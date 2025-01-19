Milyoner'de duygusal anlar! Ferdi Tayfur sorusu damga vurdu

Oktay Kaynarca'nın sunumu ile milyonları ekran başına kilitleyen ve ATV'nin en sevilen programların Kim Milyoner Olmak İster bu akşam da izleyiciler ile buluştu. Programda dikkat çeken soruların yer alması ile izleyiciler ekran başına kilitlendi. Zehra Şebnem Yüleç isimli yarışmacının karşısına çıkan Ferdi Tayfur sorusu milyonlara duygusal anlar yaşattı. 2 Ocak'ta hayatını kaybeden arabeskin usta ismi Ferdi Tayfur ile ilgili o soru ise programa damga vurdu. İşte Ferdi Tayfur'a dair o soru ve yarışmada yaşananlar...