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Meteoroloji'den 22 ile sarı kodlu alarm! Sağanak, sel ve hortum tehlikesi: İşte en riskli bölgeler

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
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Türkiye genelinde sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkisini artırırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Sel, su baskını, heyelan, dolu ve hortum riskine karşı vatandaşlara tedbir çağrısı yapıldı. A Haber'e konuşan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, kritik bölgeleri radar görüntüleri üzerinden açıkladı. Tek, pazar gecesi yeni yağışlı sistemin yurda giriş yapacağını, 4-5 Kasım'dan itibaren sıcaklıkların sert düşeceğini ve yüksek kesimlerde sezonun ilk karının beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji'den 22 ile sarı kodlu alarm! Sağanak, sel ve hortum tehlikesi: İşte en riskli bölgeler 1

Yurt genelinde sağanak ve fırtına etkisini sürdürürken, Meteoroloji Genel Müdülüğü'nden İstanbul dahil 22 kent için peş peşe sarı kodlu uyarılar geldi.

METEOROLOJİ'DEN 22 İLE SARI KODLU UYARI

Adıyaman ve Mersin'deki su baskınlarının ardından ani sel, su baskını ve hortum riski gündemdeki yerini korurken, A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, radar görüntüleri eşliğinde kritik bölgeleri tek tek sıraladı ve dondurucu soğukların yurda giriş yapacağı tarihi açıkladı.

Meteoroloji'den 22 ile sarı kodlu alarm! Sağanak, sel ve hortum tehlikesi: İşte en riskli bölgeler 2

EN RİSKLİ BÖLGE SAMSUN ÇARŞAMBA: RADARDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radar verilerini anlık olarak analiz eden Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yurdun kuzey ve batı kesimlerinde yağışların sürdüğünü belirterek, "İstanbul ve çevresinde, Marmara genelinde yağışlar devam ediyor. Yağışlar genel olarak çok kuvvetli değil ama şu saatler itibarıyla Büyükçekmece civarında biraz artmış vaziyette. Çanakkale ve Balıkesir'de de devam eden yağışlar var" sözleriyle son durumu paylaştı.

Meteoroloji'den 22 ile sarı kodlu alarm! Sağanak, sel ve hortum tehlikesi: İşte en riskli bölgeler 3

Akdeniz'deki kuvvetli yağışların etkisini kaybederek kuzeye hareket ettiğini bildiren Tek, şu an için en riskli noktayı işaret ederek, "Şu anda Samsun'da özellikle Çarşamba Ovası'nın üzerinde kuvvetli bir konvektif yapı var. Oradaki yağış çok etkili vaziyette devam ediyor. Yine Sinop ve Tokat civarında da kuvvetli yağışları görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji'den 22 ile sarı kodlu alarm! Sağanak, sel ve hortum tehlikesi: İşte en riskli bölgeler 4

DOĞU'DA RİSK VAR MI? DİYARBAKIR VE ÇEVRESİNE DİKKAT

Öğleden sonraki saatlerde yağışın doğu bölgelerine kayacağını belirten Adil Tek, Diyarbakır ve çevresinde oluşacak yoğunluğa ilişkin, "Öğleden sonra yurdun doğusu ve kuzeydoğusunda yağışlar göreceğiz ancak bunlar çok yüksek yağışlar değil. Daha önceki günlerde konuştuğumuz 50-60 kilogramın üzerine çıkan afet boyutundaki yağışlar beklenmiyor; yağmur var ama sel ve taşkın riskleri çok fazla yüksek gözükmüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Meteoroloji'den 22 ile sarı kodlu alarm! Sağanak, sel ve hortum tehlikesi: İşte en riskli bölgeler 5

Akşam ve gece saatlerinde Karadeniz kıyılarına yönelik uyarılarda bulunan Tek, "Giresun ve Ordu civarında kuvvetli bir konvektif yapı bulunuyor. Oradaki vatandaşlarımızın akşam ve gece saatlerinde dikkatli olmalarında fayda var" dedi.

Meteoroloji'den 22 ile sarı kodlu alarm! Sağanak, sel ve hortum tehlikesi: İşte en riskli bölgeler 6

HAFTA SONU PLAN YAPACAKLAR DİKKAT: YENİ SİSTEM PAZAR GECESİ GİRİYOR

Cumartesi günü öğleden sonra Antalya merkez ve Ege'nin güneyinde kuvvetli yağışların görülebileceğini aktaran uzman isim, pazar gecesinden itibaren Türkiye'nin yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına gireceğini duyurdu. Adil Tek, sistemin giriş rotasını çizerek, "Pazar gününden itibaren Orta Akdeniz'den gelecek olan yeni bir yağışlı sistem üzerimize doğru sokulacak. Muğla ve çevresi, Antalya ile özellikle Marmara'nın batısı yani Balıkesir'in kıyı ilçeleri, Çanakkale ve Edirne pazar gecesinden itibaren yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Pazartesi günü de bu bölgelerde etkili yağışlar devam edecek" sözleriyle aktardı.

