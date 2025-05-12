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Milyoner’de çok konuşulacak o soru! 500 bin TL’nin kilidini açtı

Milyoner'de çok konuşulacak o soru! 500 bin TL'nin kilidini açtı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.05.2025 00:25
Ekranların en çok sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster her hafta olduğu gibi bu hafta da milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitledi. Birbirinden eğlenceli yarışmacıların katıldığı programda bugün Türkiye'nin üretimi sorusu yarışmanın en çarpıcı noktası oldu. Üniversite öğrencisi Yasin Erdoğan, 500 bin TL'lik soruyu açmayı başardı. Erdoğan "Türkiye" sorusunda heyecan dolu anlar yaşadı. İşte 500 bin TL'lik soru ve Milyoner'de yaşananlar...
Milyoner’de çok konuşulacak o soru! 500 bin TL’nin kilidini açtı
Milyoner’de çok konuşulacak o soru!
Milyoner'de çok konuşulacak o soru!
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