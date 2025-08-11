11 Ağustos 2025, Pazartesi

Milyoner'de 300 bin TL'lik soru ekrana kilitledi
Milyoner’de 300 bin TL’lik soru ekrana kilitledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2025 00:24
Güncelleme:11.08.2025 00:35
Kim Milyoner Olmak İster her hafta olduğu gibi 10 Ağustos Pazar akşamı yarışmacıların karşısına çıkan ilginç sorularıyla geceye damgasını vurdu. Yarışmaya katılan Ayşe Erden başarılı performansı ile geceye renk katarken 300 bin TL ödüllü 10. soruda oldukça zorlandı. Yarışmacı Milyoner'den çekilmek isteyince ise hayatının şokunu yaşadı.
