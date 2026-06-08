Milyoner'de ters köşe! "Nabekâr sorusunun yanıtı herkesi şaşkına çevirdi

atv ekranlarının en çok izlenen ve para dağıtmaya doymayan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 07 Haziran 2026 Pazar akşamında renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmaya katılan Çağla Kaba 200 bin TL değerindeki sorunun kilidini açarak büyük ödüle adım adım yaklaşırken, karşısına çıkan "nabekâr sorusu karşısında zor anlar yaşadı. Yarışmacı izlediği taktikle soruyu doğru yanıtladığını düşünürken hayatının şokunu yaşadı. İşte Milyoner'e damga vuran o anlar...

Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, her pazar akşamı olduğu gibi birbirinden ilginç sorularıyla yine seyircisini ekrana kilitledi. Yıllardır sevilen ve ilgiyle takip edilen bilgi yarışmasında 07 Haziran gecesi unutulmaz anlar yaşandı.

200 BİN TL DEĞERİNDEKİ SORUNUN KİLİDİNİ AÇTI atv ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Milyoner'de, yarışmaya katılan Çağla Kaba 200 bin TL değerindeki sorunun kilidini açmayı başardı. Genç yarışmacı büyük ödül için kıyasıya yarışırken, karşısına çıkan soruda adeta ter döktü. MİLYONER'E DAMGA VURAN ANLAR! SORUNUN YANITI HERKESİ ŞOKE ETTİ

İŞTE O SORU

Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL değerindeki soruda "Nabekâr ne demektir?" sorusu soruldu. Şıklar arasında a- Evli

b- Yararsız

c- Meraklı

d- Aile yer aldı.

Genç yarışmacı ilk olarak akıllara gelen "evli" yanıtını verirken hayatının pişmanlığını yaşadı. Oktay Kaynarca, yarışmacının yanıtını vermesinin ardından "na" kelimesinin olumsuz bir ek oluşturduğunu vurgularken "Şıklar arasında hangisinde olumsuz hangi kelime var?" ifadesinin kullanmasıyla doğru yanıt ortaya çıktı.

DOĞRU CEVAP "YARARSIZ" Kaynarca'nın ipucunu açıklamasının ardından sorunun doğru yanıtı b şıkkı "Yararsız" olacaktı. Yarışmacı Çağla Kaba o anlarda neye uğradığını şaşırırken "Aslında onu düşündüm ama o anda unuttum. Çok üzgünüm" demekle yetindi.