Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? Adana Demirspor-FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Adana Demirspor, bu sezon beklentilerin çok altında kalarak son sıraya gerilerken, ev sahibi avantajını kullanarak Fenerbahçe karşısında önemli bir galibiyet hedefliyor. Fenerbahçe ise deplasmanlardaki güçlü performansı ve ligin en az gol yiyen takımı olarak dikkat çekiyor. Peki bu zorlu mücadele saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Adana Demirspor - Fenerbahçe maçıyla ilgili tüm detaylar…