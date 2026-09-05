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Milyoner'de 1 Mayıs düğümü! Ekrana damga vuran soruda şaşırtan sonuç

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV ekranlarının uzun soluklu ve izlenme rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 4 Eylül Cuma akşamı yine heyecan dolu dakikalara sahne oldu. İlginç soruları ve büyük para ödülleriyle her hafta izleyiciyi ekran başına kilitleyen programa katılan avukat Ersoy Zırhlıoğlu, sergilediği başarılı performansla unutulmaz anlar yaşattı. İlk andan itibaren tüm sorulara doğru yanıtlar vererek ilerleyen Zırhlıoğlu'nu 200 bin TL'lik "1 Mayıs" sorusu terletti.

Milyoner'de 1 Mayıs düğümü! Ekrana damga vuran soruda şaşırtan sonuç 1

atv'nin yıllardır izleyiciyi ekran başına kilitleyen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her Cuma ve pazar akşamı birbirinden dikkat çekici sorularla izleyicilerin karşısına çıkıyor. 4 Eylül Cuma akşamı yayınlanan bölümde de bilgi, strateji ve heyecan bir kez daha aynı sahnede buluştu.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE NEFES KESEN ANLAR! 200 BİN TL'LİK SORUYA NE YANIT VERDİ?
Milyoner'de 1 Mayıs düğümü! Ekrana damga vuran soruda şaşırtan sonuç 2

Programın bu haftaki dikkat çeken yarışmacılarından biri ise avukat Ersoy Zırhlıoğlu oldu. Eğitim hayatı ve akademik geçmişiyle dikkat çeken Zırhlıoğlu, yarışma boyunca verdiği cevaplarla başarılı bir performans sergiledi.

Milyoner'de 1 Mayıs düğümü! Ekrana damga vuran soruda şaşırtan sonuç 3

ADANA'DAN ABD'YE UZANAN BAŞARI HİKAYESİ

1985 yılında Adana'da dünyaya gelen Ersoy Zırhlıoğlu, hukuk alanındaki eğitimini Türkiye'de başlayıp Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürdü. Zırhlıoğlu, kendisini tanıtırken, "1985 Adana doğumluyum. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdim. Avukatlık stajımı yapmamın akabinde tam burs ile Pennsylvania Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yüksek lisans, akabinde Arizona Üniversitesi'nde yine tam burs ile doktoramı tamamladım" ifadelerini kullandı.

Milyoner'de 1 Mayıs düğümü! Ekrana damga vuran soruda şaşırtan sonuç 4

AKADEMİSYENLİK YAPTI

Hukuk alanındaki akademik çalışmalarını tamamladıktan sonra kariyerine Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da devam eden Zırhlıoğlu, bu ülkelerde 3 yıl boyunca akademisyenlik yaptığını belirtti. Yarışmacı, "Akabinde 3 yıl boyunca akademisyenlik yaptım Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da. Sonrasında da Türkiye'ye döndüm" sözleriyle kariyer yolculuğunu anlattı.

Türkiye'ye döndükten sonra hukuk alanındaki çalışmalarını sürdüren Zırhlıoğlu, uluslararası ticaret, fikri ve sınai mülkiyet hakları ile tahkim alanlarında faaliyet gösterdiğini ifade etti. Yarışmacı, "Şu anda uluslararası ticaret, fikri ve sınai mülkiyet hakları ve tahkim alanlarında çalışmalarımı avukat olarak ve tahkim hakemi olarak devam ettirmekteyim" şeklinde konuştu.

Milyoner'de 1 Mayıs düğümü! Ekrana damga vuran soruda şaşırtan sonuç 5

İLK SORUDAN İTİBAREN HATA YAPMADI

Zırhlıoğlu'nun yarışmadaki performansı ise dikkat çekti. İlk sorudan itibaren karşısına çıkan sorulara doğru yanıtlar veren yarışmacı, adım adım ilerleyerek baraj sorusuna ulaştı.

Başarılı cevaplarının ardından 100 bin TL değerindeki 8. soruya kadar gelen Zırhlıoğlu, burada ise uzun süre düşündü. Sorunun seçeneklerini değerlendiren yarışmacının yaşadığı kararsızlık, stüdyoda heyecan dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Milyoner'de 1 Mayıs düğümü! Ekrana damga vuran soruda şaşırtan sonuç 6

100 BİN TL'LİK SORUDA "DADAY ETLİ EKMEĞİ" HEYECANI

Yarışmacının karşısına çıkan 8. soru, yöresel bir lezzet üzerinden geldi. Soruda, "Daday etli ekmeği hangi ile ait coğrafi bir üründür?" ifadeleri yer aldı.

