33 yıllık gizem DNA testiyle çözüldü! Annesini mezarda buldu
Antalya'da yaşayan 49 yaşındaki Nilşad Parmaksız, 16 yaşında biyolojik annesinin başka biri olduğunu öğrenmesinin ardından tam 33 yıl boyunca annesini aradı. Parmaksız'ın annesine ait olduğunu düşündüğü mezar, mahkeme kararıyla açıldı. Yapılan DNA testi sonucunda yüzde 99,99 oranında uyum sağlandı ve yıllar süren arayış sona erdi. En büyük isteğinin kimliğinde annesinin adının yazması olduğunu dile getiren Parmaksız, "Annemi buldum ama keşke hayatta olsaydı" sözleriyle duygularını ifade etti.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 07.08.2025 10:00