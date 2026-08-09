"Nasıl yani siz mi söndüreceksiniz?" İşte en çok duydukları soruya verdikleri cevap! Kadın itfaiyeciler ön yargılardan dertli
Antalya'da yangından doğal afetlere kadar çok sayıda olayda erkek meslektaşlarıyla birlikte görev yapan kadın itfaiye erleri, mesleğin fiziksel şartlarından çok toplumdaki ön yargıların kendilerini zorladığını söylüyor. 6 yıldır görev yapan Seda Özyurt, yangına müdahale sırasında üzerlerinde çok sayıda ağır ekipman bulunduğunu belirterek, "Bütün bunları bir kenara bırakıp bizim bir hortumu taşıyıp taşıyamayacağımız konusunda şüphe duyan insanlar var. Oysa hortum bizim kullandığımız en basit ve en hafif ekipmanlardan biri" dedi. Betül Erdal ise itfaiyeci olmak isteyen kadınlara, "Ön yargılara değil, kendilerine inansınlar. Çünkü biz kendimize inandıktan sonra her şeyi başarabiliriz" diye seslendi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kent genelinde 48 itfaiye istasyonu ile hizmet veriyor. Yangın, kurtarma, kapı açma ve mahsur kalma olaylarının yanı sıra deprem, sel, patlama ve çökme gibi olağanüstü durumlarda da görev yapan itfaiye personeli arasında kadınlar da erkek meslektaşlarıyla birlikte sahada yer alıyor. İtfaiye araçlarını kullanan, hortum taşıyan, uzun merdivenlere tırmanan ve kurtarma çalışmalarına katılan kadın itfaiye erleri, tonajlı müdahale araçlarının kullanımında da üstün performans sergiliyor.
"NASIL OLUYOR?"
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında 6 yıldır görev yapan 28 yaşındaki Betül Erdal, meslek tercihini henüz 14 yaşındayken yaptığını belirterek, o tarihten bu yana benzer ön yargılarla karşılaştığını söyledi. Erdal, "Antalya İtfaiyesinde itfaiye eri olarak görev yapıyorum. Aslında mesleğimi daha küçük yaşlarda seçmiştim. 14 yaşında İtfaiyecilik Lisesi ile başladım. O zamandan bugüne kadar 'Nasıl oluyor?' şeklinde bir ön yargıyla karşılaşıyoruz. Biz de yaptığımız işleri, aldığımız eğitimleri, ekibimizi ve müdahale ettiğimiz olayları anlatarak bu ön yargıları kırmaya, bu işi yapabildiğimizi göstermeye çalışıyoruz" dedi.
İlk kez alevlerle karşılaştığı anı anlatan Erdal, "İlk kez alevlerle karşılaştığımda oldukça heyecanlıydım. Tabii ki orada yardıma ihtiyacı olan insanlar için bulunduğumuzdan, korkuyu hemen bir kenara bırakıp görev bilinciyle yangını söndürmeye devam ettim. Fiziksel şartların getirdiği zorlukları eğitimlerle ve yaptığımız uygulamalarla aşabiliyoruz. Ancak toplumun bakış açısını ve ön yargılarını kırmak bence bizim için biraz daha zor. Mesleğimizi anlatıp yaptığımız işleri gösterdiğimizde ve insanların bakış açılarının değiştiğini gördüğümüzde tabii ki mutlu oluyoruz" diye konuştu.
"ÖN YARGILARA DEĞİL KENDİLERİNE İNANSINLAR"
Görev sırasında kendilerini gören vatandaşların zaman zaman şaşkınlık yaşadığını ifade eden Erdal, "Olaylara gittiğimizde, 'Nasıl yani, siz mi söndüreceksiniz?' ya da 'Siz mi yapacaksınız?' gibi tepkiler alıyoruz. Ancak görevi tamamladıktan sonra onların gözlerindeki ifadeden bu işi başardığımızı gördüklerini anlayabiliyoruz" ifadelerini kullandı. İtfaiyeci olmak isteyen kadınlara da seslenen Erdal, "Bu mesleği yapmak isteyen kadın arkadaşlarıma, cesaretlerini ve isteklerini kesinlikle kaybetmemelerini söyleyebilirim. Ön yargılara değil kendilerine inansınlar. Çünkü biz kendimize inandıktan sonra her şeyi başarabiliriz" dedi.
29 yaşındaki Seda Özyurt da Sağlık Meslek Lisesi'nde eğitim gördüğü dönemde yaptığı stajın ardından itfaiyeciliğe yöneldiğini belirtti. Meslekte 6 yılı geride bırakan Özyurt, çevresindeki kişilerden "Kadından itfaiyeci olur mu?" şeklinde tepkiler aldığını anlattı. Özyurt, "Sağlık Meslek Lisesindeydim. Staj yaptığım dönemde bu alana geçmeye karar verdim ve mesleği sevmeye başladım. Tabii ki ailemden, çevremden ve diğer insanlardan, 'Kadından itfaiyeci olur mu? Siz o hortumları nasıl taşıyacaksınız?' diyenler çok oldu ama önemli değil. Mesleğimizde altıncı yılımızdayız ve severek yapıyoruz. Tabii ki zorlukları var ancak bu zorluklar kadın ya da erkek ayrımı olmaksızın hepimiz için geçerli" diye konuştu.