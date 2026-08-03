Milyoner'de nefes kesen anlar! 300 bin TL'lik soruda büyük risk: Doğru cevabı duyunca şoke oldu
ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla bu hafta da izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Bilgi ve rekabetin bir an olsun hız kesmediği programda yarışmacı Rabia Yağmur Yardım Boz, sergilediği başarılı performansla 300 bin TL'lik soruya kadar yükseldi. Ancak deyimler üzerine gelen kritik soruda aldığı risk, yarışmanın seyrini bir anda değiştirdi.
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta da birbirinden iddialı yarışmacılar bilgi ve soğukkanlılıklarını ortaya koydu.
Yarışmaya katılan Rabia Yağmur Yardım Boz, peş peşe verdiği doğru cevaplarla başarılı bir performans sergiledi.
İlk bölümlerde oldukça rahat bir görüntü çizen Boz, bilgisi ve özgüveniyle dikkat çekerken, sorulara verdiği doğru cevaplarla 300 bin TL'lik sorunun kilidini açtı.
Yarışmacının karşısına çıkan 300 bin TL değerindeki soru, Türkçedeki deyimler üzerineydi.
İŞTE O SORU:
Hangisi bir deyim değildir?
A-) Süt dökmüş kediye dönmek
B-) Sudan çıkmış balığa dönmek
C-) İğne yutmuş maymuna dönmek
D-) Far görmüş tavşana dönmek