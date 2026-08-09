Milyoner'de nefesler tutuldu! Telefonun ucundaki kritik destek: O soru sinemaseverleri ekranlara kilitledi

Stüdyoda nefeslerin tutulduğu o anlarda verilen yanıtın doğru olduğu açıklandı. Böylece Yılmaz, başarılı performansını sürdürerek yarışmada yoluna devam etti.

Ancak bu aşamada karşısına çıkan soruya yanlış yanıt veren Yılmaz, Kim Milyoner Olmak İster macerasına veda etti.