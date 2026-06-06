Mesut Özil'in kızı anaokulundan mezun oldu! "Babasının kopyası"

Eski futbolcu Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin kızları anaokulundan mezun oldu. Instagram'da paylaşılan karelerde küçük Eda'nın babası Mesut Özil'e olan inanılmaz benzerliği, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

2019 yılında görkemli bir törenle dünyaevine giren eski futbolcu Mesut Özil ve 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer alıyor.

3. KEZ ANNE OLDU 2020 yılında ilk kızları Eda'yı, 2022'de ise ikinci kızları Ela'yı kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, kısa süre önce üçüncü kez bebek sevinci yaşamıştı. Çift, daha önceki çocuklarında olduğu gibi yine "E" harfiyle başlayan bir isim tercihi yaparak, minik bebeklerine 'Elisa' ismini vermişti.

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan ve aile yaşantılarıyla sık sık gündeme gelen çift, son olarak Elisa'nın da yer aldığı sıcacık bir aile karesiyle takipçilerinin beğenisini kazandı.

Özil çifti, büyük kızları Eda'nın anaokulu mezuniyet törenine katıldı. Gülşe, o anları takipçileriyle de paylaştı.

ÖZİL AİLESİ'NDEN MUTLU AİLE POZU Paylaşımlarına "Minik güzel ailem, Elhamdülillah" notunu düşen Gülşe, kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik yorumu aldı. Aile saadetlerini her fırsatta gözler önüne seren Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bu paylaşımları, hayranlarından tam not aldı.