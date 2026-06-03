Şimşek, ödeme kabiliyeti zayıflamış, buna rağmen ödeme iradesi bulunan mükellefler için taksitlendirme, teminat ve faiz konusunda belirli imkanlar sunulabileceğini ifade etmişti. Faiz oranının enflasyon baz alınarak düşürülmesi durumda 1 milyon TL'lik borcu olan bir esnafın hem aylık taksitleri hem de yıllık ödeyeceği faiz daha düşük olacak.

ÖRNEK HESAPLAMA

Örneğin, 1 milyon lira vergi borcu olan mükellef yüzde 39 tecil faiziyle yapılandırma yaptığında yıllık 390 bin lira faiz ödemesi gerekiyordu. Tecil faizinin yüzde 30'a düşürülmesi durumunda ödenecek faiz 90 bin TL azalarak, 300 bin TL'ye inecek. Yüzde 39'la yapılandırıldığında 1 milyon liralık borç için 12 ayda aylık taksit 115 bin 833 lira olacakken, yüzde 30 faizle bu rakam 108 bin liraya düşecek.

% 98.6'SI 1 MİLYONUN ALTINDA

Borç yapılandırması için istenen teminat şartları da değişti. Teminatsız tecil limiti 1 milyon liraya çıkarıldı. Buna göre, kamuya olan borcu 1 milyon liraya kadar olan vatandaşlardan ve esnaftan hiçbir şekilde teminat gösterme şartı aranmayacak.

Borcun 1 milyon lirayı aşması durumunda ise sadece aşan kısmın yarısı kadar teminat gösterilmesi yeterli kabul edilecek. Örneğin, toplamda 2 milyon lira vergi borcu bulunan bir işletme, borcun ilk 1 milyon liralık kısmı için teminat vermeyecek.