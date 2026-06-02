Altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren tablo: Rekorun ardından 3 ayda her şey değişti

Yıla 4 bin 313 dolardan başlayan ons altın ocak ayında 5 bin 600 doları test ederek rekor kırdı. Ocak ayını yüzde 12,4 yükselişle 4 bin 849 dolardan tamamlayan altın şubat ayında da yükselişini sürdürdü ve ayı yüzde 8,5 primle 5 bin 263 dolardan kapattı.

Ancak mart ayında tablo tamamen değişti. Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin etkisiyle düşüşe geçen ons altın mart ayında 4 bin 99 dolara kadar geriledi. Ayı yüzde 11,32 kayıpla 4 bin 667 dolardan tamamlayan altın, 2008 küresel finans krizinden bu yana en sert aylık düşüşünü yaşamış oldu. Nisan ayında yüzde 1 değer kaybeden altın mayısta da yüzde 1,77 gerileyerek ayı 4 bin 540 dolardan kapattı. Böylece ons altın üst üste 3 ay değer kaybetmiş oldu.

ALTINDA 5 AYLIK SEYİR (TABLO) Dönem Ons Altın Yıl Başı 4.313 Dolar Ocak Sonu 4.849 Dolar Şubat Sonu 5.263 Dolar Mart Sonu 4.667 Dolar Nisan Sonu 4.620 Dolar Mayıs Sonu 4.540 Dolar

GÜMÜŞTE 2 AYLIK DÜŞÜŞ SERİSİ SONA ERDİ Söz konusu gelişmeler gümüş fiyatlarında da etkili oldu. Finansal bir varlık olmasının yanı sıra güneş paneli yapımı başta olmak üzere endüstriyel alanda önemli bir role sahip olması gümüş fiyatlarındaki oynaklığın artmasına yol açtı. Yıla 71 dolardan başlayan gümüşün onsu ocak ayında 121,7 dolara kadar çıkarak rekor kırdı. Ocak ayını yüzde 17,2 artışla 83,3 dolardan tamamlayan gümüşün onsu yükselişini şubat ayında da sürdürdü.