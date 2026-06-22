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Milyoner'de beyin yakan anlar! Herkes bu soruda takıldı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da sıra dışı sorularıyla izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yayınlanan programın son bölümünde yarışan oyuncu Mustafa Ferit Aktuğ'un karşısına çıkan bir soru ise hem stüdyoda hem de sosyal medyada büyük merak uyandırdı.

Milyoner'de beyin yakan anlar! Herkes bu soruda takıldı 1

Televizyon, sinema ve tiyatro dünyasının tanınan isimlerinden 47 yaşındaki Mustafa Ferit Aktuğ, başarılı performansıyla 200 bin TL değerindeki 9. soruya kadar yükselmeyi başardı. Ancak bu noktada karşısına çıkan ve tam 47 harften oluşan bir göl adı, yarışmanın seyrini değiştirecek kadar dikkat çekiciydi.

47 HARFLİK GÖL SORUSU MİLYONER'E DAMGA VURDU!
Milyoner'de beyin yakan anlar! Herkes bu soruda takıldı 2

MİLYONER TARİHİNİN EN ZOR TELAFFUZ EDİLEN SORULARINDAN BİRİ

Aktuğ'un karşısına gelen soru şu oldu:

"Chargoggagoggmanchauggaugagoggchaubunagungamaugg Gölü nerededir?"

A) ABD
B) Kenya
C) Moğolistan
D) Finlandiya

Milyoner'de beyin yakan anlar! Herkes bu soruda takıldı 3

İlk bakışta okunması bile oldukça güç olan göl adı, yarışmacıyı uzun süre düşündürdü. Ekran başındaki izleyicilerin de büyük bölümünün ilk kez duyduğu bu isim, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Milyoner'de beyin yakan anlar! Herkes bu soruda takıldı 4

Tam 47 harften oluşan ve dünyanın en uzun yer isimlerinden biri olarak kabul edilen gölün adını gören yarışmacı, önce yarı yarıya joker hakkını kullanmayı tercih etti. Joker sonrası Kenya ve Moğolistan seçenekleri elenirken geriye ABD ve Finlandiya kaldı.

Milyoner'de beyin yakan anlar! Herkes bu soruda takıldı 5

DAKİKALARCA SÜREN KARARSIZLIK

Sorunun cevabını bulmakta zorlanan Aktuğ, uzun süre iki seçenek arasında gidip geldi. Ardından elindeki çift cevap hakkını kullanarak önce Finlandiya seçeneğini işaretledi. Ancak doğru yanıtın ABD olduğu ortaya çıktı.

Yarışmacı böylece yanlış cevap vermekten kurtulurken ikinci cevabını kullanma hakkını elde etti ve doğru seçeneğe ulaşarak 300 bin TL değerindeki 10. sorunun kapısını açtı.

Milyoner'de beyin yakan anlar! Herkes bu soruda takıldı 6

SADECE İSMİYLE BİLE MERAK UYANDIRDI

Programın ardından en çok konuşulan konuların başında bu sıra dışı göl adı geldi. Pek çok izleyici, gölün adını telaffuz etmeye çalışırken zorlandığını belirtti. Dünyanın en uzun isimlerinden birine sahip olan göl, yarışmanın bilgi seviyesinden çok ilginçliğiyle öne çıkan sorularından biri olarak hafızalara kazındı.

Milyoner'de beyin yakan anlar! Herkes bu soruda takıldı 7

REKOR SORUYU GEÇTİ, SONRAKİ SORUDA DOĞRUYU BİLDİ

47 harfli göl sorusunu aşmayı başaran Mustafa Ferit Aktuğ, ardından gelen 300 bin TL'lik soruda da dikkat çekici bir başarı gösterdi.

Milyoner'de beyin yakan anlar! Herkes bu soruda takıldı 8

NBA tarihinde, "oynadığı bir maçta en kısa süre forma giyme" rekorunu elinde bulunduran JamesOn Curry, 2010'da NBA'de sahaya çıktığı tek maçta toplam ne kadar süre oyunda kalmıştır?

A: 3,9 saniye

B: 39 saniye

C: 3 dakika 9 saniye

D: 39 dakika

Soruda yarışmacı risk alarak "3,9 saniye" cevabını verdi ve doğru yanıtı buldu.

Milyoner'de beyin yakan anlar! Herkes bu soruda takıldı 9

500 BİN TL'LİK SORUDA HAZİN SON

Başarılı performansıyla 11. soruya kadar yükselen Aktuğ, bu kez 500 bin TL değerindeki atasözü sorusuyla karşı karşıya kaldı.

"İki kardeş savaşmış" şeklindeki başlayan atasözünün devamı nasıldır?

A: Düşmanları ağlamış

B: Görenler alkışlamış

C: Galip gelen olmamış

D: Ebleh buna inanmış

Milyoner'de beyin yakan anlar! Herkes bu soruda takıldı 10

Tüm joker haklarını tüketmiş olmasına rağmen risk alan yarışmacı Aktuğ, "Düşmanları ağlamış" seçeneğini işaretledi.

Ancak doğru cevap "Ebleh buna inanmış" çıktı.

Milyoner'de beyin yakan anlar! Herkes bu soruda takıldı 11

Böylece yarışmaya veda eden Mustafa Ferit Aktuğ, bilgi ve cesaretiyle takdir toplarken; geceye damga vuran an ise hiç şüphesiz milyonların merak ettiği o 47 harfli göl adı sorusu oldu.

Milyoner'de beyin yakan anlar! Herkes bu soruda takıldı 12

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Milyoner'de beyin yakan anlar! Herkes bu soruda takıldı 13

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Milyoner'de beyin yakan anlar! Herkes bu soruda takıldı 14

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

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