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Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Kaza sonrası WhatsApp'tan konum atmak zorunlu mu?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Maddi hasarlı trafik kazalarının ardından bazı sigorta şirketlerinin taraflardan WhatsApp üzerinden konum paylaşımı istemesi tartışma konusu oldu. Konum göndermenin mevzuatta zorunlu bir uygulama olmadığını belirten Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar, "Konum paylaşılmaması tek başına hasar dosyasının reddedilmesine gerekçe oluşturmaz" dedi.

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Kaza sonrası WhatsApp'tan konum atmak zorunlu mu? 1

Maddi hasarlı trafik kazalarında bazı sigorta şirketlerinin kazaya karışan taraflardan olay yerindeyken WhatsApp üzerinden birbirlerine konum göndermelerini talep ettiği belirtiliyor. Hasar inceleme süreçlerinde kazanın yeri ve oluş şeklinin doğrulanması amacıyla kullanılan bu uygulamanın zorunlu olup olmadığı tartışılırken, sektör temsilcileri konum paylaşımının mevzuatta yer alan bir yükümlülük olmadığını vurguluyor.

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Kaza sonrası WhatsApp'tan konum atmak zorunlu mu? 2

"MEVZUATTA ZORUNLU TUTULMUŞ BİR UYGULAMA DEĞİLDİR"

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Ahmet Yaşar, yaptığı açıklamada sigorta şirketlerinin hasar değerlendirme süreçlerinde tamamen tek tip bir uygulama bulunmamakla birlikte süreçlerin ortak ve bağlayıcı bir mevzuat çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti.

Maddi hasarlı trafik kazalarının ardından bazı sigorta şirketlerinin hasar inceleme sürecinde taraflardan kaza yerindeyken WhatsApp üzerinden karşılıklı konum paylaşmalarını talep etmesine değinen Yaşar, "Maddi hasarlı trafik kazalarında tarafların WhatsApp üzerinden birbirlerine konum göndermesi mevzuatta zorunlu tutulmuş bir uygulama değildir" ifadelerini kullandı.

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Kaza sonrası WhatsApp'tan konum atmak zorunlu mu? 3

Söz konusu yöntemin bazı sigorta şirketleri tarafından kazanın yeri ve oluş şeklinin doğrulanması amacıyla hasar inceleme süreçlerinde kullanılabildiğini belirten Yaşar, şunları aktardı:

"Şirketlerin dosyanın özelliklerine göre kazaya ilişkin ek bilgi istemesi mümkündür. Ancak konumun her hasar dosyasında zorunlu bir belge gibi aranması yerine tutanak, olay yeri fotoğrafları, sabit konum bilgisi ve diğer dosya belgeleriyle birlikte değerlendirme yapılması uygun olacaktır. Konum paylaşılması zorunlu değildir ve paylaşılmaması tek başına hasar dosyasının reddedilmesine gerekçe oluşturmaz.

Bununla birlikte kazanın yeri veya gerçekleşme şekline ilişkin tereddüt bulunması halinde şirket, konum yerine başka bilgi ve belgelerle olayın doğrulanmasını talep edebilir. Nihai değerlendirme dosyadaki tüm bilgi ve belgeler birlikte incelenerek yapılmalıdır. Bu çerçevede konum paylaşımı mevzuattan kaynaklanan zorunlu bir uygulama değil, şirketlerin hasar incelemelerinde kullanabildiği yardımcı bir doğrulama yöntemidir. Sigortalı, talebin reddedilmesi veya sürecin uzaması halinde şirketten yazılı ve gerekçeli bir açıklama talep ederek hukuki yollara başvurabilir."

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Kaza sonrası WhatsApp'tan konum atmak zorunlu mu? 4

Sigortacılık mevzuatı, sigorta genel şartları ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) düzenlemelerinin hasar ihbarı, eksper atanması, belge temini, tazminat hesabı, sigortalının bilgilendirilmesi ve ödemenin gerçekleştirilmesi aşamalarında şirketlerin uyması gereken temel esasları belirlediğini anımsatan Yaşar, son dönemde yapılan düzenlemelerle özellikle eksper atama süreçleri, ekspertiz raporlarının içeriği ve araç hasarlarının değerlendirilmesi alanlarında standardizasyonun güçlendirildiğine dikkati çekti.

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Kaza sonrası WhatsApp'tan konum atmak zorunlu mu? 5

"HIZ VE OTOMASYONUN ARTIRILMASI ÖNEM TAŞIYOR"

Ahmet Yaşar, Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği ile eksper atamalarının daha objektif, dengeli ve izlenebilir biçimde yürütülmesinin öngörüldüğünü belirtti. Motorlu araç sigortalarına yönelik düzenlemelerde ise hasar, ağır hasar ve değer kaybı raporlarının belirli şablonlar ve ortak veri alanları üzerinden hazırlanmasının hedeflendiğini vurguladı.

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Kaza sonrası WhatsApp'tan konum atmak zorunlu mu? 6

Hasar ödemelerinin sigorta şirketlerinin maliyetlerinde önemli bir yer tutmasından dolayı şirketlerin operasyonel yapılanmaları ve iç işleyişlerinin birbirinden farklı olduğunu söyleyen Yaşar, şunları kaydetti:

"Şirketler, dosya segmentasyonu, iç onay mekanizmaları, anlaşmalı servis ağı, sahte hasar tespit sistemleri, uzaktan ekspertiz, görüntülü hasar tespiti, otomatik belge kontrolü ve yapay zeka destekli değerlendirme süreçlerini kendi risk politikaları, ürün yapıları ve teknolojik altyapıları doğrultusunda belirlemektedir. Dolayısıyla sektörde hukuki ve teknik açıdan ortak asgari standartlar bulunmakta. Ancak bu standartların şirket içindeki uygulama biçimi, kullanılan teknoloji ve karar süreçleri şirketten şirkete değişmektedir. Hasar süreçlerinde hız ve otomasyonun artırılması önem taşımakla birlikte alınan kararların açıklanabilir, denetlenebilir, izlenebilir ve gerektiğinde insan kontrolüne açık olması da sağlıklı bir hasar yönetiminin temel unsurları arasında yer almaktadır."

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Kaza sonrası WhatsApp'tan konum atmak zorunlu mu? 7

"SİGORTALILARIN HAKLARINI DA BİLMELERİNİ ÖNEMSİYORUZ"

TSB Başkanı Yaşar, vatandaşların kaza sonrasında ne yapmaları gerektiğini, haklarını ve sorumluluklarını doğru şekilde bilmelerinin hasar sürecinin hızlı ve sağlıklı ilerlemesi açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "Bu nedenle Birliğimiz, vatandaşların sigorta ve hasar süreçleri hakkında doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını destekleyen bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Kaza sonrası WhatsApp'tan konum atmak zorunlu mu? 8

Yaşar, hasar dosyasının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasının ise sigorta şirketleri tarafından poliçe hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütüldüğünü kaydederek, "Sigortalıların yalnızca yükümlülüklerini değil, haklarını da bilmelerini önemsiyoruz. Vatandaşların poliçelerinde yer alan teminatları ve teminat dışında kalan halleri incelemeleri, hasar dosyalarının hangi aşamada olduğunu takip etmeleri ve tazminat süreci hakkında sigorta şirketlerinden bilgi talep etmeleri mümkün" şeklinde konuştu.

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