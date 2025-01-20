Trump yemin töreni ne zaman? ABD Başkanı Trump Türkiye saati ile kaçta yemin edecek?

ABD Başkanı Donald Trump, 5 Kasım'da yapılan seçimlerin ardından tarihi bir yemin töreniyle görevine başlamak için gün sayıyordu. Dünya siyasetinin yakından izlediği bu kritik süreçte, Trump'ın başkanlık görevinin resmen başlayacağı tarih ve yemin töreni detayları büyük ilgi görüyor. İşte ABD'nin 59. başkanlık yemin törenine dair merak edilenler…