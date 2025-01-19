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Milyoner'de duygusal anlar! Ferdi Tayfur sorusu damga vurdu

Oktay Kaynarca'nın sunumu ile milyonları ekran başına kilitleyen ve ATV'nin en sevilen programların Kim Milyoner Olmak İster bu akşam da izleyiciler ile buluştu. Programda dikkat çeken soruların yer alması ile izleyiciler ekran başına kilitlendi. Zehra Şebnem Yüleç isimli yarışmacının karşısına çıkan Ferdi Tayfur sorusu milyonlara duygusal anlar yaşattı. 2 Ocak'ta hayatını kaybeden arabeskin usta ismi Ferdi Tayfur ile ilgili o soru ise programa damga vurdu. İşte Ferdi Tayfur'a dair o soru ve yarışmada yaşananlar...

Giriş Tarihi: 19.01.2025 23:59 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 00:07
Miliyoner’de duygusal anlar! Ferdi Tayfur sorusu damga vurdu

ATV'nin en çok sevilen programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyiciler ile buluştu.

Miliyoner’de duygusal anlar! Ferdi Tayfur sorusu damga vurdu

Birbirinden renkli yarışmacıların yer aldığı program oldukça dikkat çeken sorular da yer aldı. Ancak bir soru vardı ki hem izleyicilere, hem de yarışmacılara duygusal anlar yaşattı.

Miliyoner’de duygusal anlar! Ferdi Tayfur sorusu damga vurdu

Yarışmaya Ankara'dan katılan Zehra Şebnem Yüleç isimli yarışmacı başarılı bir performans sergiledi. Yarışmada karşısına Ferdi Tayfur sorusu ise programa damga vurdu.

FERDİ TAYFUR SORUSU DUYGULANDIRDI!

İşte 2 Ocak'ta Antalya'da hayatını kaybeden Türk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur'a ilişkin yer alan o soru:

Miliyoner’de duygusal anlar! Ferdi Tayfur sorusu damga vurdu

İŞTE O SORU

"Dinlediğiniz "Hatıran Yeter" adlı şarkıyı seslendiren, Ocak 2025'te vefat eden şarkıcı, besteci ve oyuncu kimdir?

A- Müslüm Gürses
B-Özkan Uğur
C- Erkin Koray
D- Ferdi Tayfur

Miliyoner’de duygusal anlar! Ferdi Tayfur sorusu damga vurdu

Doğru cevap-D

Yarışmacı bu soruda "D-Ferdi Tayfur" şıkkını seçerek soruyu doğru cevapladı.

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