Mesai takibinde yeni dönem! Kurala uymayan şirketlere 17 milyon liraya varan ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), iş yerlerinde parmak izi, yüz tanıma, iris ve retina taraması gibi biyometrik sistemlerle mesai takibinin hukuka aykırı olduğuna karar verdi. Karara uymayan işletmelere 17 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek. İşte çalışanları ve işverenleri yakından ilgilendiren yeni dönemin detayları...

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Yargıtay, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Danıştay'ın son dönemde aldığı kararlar çalışma hayatında yeni bir dönemin kapısını araladı. Pek çok iş yerinde mesai takibi ve güvenlik amacıyla kullanılan parmak izi, yüz tanıma, iris ve retina taraması gibi biyometrik sistemlerin hukuka aykırı olduğu yönünde önemli kararlar alındı. Kararlarda, vatandaşların en hassas kişisel verilerinin çalınması halinde ortaya çıkabilecek risklerin geri dönüşünün mümkün olmayacağına dikkat çekildi. Öte yandan iş yerlerinde kamera kullanımı, çalışanların izlenmesi ve ses kaydı alınmasına ilişkin sınırlar da yeniden gündeme geldi.

ÇALIŞAN GİZLİ KAMERAYLA İZLENEBİLİR Mİ? İşverenlerin çalışanları haberdar etmeden gizli kamera ile izlemesi veya ses kaydı alması hukuka aykırı kabul ediliyor. İşveren ancak meşru bir amaç doğrultusunda çalışanları bilgilendirerek kamera sistemi kurabiliyor. Gizli görüntü ve ses kaydı alınması özel hayatın gizliliği ilkesine aykırı kabul edilirken, bu durum ceza yaptırımı da doğurabiliyor. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde çalışanlar kayıtların sonlandırılmasını talep edebiliyor, haklı nedenle iş sözleşmesini feshedebiliyor ve savcılığa suç duyurusunda bulunabiliyor.

GÜVENLİK KAMERALARI NERELERE KONULABİLİR? Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre ofis ortamlarında güvenlik amacıyla kullanılan kameralar giriş kapıları, koridorlar, ofis katları, üretim alanları ve depolar gibi ortak kullanım alanlarını görecek şekilde konumlandırılabiliyor. Ancak personel dinlenme alanları, tuvaletler, soyunma odaları ve çalışanların mahremiyet beklentisinin bulunduğu bölümlere kamera yerleştirilmesi yasak. Çalışanların özel eşyalarının bulunduğu kilitli dolapların iç ve dış bölümlerinin de kayıt altına alınamayacağı belirtiliyor.

KAMERA KAYITLARI NE KADAR SÜRE SAKLANABİLİR? Mevzuatta kamera kayıtlarının saklanma süresine ilişkin net bir süre bulunmasa da "makul süre" ilkesi esas alınıyor. İş yerleri, teknik kapasite ve veri saklama imkanlarına göre güvenlik kamera kayıtlarını genellikle bir aya kadar muhafaza edebiliyor. Sürenin dolmasının ardından kayıtların silinmesi gerekiyor. Ancak adli bir olay yaşanması halinde ilgili görüntüler ayrılarak daha uzun süre saklanabiliyor.