HAFTA SONU PLAN YAPACAKLAR DİKKAT: YENİ SİSTEM PAZAR GECESİ GİRİYOR

Cumartesi günü öğleden sonra Antalya merkez ve Ege'nin güneyinde kuvvetli yağışların görülebileceğini aktaran uzman isim, pazar gecesinden itibaren Türkiye'nin yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına gireceğini duyurdu. Adil Tek, sistemin giriş rotasını çizerek, "Pazar gününden itibaren Orta Akdeniz'den gelecek olan yeni bir yağışlı sistem üzerimize doğru sokulacak. Muğla ve çevresi, Antalya ile özellikle Marmara'nın batısı yani Balıkesir'in kıyı ilçeleri, Çanakkale ve Edirne pazar gecesinden itibaren yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Pazartesi günü de bu bölgelerde etkili yağışlar devam edecek" sözleriyle aktardı.