Şıklar ise şöyleydi:

A: Kastamonu

B: Konya

C: Sivas

D: Erzurum

Milyoner'de 1 Mayıs düğümü! Ekrana damga vuran soruda şaşırtan sonuç 7

Sorunun ardından uzun süre düşünen Zırhlıoğlu, seçenekler üzerinde istişare yaptı. Emin olmak isteyen yarışmacı, joker hakkını kullanmaya karar verdi.

Milyoner'de 1 Mayıs düğümü! Ekrana damga vuran soruda şaşırtan sonuç 8

YARI YARIYA JOKERİYLE İKİ ŞIK ELENDİ

Yarı yarıya joker hakkını kullanan Zırhlıoğlu'nun karşısındaki iki seçenek elendi. Jokerin ardından geriye yalnızca Kastamonu ve Sivas şıkları kaldı.

Ancak yarışmacı, yine karar vermekte zorlandı. Bunun üzerine riskini azaltmak için çift cevap hakkını kullanmak istedi.

İlk cevabını Kastamonu olarak veren Zırhlıoğlu, doğru yanıtı buldu. Böylece 100 bin TL'lik soruyu başarıyla geçerek bir üst aşamaya çıktı ve 9. sorunun kilidini açmayı başardı.

Milyoner'de 1 Mayıs düğümü! Ekrana damga vuran soruda şaşırtan sonuç 9

9. SORUDA BU KEZ DÜNYADAN GENEL KÜLTÜR SORUSU GELDİ

100 bin TL'yi garantileyen Zırhlıoğlu'nun karşısına 9. soruda dünyadan genel kültür bilgisine dayanan bir soru çıktı.

Soruda, "Avrupa'daki birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de özel gün ve resmi tatil olan 1 Mayıs hangi ülkede çalışmanın devam ettiği sıradan bir gündür?" denildi.

Şıklar ise şöyle sıralandı:

A: Kanada

B: Çin

C: Güney Amerika

D: Meksika

Milyoner'de 1 Mayıs düğümü! Ekrana damga vuran soruda şaşırtan sonuç 10

"KANADA'DA ÇALIŞTIM" DEDİ AMA EMİN OLAMADI

Soruyla karşılaşan Zırhlıoğlu, seçenekler üzerinde uzun süre düşündü. Yarışmacının özellikle Kanada seçeneğiyle ilgili kişisel deneyimi de vardı.

Kanada'da bulunduğunu ve orada yaşadığı dönemde 1 Mayıs'ta çalıştığını belirten Zırhlıoğlu, buna rağmen sorunun cevabından tamamen emin olamadı.

Milyoner'de 1 Mayıs düğümü! Ekrana damga vuran soruda şaşırtan sonuç 11

100 BİN TL'Yİ RİSKE ETMEDİ

Uzun süren düşünme sürecinin ardından yarışmacı, elindeki 100 bin TL'yi riske atmamaya karar verdi. Zırhlıoğlu, 100 bin TL ile yarışmadan çekildi.

Böylece başarılı bir performans sergileyen avukat yarışmacı, 100 bin TL'lik ödülle Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti.

Milyoner'de 1 Mayıs düğümü! Ekrana damga vuran soruda şaşırtan sonuç 12

DOĞRU CEVAP SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Yarışmadan çekilmesinin ardından Zırhlıoğlu, kendisine "Peki, devam etseydin hangi şıkkı seçerdin?" sorusu yönelten Sunucu Oktay Kaynarca'ya şu yanıtı verdi:

A: Kanada

Milyoner'de 1 Mayıs düğümü! Ekrana damga vuran soruda şaşırtan sonuç 13

Ve yarışmacının tahmini doğru çıktı. Sorunun doğru cevabı gerçekten de A: Kanada idi.

Böylece Ersoy Zırhlıoğlu, 9. sorunun cevabını aslında doğru tahmin etmiş olmasına rağmen risk almamayı tercih etti. Yarışmacı, garantilediği 100 bin TL'lik ödülle programdan ayrıldı.

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