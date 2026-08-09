Milyoner'de nefesler tutuldu! Telefonun ucundaki kritik destek: O soru sinemaseverleri ekranlara kilitledi
ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla izleyicileri bir kez daha ekran başına kilitledi. Yarışmaya katılan Murat Yılmaz, sergilediği başarılı performans ve kritik anlarda gösterdiği soğukkanlılıkla geceye damga vurdu. Sinema dünyasına ilişkin zorlu bir soruyla karşılaşan Yılmaz, telefon jokerine başvurarak doğru cevabı bulmayı başardı. Yarışmacı, ilerleyen soruları da doğru yanıtlayarak 200 bin TL'lik baraja kadar yükseldi. İşte detaylar…
ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla izleyicileri ekran başına kilitledi.
Yarışmaya katılan Murat Yılmaz, ilk sorulardan itibaren sergilediği başarılı performans ve özgüveniyle dikkat çekti.
Doğru yanıtları peş peşe veren Yılmaz, 30 bin TL'lik sorunun kilidini açmayı başardı.
Yarışmanın dikkat çeken anlarından birinde Murat Yılmaz, Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Nuri Bilge Ceylan'la ilgili zorlu bir soruyla karşı karşıya kaldı.
İŞTE O SORU:
Hangisi yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı bir film değildir?
A-) Kış Uykusu
B-) Ahlat Ağacı
C-) Mayıs Sıkıntısı
D-) Yeraltı
Şıklar üzerinde bir süre düşünen Yılmaz, hata yapmamak ve riske girmemek için telefon joker hakkını kullanmaya karar verdi.