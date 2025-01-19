Viral Galeri Viral Tıkla Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? Adana Demirspor-FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? Adana Demirspor-FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Süper Lig'in 20. haftasında zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanına konuk oluyor. Galatasaray'ın Hatayspor karşısında yaşadığı puan kaybıyla liderlik yarışında fırsat yakalayan sarı-lacivertliler, Adana'dan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Karşılaşmada düdük Halil Umut Meler'de olacak. Peki Adana Demirspor-FB maçı bugün saat kaçta?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.01.2025 16:17 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 16:17
Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? Adana Demirspor-FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Adana Demirspor, bu sezon beklentilerin çok altında kalarak son sıraya gerilerken, ev sahibi avantajını kullanarak Fenerbahçe karşısında önemli bir galibiyet hedefliyor. Fenerbahçe ise deplasmanlardaki güçlü performansı ve ligin en az gol yiyen takımı olarak dikkat çekiyor. Peki bu zorlu mücadele saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Adana Demirspor - Fenerbahçe maçıyla ilgili tüm detaylar…

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? Adana Demirspor-FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Adana Demirspor-Fenerbahçe Maçı Saat Kaçta?

Mücadele 19 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? Adana Demirspor-FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Muhtemel 11'ler

Adana Demirspor: Eren, Arda, Tolga, Semih, Abdulsamet, Osman, Ali, İzzet, Maestro, Yusuf, Aimbetov.

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Çağlar, Djiku, Oğuz, Kostic, Amrabat, Fred, Tadic, El-Nesyri, Dzeko.

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? Adana Demirspor-FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe'de Eksikler Dikkat Çekiyor

Sarı-lacivertlilerde sakatlık ve cezalı oyuncuların fazlalığı teknik direktör Jose Mourinho'yu düşündürüyor. Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun uzun süredir devam eden sakatlıklarının yanı sıra, TÜMOSAN Konyaspor maçında sakatlanan kaleci Dominik Livakovic de bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca İsmail Yüksek de sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak. Samet Akaydin'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? Adana Demirspor-FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Amrabat Kadroya Dönüyor

Geçtiğimiz hafta Konyaspor deplasmanında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Sofyan Amrabat, teknik heyetin şans vermesi durumunda Adana Demirspor karşısında sahadaki yerini alabilecek. Öte yandan, sarı kart sınırında bulunan Sebastian Szymanski ve Samet Akaydin, bu mücadelede kart görmeleri halinde Göztepe maçında forma giyemeyecek.

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