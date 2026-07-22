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Merve'nin yıllardır kurduğu gelinlik hayali gerçek oldu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bedensel ve zihinsel engelli Merve Çidal'ın yıllardır kurduğu gelinlik giyme hayali, dernekler, gönüllüler ve ilçe halkının desteğiyle gerçeğe dönüştü. Temsili düğün töreninde gelinlik giyen Merve, 300 araçlık konvoy eşliğinde düğün alanına gelirken, mutluluğunu davetlilerle paylaştı.

Merve'nin yıllardır kurduğu gelinlik hayali gerçek oldu 1

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde gelinlik giyme hayali kuran bedensel ve zihinsel engelli Merve Çidal için temsili düğün töreni düzenlendi.

Merve'nin yıllardır kurduğu gelinlik hayali gerçek oldu 2

Damatsız düğün öncesi Sakarya Engelliler Birlik Federasyonu, Sakarya Engelliler ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, Karapürçek Engelliler Derneği ve gönüllü sponsorların destekleriyle tüm hazırlıkları yapılan Çidal, Karapürçek ilçe merkezinden Cumhuriyet Mahallesi'ndeki düğün alanına gelin arabasıyla konvoy eşliğinde getirildi.

Merve'nin yıllardır kurduğu gelinlik hayali gerçek oldu 3

"KALBİMDEN BU KADARI GEÇMİYORDU"

Davetlilerin katılımıyla müzik eşliğinde yapılan temsili düğünde Çidal ve yakınları dans etti, halay çekip eğlendi.

Takı töreni düzenlenen düğünde davetlilere yemek ikram edildi.

Merve'nin yıllardır kurduğu gelinlik hayali gerçek oldu 4

Merve Çidal, uzun zamandır hayalini kurduğu gelinliğe kavuştuğunu belirterek, "Gelinlik giymek istiyordum, hayalim gerçekleşti. Herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir düğün oldu. Kalbimden bu kadarı da geçmiyordu, bu kadar güzel olacağı aklıma gelmezdi, çok mutlu oldum" dedi.

Merve'nin yıllardır kurduğu gelinlik hayali gerçek oldu 5

TÜM İLÇE MERVE İÇİN SEFERBER OLDU

Sakarya Engelliler Birlik Federasyonu Genel Başkan Vekili İbrahim İşçi ise engelli bireyleri topluma kazandırmak için çalıştıklarını, Merve'nin de evlenme hayalini gerçekleştirmek amacıyla temsili düğün töreni düzenlediklerini söyledi.

Merve'nin yıllardır kurduğu gelinlik hayali gerçek oldu 6

Etkinliğin Merve'nin ailesinin yanı sıra Sakarya Engelliler ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Zehra Toy, Karapürçek Engelliler Derneği Başkanı Aysel Keskin'in desteğiyle gerçekleştirildiğini belirten İşçi, kuaför ve makyaj sponsorluğunu da Hayriye Tatlısarı'nın üstlendiğini, herkesin Merve için seferber olduğunu anlattı.

Merve'nin yıllardır kurduğu gelinlik hayali gerçek oldu 7

Tüm ilçe halkının Merve'ye destek verdiğini vurgulayan İşçi, "Düğüne çok ilgi oldu, 250-300 araçlık konvoy oluştu. Merve kızımıza Karapürçek halkı tam destek verdi. Buradan duyarlılığından dolayı tüm ilçe halkına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Merve'nin yıllardır kurduğu gelinlik hayali gerçek oldu 8

"KARDEŞİMİZİN MURADINI YERİNE GETİRDİK"

Merve'nin ağabeyi Murat Çidal da kız kardeşinin isteğini geri çevirmediklerini belirterek, "Tüm ilçe halkına, derneklerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Hepsi yardımda bulundu, biz de bu organizasyonu gerçekleştirdik. Kardeşimizin muradını yerine getirdik" ifadelerini kullandı.

Merve'nin yıllardır kurduğu gelinlik hayali gerçek oldu 9

Merve'nin babası Zekeriya Çidal ile annesi Aynur Çidal da kızlarının gelinlik hayalini gerçekleştirmek için destek olan ve bu mutlu günlerinde yanlarında bulunan herkese teşekkür etti.

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