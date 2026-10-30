Meteoroloji'den 22 ile sarı kodlu alarm! Sağanak, sel ve hortum tehlikesi: İşte en riskli bölgeler
Türkiye genelinde sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkisini artırırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Sel, su baskını, heyelan, dolu ve hortum riskine karşı vatandaşlara tedbir çağrısı yapıldı. A Haber'e konuşan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, kritik bölgeleri radar görüntüleri üzerinden açıkladı. Tek, pazar gecesi yeni yağışlı sistemin yurda giriş yapacağını, 4-5 Kasım'dan itibaren sıcaklıkların sert düşeceğini ve yüksek kesimlerde sezonun ilk karının beklendiğini bildirdi.
Yurt genelinde sağanak ve fırtına etkisini sürdürürken, Meteoroloji Genel Müdülüğü'nden İstanbul dahil 22 kent için peş peşe sarı kodlu uyarılar geldi.
Adıyaman ve Mersin'deki su baskınlarının ardından ani sel, su baskını ve hortum riski gündemdeki yerini korurken, A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, radar görüntüleri eşliğinde kritik bölgeleri tek tek sıraladı ve dondurucu soğukların yurda giriş yapacağı tarihi açıkladı.
EN RİSKLİ BÖLGE SAMSUN ÇARŞAMBA: RADARDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radar verilerini anlık olarak analiz eden Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yurdun kuzey ve batı kesimlerinde yağışların sürdüğünü belirterek, "İstanbul ve çevresinde, Marmara genelinde yağışlar devam ediyor. Yağışlar genel olarak çok kuvvetli değil ama şu saatler itibarıyla Büyükçekmece civarında biraz artmış vaziyette. Çanakkale ve Balıkesir'de de devam eden yağışlar var" sözleriyle son durumu paylaştı.
Akdeniz'deki kuvvetli yağışların etkisini kaybederek kuzeye hareket ettiğini bildiren Tek, şu an için en riskli noktayı işaret ederek, "Şu anda Samsun'da özellikle Çarşamba Ovası'nın üzerinde kuvvetli bir konvektif yapı var. Oradaki yağış çok etkili vaziyette devam ediyor. Yine Sinop ve Tokat civarında da kuvvetli yağışları görüyoruz" ifadelerini kullandı.
DOĞU'DA RİSK VAR MI? DİYARBAKIR VE ÇEVRESİNE DİKKAT
Öğleden sonraki saatlerde yağışın doğu bölgelerine kayacağını belirten Adil Tek, Diyarbakır ve çevresinde oluşacak yoğunluğa ilişkin, "Öğleden sonra yurdun doğusu ve kuzeydoğusunda yağışlar göreceğiz ancak bunlar çok yüksek yağışlar değil. Daha önceki günlerde konuştuğumuz 50-60 kilogramın üzerine çıkan afet boyutundaki yağışlar beklenmiyor; yağmur var ama sel ve taşkın riskleri çok fazla yüksek gözükmüyor" değerlendirmesinde bulundu.
Akşam ve gece saatlerinde Karadeniz kıyılarına yönelik uyarılarda bulunan Tek, "Giresun ve Ordu civarında kuvvetli bir konvektif yapı bulunuyor. Oradaki vatandaşlarımızın akşam ve gece saatlerinde dikkatli olmalarında fayda var" dedi.