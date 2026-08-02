Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Kaza sonrası WhatsApp'tan konum atmak zorunlu mu?
Maddi hasarlı trafik kazalarının ardından bazı sigorta şirketlerinin taraflardan WhatsApp üzerinden konum paylaşımı istemesi tartışma konusu oldu. Konum göndermenin mevzuatta zorunlu bir uygulama olmadığını belirten Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar, "Konum paylaşılmaması tek başına hasar dosyasının reddedilmesine gerekçe oluşturmaz" dedi.
Maddi hasarlı trafik kazalarında bazı sigorta şirketlerinin kazaya karışan taraflardan olay yerindeyken WhatsApp üzerinden birbirlerine konum göndermelerini talep ettiği belirtiliyor. Hasar inceleme süreçlerinde kazanın yeri ve oluş şeklinin doğrulanması amacıyla kullanılan bu uygulamanın zorunlu olup olmadığı tartışılırken, sektör temsilcileri konum paylaşımının mevzuatta yer alan bir yükümlülük olmadığını vurguluyor.
"MEVZUATTA ZORUNLU TUTULMUŞ BİR UYGULAMA DEĞİLDİR"
Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Ahmet Yaşar, yaptığı açıklamada sigorta şirketlerinin hasar değerlendirme süreçlerinde tamamen tek tip bir uygulama bulunmamakla birlikte süreçlerin ortak ve bağlayıcı bir mevzuat çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti.
Maddi hasarlı trafik kazalarının ardından bazı sigorta şirketlerinin hasar inceleme sürecinde taraflardan kaza yerindeyken WhatsApp üzerinden karşılıklı konum paylaşmalarını talep etmesine değinen Yaşar, "Maddi hasarlı trafik kazalarında tarafların WhatsApp üzerinden birbirlerine konum göndermesi mevzuatta zorunlu tutulmuş bir uygulama değildir" ifadelerini kullandı.
Söz konusu yöntemin bazı sigorta şirketleri tarafından kazanın yeri ve oluş şeklinin doğrulanması amacıyla hasar inceleme süreçlerinde kullanılabildiğini belirten Yaşar, şunları aktardı:
"Şirketlerin dosyanın özelliklerine göre kazaya ilişkin ek bilgi istemesi mümkündür. Ancak konumun her hasar dosyasında zorunlu bir belge gibi aranması yerine tutanak, olay yeri fotoğrafları, sabit konum bilgisi ve diğer dosya belgeleriyle birlikte değerlendirme yapılması uygun olacaktır. Konum paylaşılması zorunlu değildir ve paylaşılmaması tek başına hasar dosyasının reddedilmesine gerekçe oluşturmaz.
Bununla birlikte kazanın yeri veya gerçekleşme şekline ilişkin tereddüt bulunması halinde şirket, konum yerine başka bilgi ve belgelerle olayın doğrulanmasını talep edebilir. Nihai değerlendirme dosyadaki tüm bilgi ve belgeler birlikte incelenerek yapılmalıdır. Bu çerçevede konum paylaşımı mevzuattan kaynaklanan zorunlu bir uygulama değil, şirketlerin hasar incelemelerinde kullanabildiği yardımcı bir doğrulama yöntemidir. Sigortalı, talebin reddedilmesi veya sürecin uzaması halinde şirketten yazılı ve gerekçeli bir açıklama talep ederek hukuki yollara başvurabilir."
Sigortacılık mevzuatı, sigorta genel şartları ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) düzenlemelerinin hasar ihbarı, eksper atanması, belge temini, tazminat hesabı, sigortalının bilgilendirilmesi ve ödemenin gerçekleştirilmesi aşamalarında şirketlerin uyması gereken temel esasları belirlediğini anımsatan Yaşar, son dönemde yapılan düzenlemelerle özellikle eksper atama süreçleri, ekspertiz raporlarının içeriği ve araç hasarlarının değerlendirilmesi alanlarında standardizasyonun güçlendirildiğine dikkati çekti.
"HIZ VE OTOMASYONUN ARTIRILMASI ÖNEM TAŞIYOR"
Ahmet Yaşar, Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği ile eksper atamalarının daha objektif, dengeli ve izlenebilir biçimde yürütülmesinin öngörüldüğünü belirtti. Motorlu araç sigortalarına yönelik düzenlemelerde ise hasar, ağır hasar ve değer kaybı raporlarının belirli şablonlar ve ortak veri alanları üzerinden hazırlanmasının hedeflendiğini vurguladı.