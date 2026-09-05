atv'nin yıllardır izleyiciyi ekran başına kilitleyen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her Cuma ve pazar akşamı birbirinden dikkat çekici sorularla izleyicilerin karşısına çıkıyor. 4 Eylül Cuma akşamı yayınlanan bölümde de bilgi, strateji ve heyecan bir kez daha aynı sahnede buluştu.

Programın bu haftaki dikkat çeken yarışmacılarından biri ise avukat Ersoy Zırhlıoğlu oldu. Eğitim hayatı ve akademik geçmişiyle dikkat çeken Zırhlıoğlu, yarışma boyunca verdiği cevaplarla başarılı bir performans sergiledi.

1985 yılında Adana'da dünyaya gelen Ersoy Zırhlıoğlu, hukuk alanındaki eğitimini Türkiye'de başlayıp Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürdü. Zırhlıoğlu, kendisini tanıtırken, "1985 Adana doğumluyum. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdim. Avukatlık stajımı yapmamın akabinde tam burs ile Pennsylvania Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yüksek lisans, akabinde Arizona Üniversitesi'nde yine tam burs ile doktoramı tamamladım" ifadelerini kullandı.

AKADEMİSYENLİK YAPTI

Hukuk alanındaki akademik çalışmalarını tamamladıktan sonra kariyerine Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da devam eden Zırhlıoğlu, bu ülkelerde 3 yıl boyunca akademisyenlik yaptığını belirtti. Yarışmacı, "Akabinde 3 yıl boyunca akademisyenlik yaptım Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da. Sonrasında da Türkiye'ye döndüm" sözleriyle kariyer yolculuğunu anlattı.

Türkiye'ye döndükten sonra hukuk alanındaki çalışmalarını sürdüren Zırhlıoğlu, uluslararası ticaret, fikri ve sınai mülkiyet hakları ile tahkim alanlarında faaliyet gösterdiğini ifade etti. Yarışmacı, "Şu anda uluslararası ticaret, fikri ve sınai mülkiyet hakları ve tahkim alanlarında çalışmalarımı avukat olarak ve tahkim hakemi olarak devam ettirmekteyim" şeklinde konuştu.