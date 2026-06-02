CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren tablo: Rekorun ardından 3 ayda her şey değişti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Yıla rekorlarla başlayan altın fiyatları mart ayından itibaren yön değiştirdi. Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler, Hürmüz Boğazı'nın kapanması ve Fed'in faiz politikalarına yönelik beklentilerin değişmesiyle ons altın mayıs ayında da değer kaybetti. Böylece altın fiyatlarında üst üste 3 ay düşüş yaşanmış oldu.

Altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren tablo: Rekorun ardından 3 ayda her şey değişti 1

Altın piyasasında yılın ilk aylarında yaşanan yükseliş yerini son aylarda düşüşe bıraktı. ABD ile İran arasında şubat ayının sonunda başlayan ve Hürmüz Boğazı'nın kapanmasına yol açan savaş küresel piyasalarda dengeleri değiştirirken, altın fiyatları da bu süreçten etkilendi.

Altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren tablo: Rekorun ardından 3 ayda her şey değişti 2

Taraflardan gelen açıklamalar zaman zaman gerilimin azalabileceğine işaret ederken, zaman zaman da risklerin artabileceği endişelerini gündeme taşıdı. Bu durum piyasalardaki oynaklığı artırırken enerji fiyatlarında da sert yükselişlere yol açtı.

Altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren tablo: Rekorun ardından 3 ayda her şey değişti 3

FED'İN FAİZ BEKLENTİLERİ ALTINI BASKILADI

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla birlikte yükselen enerji fiyatları başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere merkez bankalarının para politikalarına yönelik beklentileri değiştirdi.

Altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren tablo: Rekorun ardından 3 ayda her şey değişti 4

Savaştan önce bu yıl faiz indirimi yapması beklenen Fed için piyasalarda artık farklı senaryolar konuşuluyor. Enflasyonist baskıların sürmesi halinde yıl sonuna kadar faiz artırımı ihtimali dahi fiyatlamalara yansımaya başladı. Fed'e yönelik değişen beklentiler ise altın başta olmak üzere kıymetli madenlerin yönü üzerinde baskılayıcı oldu.

Altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren tablo: Rekorun ardından 3 ayda her şey değişti 5

ALTINDA REKOR SONRASI SERT DÖNÜŞ

Ons altın yılın ilk iki ayında güçlü yükseliş sergilemişti. ABD yönetiminin Grönland'ı satın alma girişimi nedeniyle Avrupa ülkeleriyle yaşanan gerilim, ticaret politikalarına dair belirsizlikler, teknoloji ve yapay zeka şirketlerindeki yüksek değerleme endişeleri ile merkez bankalarının güçlü alımları altını destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren tablo: Rekorun ardından 3 ayda her şey değişti 6

Yıla 4 bin 313 dolardan başlayan ons altın ocak ayında 5 bin 600 doları test ederek rekor kırdı. Ocak ayını yüzde 12,4 yükselişle 4 bin 849 dolardan tamamlayan altın şubat ayında da yükselişini sürdürdü ve ayı yüzde 8,5 primle 5 bin 263 dolardan kapattı.

Altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren tablo: Rekorun ardından 3 ayda her şey değişti 7

Ancak mart ayında tablo tamamen değişti. Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin etkisiyle düşüşe geçen ons altın mart ayında 4 bin 99 dolara kadar geriledi. Ayı yüzde 11,32 kayıpla 4 bin 667 dolardan tamamlayan altın, 2008 küresel finans krizinden bu yana en sert aylık düşüşünü yaşamış oldu. Nisan ayında yüzde 1 değer kaybeden altın mayısta da yüzde 1,77 gerileyerek ayı 4 bin 540 dolardan kapattı. Böylece ons altın üst üste 3 ay değer kaybetmiş oldu.

Altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren tablo: Rekorun ardından 3 ayda her şey değişti 8

ALTINDA 5 AYLIK SEYİR (TABLO)

Dönem Ons Altın
Yıl Başı 4.313 Dolar
Ocak Sonu 4.849 Dolar
Şubat Sonu 5.263 Dolar
Mart Sonu 4.667 Dolar
Nisan Sonu 4.620 Dolar
Mayıs Sonu 4.540 Dolar
Altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren tablo: Rekorun ardından 3 ayda her şey değişti 9

GÜMÜŞTE 2 AYLIK DÜŞÜŞ SERİSİ SONA ERDİ

Söz konusu gelişmeler gümüş fiyatlarında da etkili oldu. Finansal bir varlık olmasının yanı sıra güneş paneli yapımı başta olmak üzere endüstriyel alanda önemli bir role sahip olması gümüş fiyatlarındaki oynaklığın artmasına yol açtı. Yıla 71 dolardan başlayan gümüşün onsu ocak ayında 121,7 dolara kadar çıkarak rekor kırdı. Ocak ayını yüzde 17,2 artışla 83,3 dolardan tamamlayan gümüşün onsu yükselişini şubat ayında da sürdürdü.

Altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren tablo: Rekorun ardından 3 ayda her şey değişti 10

Şubat ayını yüzde 12,6 artışla 93,8 dolardan tamamlayan ons gümüş Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle mart ayında sert geriledi. Mart ayında 61 dolara kadar gerileyen gümüşün onsu bu ayı yüzde 19,9 azalışla 75,1 dolardan, nisan ayında ise yüzde 1,8 düşüşle 73,7 dolardan tamamladı. Gümüşün onsu mayıs ayı sonunda yeniden toparlanarak yüzde 2,1 artışla 75,3 dolar oldu ve iki aylık düşüş serisini sonlandırdı.

Altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren tablo: Rekorun ardından 3 ayda her şey değişti 11

YÜKSEK ENERJİ FİYATLARI ENFLASYON ENDİŞELERİNİ KÖRÜKLEDİ

Altın fiyatlarındaki düşüşü değerlendiren Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen, "Hürmüz Boğazı'ndan yapılan gemi trafiğindeki uzun süreli aksama petrol, doğal gaz ve rafine yakıt fiyatlarını yüksek seviyede tutarak tarihsel olarak altın için daha az destekleyici bir piyasa ortamı oluşturdu" dedi.

Altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren tablo: Rekorun ardından 3 ayda her şey değişti 12

Jeopolitik gelişmelerin klasik bir güvenli liman arayışına yol açmak yerine yüksek enerji fiyatları üzerinden enflasyon endişelerini körüklediğini belirten Hansen, bu durumun tahvil getirilerini yükselttiğini, doları güçlendirdiğini ve Fed'in faiz indirimlerine yönelik beklentileri azalttığını ifade etti.

Altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren tablo: Rekorun ardından 3 ayda her şey değişti 13

Değerli metal yatırımcıları arasında faiz beklentilerinin önemli olmaya devam ettiğine vurgu yapan Hansen, "Faiz getirmeyen bir varlık olarak altın faiz oranları düştüğünde daha cazip hale gelir çünkü onu elde tutmanın fırsat maliyeti azalır. Tersine piyasalar faiz indirimi beklentilerini geri çektiğinde altın genellikle zorlanır" ifadelerini kullandı.

Altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren tablo: Rekorun ardından 3 ayda her şey değişti 14

ALTINI DÜŞÜREN 3 GELİŞME (TABLO)

Dönem Ons Altın
Yıl Başı 4.313 Dolar
Ocak Sonu 4.849 Dolar
Şubat Sonu 5.263 Dolar
Mart Sonu 4.667 Dolar
Nisan Sonu 4.620 Dolar
Mayıs Sonu 4.540 Dolar
Altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren tablo: Rekorun ardından 3 ayda her şey değişti 15

ALTINDA GÖZLER MERKEZ BANKALARI VE ÇİN'İN TALEBİNDE

Jeopolitik durumun istikrara kavuşması ve enerji şoklarının azalmasıyla yatırımcıların son yıllarda altın piyasasındaki yükselişi destekleyen yapısal temalara yeniden odaklanacağını öngören Hansen, merkez bankalarının altın talebinin bu temaların başında gelmeye devam ettiğini söyledi. Hansen, Çin'in altın talebinin de piyasaya destek veren en önemli unsurlardan biri olmaya devam ettiğini vurguladı.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin