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Trump yemin töreni ne zaman? ABD Başkanı Trump Türkiye saati ile kaçta yemin edecek?

ABD Başkanı Donald Trump, yeni dönemin başlangıcını simgeleyen yemin töreniyle göreve başlamaya hazırlanıyor. Dünya genelinde dikkatle takip edilen bu kritik süreçte, Gazze'deki ateşkes anlaşması ve kripto para piyasalarındaki dalgalanmalar gibi gelişmeler, siyaset ve ekonomi gündeminin öne çıkan başlıkları oldu. Tüm bu gelişmelerin gölgesinde, Trump'ın yemin törenine ilişkin detaylar merak konusu. Peki ABD Başkanı Trump Türkiye saati ile kaçta yemin edecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.01.2025 06:11 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 06:11
Trump yemin töreni ne zaman? ABD Başkanı Trump Türkiye saati ile kaçta yemin edecek?

ABD Başkanı Donald Trump, 5 Kasım'da yapılan seçimlerin ardından tarihi bir yemin töreniyle görevine başlamak için gün sayıyordu. Dünya siyasetinin yakından izlediği bu kritik süreçte, Trump'ın başkanlık görevinin resmen başlayacağı tarih ve yemin töreni detayları büyük ilgi görüyor. İşte ABD'nin 59. başkanlık yemin törenine dair merak edilenler…

Trump yemin töreni ne zaman? ABD Başkanı Trump Türkiye saati ile kaçta yemin edecek?

Trump Yemin Töreni Ne Zaman?

20 Ocak 2025, ABD'nin siyasi tarihinde önemli bir dönemeç olarak kaydedilecek.

Trump yemin töreni ne zaman? ABD Başkanı Trump Türkiye saati ile kaçta yemin edecek?

Washington'da gerçekleştirilecek yemin töreni, ABD saatiyle 12.00'de, Türkiye saatiyle ise 20.00'de başlayacak. Bu törenle birlikte, Donald Trump ikinci dönemine resmen adım atacak.

Trump yemin töreni ne zaman? ABD Başkanı Trump Türkiye saati ile kaçta yemin edecek?

Yemin töreni, Washington'daki Capitol Binası'nda düzenlenecek ve Amerikan halkının yanı sıra dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından canlı olarak takip edilecek.

Trump yemin töreni ne zaman? ABD Başkanı Trump Türkiye saati ile kaçta yemin edecek?

Törenin ardından Trump, ABD Başkanlık yetkilerini bir kez daha devralarak Beyaz Saray'da göreve başlayacak.

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