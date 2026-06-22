Milyoner'de beyin yakan anlar! Herkes bu soruda takıldı

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da sıra dışı sorularıyla izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yayınlanan programın son bölümünde yarışan oyuncu Mustafa Ferit Aktuğ'un karşısına çıkan bir soru ise hem stüdyoda hem de sosyal medyada büyük merak uyandırdı.

Televizyon, sinema ve tiyatro dünyasının tanınan isimlerinden 47 yaşındaki Mustafa Ferit Aktuğ, başarılı performansıyla 200 bin TL değerindeki 9. soruya kadar yükselmeyi başardı. Ancak bu noktada karşısına çıkan ve tam 47 harften oluşan bir göl adı, yarışmanın seyrini değiştirecek kadar dikkat çekiciydi. 47 HARFLİK GÖL SORUSU MİLYONER'E DAMGA VURDU!

MİLYONER TARİHİNİN EN ZOR TELAFFUZ EDİLEN SORULARINDAN BİRİ Aktuğ'un karşısına gelen soru şu oldu: "Chargoggagoggmanchauggaugagoggchaubunagungamaugg Gölü nerededir?" A) ABD

B) Kenya

C) Moğolistan

D) Finlandiya

İlk bakışta okunması bile oldukça güç olan göl adı, yarışmacıyı uzun süre düşündürdü. Ekran başındaki izleyicilerin de büyük bölümünün ilk kez duyduğu bu isim, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Tam 47 harften oluşan ve dünyanın en uzun yer isimlerinden biri olarak kabul edilen gölün adını gören yarışmacı, önce yarı yarıya joker hakkını kullanmayı tercih etti. Joker sonrası Kenya ve Moğolistan seçenekleri elenirken geriye ABD ve Finlandiya kaldı.