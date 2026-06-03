Milyonlarca esnafa devlet eli! Borç yapılandırmada faizler iniyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı, borçlu mükelleflerin taksit yükünü hafifletmek amacıyla tecil faiz oranlarında indirime gitmeye hazırlanıyor. Mevcut yüzde 39 olan tecil faizi, enflasyon koşulları gözetilerek aşağı çekilecek. Düzenleme, ödeme zorluğu çeken esnaf ve işletmelere kademeli faiz ve taksit imkanı sunacak.
Esnafın merakla beklediği yeniden yapılandırmada faizin indirilmesi için harekete geçildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, zor durumdaki mükelleflerin taksit yükünü azaltmak amacıyla mevcut yüzde 39 seviyesindeki tecil faiz oranını güncel enflasyon koşullarına göre aşağı çekmeye yönelik bir düzenleme yapacak.
Böylece vergi borçluları daha az faizle taksitlendirmeden yararlanabilecek. Bakanlık yetkilileri, yapılacak çalışmanın tüm borçlu mükellefleri değil, zor durumda olan mükellefleri kapsayacağını belirtiyor. Zor durumda olan vergi mükellefleri için kademeli taksit ve faiz oranları uygulanacak. Kamu borcu olan herkes yapılandırmadan yararlanabiliyor.
YÜZDE 39 UYGULANIYOR
Sabah'ın haberine göre 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun'da değişiklik yapan kanunla, milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi borçlarına ilişkin taksitlendirme süresi 36 aydan 72 aya yükseltilmişti. İşletmesi olup vergi borcu olanlar, yine işletmesi olup SGK prim borcu olanlar borçlarını yapılandırma imkanına kavuşmuştu.
Mevcut mevzuata göre, vergi ya da prim borcu olan mükelleflere, her ay gecikme zammı uygulanıyor. Gecikme zammı oranı yıllara göre değişiyor. Kasım 2025'ten bu yana gecikme zammı aylık yüzde 3.7, yıllık yüzde 44.4 olarak uygulanıyor. Tecil başvurusunda bulunan mükellef, borcun anaparası ve gecikme zammının yanı sıra tecil süresinin bitimine kadar aylık yüzde 3.25, yıllık yüzde 39 oranında tecil faizi de ödüyor.
ENFLASYON ORANI MI?
Yeni faiz oranının ne kadar olacağı ilerleyen günlerde netleşecek. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, faiz oranlarında değişiklik yapılabileceğini, ancak hiçbir şekilde gerçekleşen enflasyonun altında olmayacağını söylemişti.