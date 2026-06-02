Altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren tablo: Rekorun ardından 3 ayda her şey değişti
Yıla rekorlarla başlayan altın fiyatları mart ayından itibaren yön değiştirdi. Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler, Hürmüz Boğazı'nın kapanması ve Fed'in faiz politikalarına yönelik beklentilerin değişmesiyle ons altın mayıs ayında da değer kaybetti. Böylece altın fiyatlarında üst üste 3 ay düşüş yaşanmış oldu.
Altın piyasasında yılın ilk aylarında yaşanan yükseliş yerini son aylarda düşüşe bıraktı. ABD ile İran arasında şubat ayının sonunda başlayan ve Hürmüz Boğazı'nın kapanmasına yol açan savaş küresel piyasalarda dengeleri değiştirirken, altın fiyatları da bu süreçten etkilendi.
Taraflardan gelen açıklamalar zaman zaman gerilimin azalabileceğine işaret ederken, zaman zaman da risklerin artabileceği endişelerini gündeme taşıdı. Bu durum piyasalardaki oynaklığı artırırken enerji fiyatlarında da sert yükselişlere yol açtı.
FED'İN FAİZ BEKLENTİLERİ ALTINI BASKILADI
Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla birlikte yükselen enerji fiyatları başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere merkez bankalarının para politikalarına yönelik beklentileri değiştirdi.
Savaştan önce bu yıl faiz indirimi yapması beklenen Fed için piyasalarda artık farklı senaryolar konuşuluyor. Enflasyonist baskıların sürmesi halinde yıl sonuna kadar faiz artırımı ihtimali dahi fiyatlamalara yansımaya başladı. Fed'e yönelik değişen beklentiler ise altın başta olmak üzere kıymetli madenlerin yönü üzerinde baskılayıcı oldu.
ALTINDA REKOR SONRASI SERT DÖNÜŞ
Ons altın yılın ilk iki ayında güçlü yükseliş sergilemişti. ABD yönetiminin Grönland'ı satın alma girişimi nedeniyle Avrupa ülkeleriyle yaşanan gerilim, ticaret politikalarına dair belirsizlikler, teknoloji ve yapay zeka şirketlerindeki yüksek değerleme endişeleri ile merkez bankalarının güçlü alımları altını destekleyen unsurlar arasında yer aldı.