"KORKU HEYECANA DÖNÜŞÜYOR" İlk yangına müdahale sırasındaki duygularını anlatan Özyurt, "İlk kez alevlerin içine girdiğimde büyük bir heyecan hissettim. İster istemez insanın içinde bir korku oluyor ancak belli bir süre sonra bu korku heyecana dönüşüyor. Hiçbir zaman kaçma isteği gelmiyor, aksine daha da içine girmek istiyorsunuz. Galiba bizi bu meslekte tutan da bu. Ben zaten çocukluğumdan beri hareketli ve aksiyonlu meslekler yapmak istediğim için böyle bir korku hiç gelişmedi. Aksine hâlâ çok heyecanlanıyorum" dedi. Meslek hayatında unutamadığı olaylardan da söz eden Özyurt, iki kadının hayatını kaybettiği bir ev yangınının hafızasında yer ettiğini söyledi. Özyurt, "Unutamadığım bir ev yangını var. Yangında iki kadın hayatını kaybetmişti. Yangına giderken evde iki kişinin olduğunu bilmiyordum. Yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması yaparken fark etmiştik. O anı unutamıyorum. Bunun yanında Manavgat yangını, seller ve doğal afetler de tabii ki unutulmaz ancak benim aklımda en çok kalan olay bu oldu" ifadelerini kullandı.

"HORTUM EN BASİT VE EN HAFİF EKİPMANLARDAN BİRİ" Mesleğin fiziksel zorluklarının eğitim ve tecrübeyle aşılabildiğini ancak ön yargıların devam ettiğini belirten Özyurt, şöyle devam etti: "Bizi en fazla ön yargılar zorluyor. Çünkü bu iş sevilmeden yapılabilecek bir iş değil. Kimse sevmediği bir iş için ateşin içine girmek ya da kendisini tehlikenin içine atmak istemez. Ancak maalesef ön yargılar daha fazla etkiliyor. Yoksa bana göre işin bir zorluğu yok. İnsan sevdiği zaman bir şekilde her şeyi yapabiliyor. Yangına girdiğimizde taşıdığımız ekipmanlar nedeniyle üzerimizde gerçekten çok fazla ağırlık oluyor. Bütün bunları bir kenara bırakıp hâlâ bizim bir hortumu taşıyıp taşıyamayacağımız konusunda şüphe duyan insanlar var. Oysa hortum bizim için kullandığımız en basit ve en hafif ekipmanlardan biri. Bu konuda bile ön yargılarla karşılaşabiliyoruz."

Vatandaşlardan farklı tepkiler aldıklarını anlatan Özyurt, özellikle kız çocuklarının kadın itfaiyecilere ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Özyurt, "Bazen çok güzel tepkiler de alıyoruz. 'Aferin kızım, kadınları her yerde görmek bizi çok mutlu ediyor' diyenler olduğu gibi, 'Kızım keşke hemşire ya da öğretmen olsaydın, burada ne işin var?' diyenler de oluyor. Ancak genel olarak insanların tepkileri olumlu. Özellikle çocuklar, kız çocukları bizi gördüklerinde çok mutlu oluyor ve bizimle fotoğraf çektirmek istiyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor" dedi. İtfaiyeciliği tercih etmek isteyen kadınlara da tavsiyelerde bulunan Özyurt, "Eğer gerçekten bu mesleği istiyorlarsa öncelikle kendilerini geliştirsinler. Bir seferde olmasa bile sürekli denesinler. Gerçekten istiyorlarsa bunun üzerine gitsinler ancak mesleğin zorluklarının da farkında olsunlar" şeklinde konuştu.

"BENİ EN ÇOK KENDİ ARKADAŞIMI KURTARMAK ZORLADI" 32 yaşındaki itfaiye eri Hüseyin Zengin ise lise yıllarından itibaren itfaiyeciliğe yöneldiğini, daha sonra Ege Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümünü birincilikle tamamladığını dile getirdi. Zengin, "Ben üniformayı çok seven bir insanım. Aynı zamanda Türkiye'de ilk kez 2009 yılında açılan İtfaiyecilik ve Sivil Savunma Bölümü mezunuyum. Çevremde açıkçası hiç itfaiyeci yoktu. Ancak üniformayı çok sevdiğim ve canla başla çalışılan bir meslek olduğu için lise yıllarımdan itibaren doğrudan bu mesleğe yöneldim. Liseden sonra da Ege Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümünü birincilikle bitirdim" dedi.

Meslekte karşılaştıkları olayların psikolojik boyutuna değinen Zengin, "Bizler aslında psikolojik olarak birçok şeye alıştık. En kötü acılara, bir cesetten uzuv kopmasına ya da yangının farklı boyutlarına kadar birçok durumla karşılaştık ve bunlara alıştık. Ancak beni en çok zorlayan olay, kendi arkadaşımı kurtarmak oldu" ifadelerini kullandı.