Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? Adana Demirspor-FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Süper Lig'in 20. haftasında zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanına konuk oluyor. Galatasaray'ın Hatayspor karşısında yaşadığı puan kaybıyla liderlik yarışında fırsat yakalayan sarı-lacivertliler, Adana'dan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Karşılaşmada düdük Halil Umut Meler'de olacak. Peki Adana Demirspor-FB maçı bugün saat kaçta?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.01.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 16:17