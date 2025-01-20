Trump yemin töreni ne zaman? ABD Başkanı Trump Türkiye saati ile kaçta yemin edecek?
ABD Başkanı Donald Trump, yeni dönemin başlangıcını simgeleyen yemin töreniyle göreve başlamaya hazırlanıyor. Dünya genelinde dikkatle takip edilen bu kritik süreçte, Gazze'deki ateşkes anlaşması ve kripto para piyasalarındaki dalgalanmalar gibi gelişmeler, siyaset ve ekonomi gündeminin öne çıkan başlıkları oldu. Tüm bu gelişmelerin gölgesinde, Trump'ın yemin törenine ilişkin detaylar merak konusu. Peki ABD Başkanı Trump Türkiye saati ile kaçta yemin edecek?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.01.2025 06:11 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 06:11