Meteoroloji'den 22 ile sarı kodlu alarm! Sağanak, sel ve hortum tehlikesi: İşte en riskli bölgeler 7

"YORGANLARI VE KALIN MONTLARI ÇIKARIN": DONDURUCU SOĞUKLAR VE İLK KAR HABERİ

Yeni haftayla birlikte hava sıcaklıklarında sert bir kırılma yaşanacağının altını çizen Adil Tek, kış koşullarının tam anlamıyla başlayacağını belirterek, "Özellikle ayın 4'ünden, 5'inden sonra yani önümüzdeki hafta salı ve çarşambadan itibaren sıcaklıkların çok daha fazla düştüğünü göreceğiz. Artık üşümeye başlayacağız ve kış koşulları yavaş yavaş gelecek" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji'den 22 ile sarı kodlu alarm! Sağanak, sel ve hortum tehlikesi: İşte en riskli bölgeler 8

İlk kar haberini de veren Tek, "Uludağ, Kartalkaya, Kartepe, Kartaltepe gibi kayak merkezlerimizde ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimleri ile bazı ilçe merkezlerinde kar yağışları başlayacak. Ancak şu an için okulları tatil ettirecek çapta genel ve yoğun bir kar yağışı olasılığı görünmüyor. Yorganları tamamen çekip üzerine battaniye atacağımız, dolaplardan kalın montları çıkaracağımız ve yakıt sarfiyatının artacağı soğuk bir periyoda giriyoruz" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji'den 22 ile sarı kodlu alarm! Sağanak, sel ve hortum tehlikesi: İşte en riskli bölgeler 9

İŞTE BÖLGE BÖLGE VE İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji'den 22 ile sarı kodlu alarm! Sağanak, sel ve hortum tehlikesi: İşte en riskli bölgeler 10

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in batı kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  • BURSA: 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

  • ÇANAKKALE: 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı.

  • İSTANBUL: 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sağanak yağışlı.

  • KIRKLARELİ: 14°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı.

Meteoroloji'den 22 ile sarı kodlu alarm! Sağanak, sel ve hortum tehlikesi: İşte en riskli bölgeler 11

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin (Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • DENİZLİ: 20°C - Parçalı ve çok bulutlu.

  • İZMİR: 21°C - Parçalı ve çok bulutlu.

  • MANİSA: 19°C - Parçalı ve çok bulutlu.

  • MUĞLA: 19°C - Parçalı ve çok bulutlu.

Meteoroloji'den 22 ile sarı kodlu alarm! Sağanak, sel ve hortum tehlikesi: İşte en riskli bölgeler 12

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

  • ADANA: 23°C - Parçalı ve çok bulutlu.

  • ANTALYA: 23°C - Parçalı bulutlu.

  • BURDUR: 17°C - Parçalı bulutlu.

  • HATAY: 22°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Meteoroloji'den 22 ile sarı kodlu alarm! Sağanak, sel ve hortum tehlikesi: İşte en riskli bölgeler 13

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu, Eskişehir çevreleri ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA: 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yağışlı.

  • ÇANKIRI: 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

  • ESKİŞEHİR: 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

  • KONYA: 16°C - Parçalı bulutlu.

Meteoroloji'den 22 ile sarı kodlu alarm! Sağanak, sel ve hortum tehlikesi: İşte en riskli bölgeler 14

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

  • BOLU: 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

  • DÜZCE: 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

  • KASTAMONU: 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

  • ZONGULDAK: 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Meteoroloji'den 22 ile sarı kodlu alarm! Sağanak, sel ve hortum tehlikesi: İşte en riskli bölgeler 15

ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • AMASYA: 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

  • RİZE: 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

  • SAMSUN: 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

  • TRABZON: 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Meteoroloji'den 22 ile sarı kodlu alarm! Sağanak, sel ve hortum tehlikesi: İşte en riskli bölgeler 16

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği; Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

  • ERZURUM: 10°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

  • KARS: 11°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

  • MALATYA: 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

  • VAN: 14°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Meteoroloji'den 22 ile sarı kodlu alarm! Sağanak, sel ve hortum tehlikesi: İşte en riskli bölgeler 17

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, bölgenin doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR: 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

  • MARDİN: 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

  • SİİRT: 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.

  • ŞANLIURFA: 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Meteoroloji'den 22 ile sarı kodlu alarm! Sağanak, sel ve hortum tehlikesi: İşte en riskli bölgeler 18

Meteoroloji'den 22 ile sarı kodlu alarm! Sağanak, sel ve hortum tehlikesi: İşte en riskli bölgeler 19
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