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Milyoner'de nefes kesen anlar! 300 bin TL'lik soruda büyük risk: Doğru cevabı duyunca şoke oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla bu hafta da izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Bilgi ve rekabetin bir an olsun hız kesmediği programda yarışmacı Rabia Yağmur Yardım Boz, sergilediği başarılı performansla 300 bin TL'lik soruya kadar yükseldi. Ancak deyimler üzerine gelen kritik soruda aldığı risk, yarışmanın seyrini bir anda değiştirdi.

Milyoner'de nefes kesen anlar! 300 bin TL'lik soruda büyük risk: Doğru cevabı duyunca şoke oldu 1

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta da birbirinden iddialı yarışmacılar bilgi ve soğukkanlılıklarını ortaya koydu.

Milyoner'de nefes kesen anlar! 300 bin TL'lik soruda büyük risk: Doğru cevabı duyunca şoke oldu 2

Yarışmaya katılan Rabia Yağmur Yardım Boz, peş peşe verdiği doğru cevaplarla başarılı bir performans sergiledi.

Milyoner'de nefes kesen anlar! 300 bin TL'lik soruda büyük risk: Doğru cevabı duyunca şoke oldu 3

İlk bölümlerde oldukça rahat bir görüntü çizen Boz, bilgisi ve özgüveniyle dikkat çekerken, sorulara verdiği doğru cevaplarla 300 bin TL'lik sorunun kilidini açtı.

Milyoner'de nefes kesen anlar! 300 bin TL'lik soruda büyük risk: Doğru cevabı duyunca şoke oldu 4

Yarışmacının karşısına çıkan 300 bin TL değerindeki soru, Türkçedeki deyimler üzerineydi.

DOĞRU CEVABI DUYUNCA ŞOKE OLDU

Milyoner'de nefes kesen anlar! 300 bin TL'lik soruda büyük risk: Doğru cevabı duyunca şoke oldu 5

İŞTE O SORU:
Hangisi bir deyim değildir?
A-) Süt dökmüş kediye dönmek
B-) Sudan çıkmış balığa dönmek
C-) İğne yutmuş maymuna dönmek
D-) Far görmüş tavşana dönmek

Milyoner'de nefes kesen anlar! 300 bin TL'lik soruda büyük risk: Doğru cevabı duyunca şoke oldu 6

RİSK ALDI AMA CEVAP TERS KÖŞE YAPTI

Rabia Yağmur Yardım Boz, hedeflediği büyük ödüle ulaşabilmek için risk alarak C şıkkını tercih etti.

Milyoner'de nefes kesen anlar! 300 bin TL'lik soruda büyük risk: Doğru cevabı duyunca şoke oldu 7

Ancak heyecanla beklenen doğru cevap açıklandığında stüdyoda kısa süreli bir sessizlik yaşandı.

Milyoner'de nefes kesen anlar! 300 bin TL'lik soruda büyük risk: Doğru cevabı duyunca şoke oldu 8

Sorunun doğru cevabının D şıkkındaki "Far görmüş tavşana dönmek" olduğu ortaya çıktı. Yarışmacı, sergilediği başarılı performansın ardından stüdyodakilerin alkışları eşliğinde yarışmaya veda etti.

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