lira faiz ödemesi gerekiyordu. Tecil faizinin yüzde 30'a düşürülmesi durumunda ödenecek faiz 90 bin TL azalarak, 300 bin TL'ye inecek. Yüzde 39'la yapılandırıldığında 1 milyon liralık borç için 12 ayda aylık taksit 115 bin 833 lira olacakken, yüzde 30 faizle bu rakam 108 bin liraya düşecek.

Milyonlarca esnafa devlet eli! Borç yapılandırmada faizler iniyor 8

% 98.6'SI 1 MİLYONUN ALTINDA
Borç yapılandırması için istenen teminat şartları da değişti. Teminatsız tecil limiti 1 milyon liraya çıkarıldı. Buna göre, kamuya olan borcu 1 milyon liraya kadar olan vatandaşlardan ve esnaftan hiçbir şekilde teminat gösterme şartı aranmayacak.

Milyonlarca esnafa devlet eli! Borç yapılandırmada faizler iniyor 9

Borcun 1 milyon lirayı aşması durumunda ise sadece aşan kısmın yarısı kadar teminat gösterilmesi yeterli kabul edilecek. Örneğin, toplamda 2 milyon lira vergi borcu bulunan bir işletme, borcun ilk 1 milyon liralık kısmı için teminat vermeyecek.

Milyonlarca esnafa devlet eli! Borç yapılandırmada faizler iniyor 10

Kalan 1 milyon liranın ise yarısı olan 500 bin lira için vergi dairesine banka teminat mektubu sunabilecek ya da taşınmaz ipoteği gerçekleştirebilecek. Teminat aranmaksızın tecil uygulamasında her bir tahsil dairesindeki borç tutarına ayrı ayrı bakılıyor.

Milyonlarca esnafa devlet eli! Borç yapılandırmada faizler iniyor 11

Bir mükellefin iki ayrı vergi dairesine ve iki ayrı sosyal güvenlik müdürlüğüne 900'er bin lira vergi ve prim borcu varsa teminat alınmaksızın tüm borçları tecil edilebiliyor. Vergi borçlusu mükelleflerin yüzde 98.6'sının borcu 1 milyon liranın altında. Cumhurbaşkanı 1 milyon lira olan tutarı on katına kadar artırmaya yetkili bulunuyor.

Milyonlarca esnafa devlet eli! Borç yapılandırmada faizler iniyor 12
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