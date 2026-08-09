CANLI YAYIN

Milyoner'de nefesler tutuldu! Telefonun ucundaki kritik destek: O soru sinemaseverleri ekranlara kilitledi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla izleyicileri bir kez daha ekran başına kilitledi. Yarışmaya katılan Murat Yılmaz, sergilediği başarılı performans ve kritik anlarda gösterdiği soğukkanlılıkla geceye damga vurdu. Sinema dünyasına ilişkin zorlu bir soruyla karşılaşan Yılmaz, telefon jokerine başvurarak doğru cevabı bulmayı başardı. Yarışmacı, ilerleyen soruları da doğru yanıtlayarak 200 bin TL'lik baraja kadar yükseldi. İşte detaylar…

Milyoner'de nefesler tutuldu! Telefonun ucundaki kritik destek: O soru sinemaseverleri ekranlara kilitledi 1

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla izleyicileri ekran başına kilitledi.

Milyoner'de nefesler tutuldu! Telefonun ucundaki kritik destek: O soru sinemaseverleri ekranlara kilitledi 2

Yarışmaya katılan Murat Yılmaz, ilk sorulardan itibaren sergilediği başarılı performans ve özgüveniyle dikkat çekti.

Milyoner'de nefesler tutuldu! Telefonun ucundaki kritik destek: O soru sinemaseverleri ekranlara kilitledi 3

Doğru yanıtları peş peşe veren Yılmaz, 30 bin TL'lik sorunun kilidini açmayı başardı.

Milyoner'de nefesler tutuldu! Telefonun ucundaki kritik destek: O soru sinemaseverleri ekranlara kilitledi 4

Yarışmanın dikkat çeken anlarından birinde Murat Yılmaz, Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Nuri Bilge Ceylan'la ilgili zorlu bir soruyla karşı karşıya kaldı.

TELEFONUN UCUNDAKİ KRİTİK DESTEK

İŞTE O SORU:
Hangisi yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı bir film değildir?
A-) Kış Uykusu
B-) Ahlat Ağacı
C-) Mayıs Sıkıntısı
D-) Yeraltı

Milyoner'de nefesler tutuldu! Telefonun ucundaki kritik destek: O soru sinemaseverleri ekranlara kilitledi 5

Şıklar üzerinde bir süre düşünen Yılmaz, hata yapmamak ve riske girmemek için telefon joker hakkını kullanmaya karar verdi.

Milyoner'de nefesler tutuldu! Telefonun ucundaki kritik destek: O soru sinemaseverleri ekranlara kilitledi 6

Yarışmacı, telefon jokeri kapsamında Aytaç Eser'i arayarak sorunun yanıtını sordu.

Milyoner'de nefesler tutuldu! Telefonun ucundaki kritik destek: O soru sinemaseverleri ekranlara kilitledi 7

Eser'den aldığı yanıt doğrultusunda kararını veren Yılmaz, D şıkkındaki "Yeraltı" cevabını seçti.

Milyoner'de nefesler tutuldu! Telefonun ucundaki kritik destek: O soru sinemaseverleri ekranlara kilitledi 8

Stüdyoda nefeslerin tutulduğu o anlarda verilen yanıtın doğru olduğu açıklandı. Böylece Yılmaz, başarılı performansını sürdürerek yarışmada yoluna devam etti.

Milyoner'de nefesler tutuldu! Telefonun ucundaki kritik destek: O soru sinemaseverleri ekranlara kilitledi 9

Doğru yanıtlarıyla ilerleyen Murat Yılmaz, 200 bin TL'lik sorunun kilidini açmayı başardı.

Milyoner'de nefesler tutuldu! Telefonun ucundaki kritik destek: O soru sinemaseverleri ekranlara kilitledi 10

Ancak bu aşamada karşısına çıkan soruya yanlış yanıt veren Yılmaz, Kim Milyoner Olmak İster macerasına veda etti.

"Nasıl yani siz mi söndüreceksiniz?" İşte en çok duydukları soruya verdikleri cevap! Kadın itfaiyeciler ön yargılardan dertli
Sonraki Galeri
"Nasıl yani siz mi söndüreceksiniz?" İşte en çok duydukları soruya verdikleri cevap! Kadın itfaiyeciler ön yargılardan dertli
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin