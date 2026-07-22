Etkinliğin Merve'nin ailesinin yanı sıra Sakarya Engelliler ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Zehra Toy, Karapürçek Engelliler Derneği Başkanı Aysel Keskin'in desteğiyle gerçekleştirildiğini belirten İşçi, kuaför ve makyaj sponsorluğunu da Hayriye Tatlısarı'nın üstlendiğini, herkesin Merve için seferber olduğunu anlattı.

Tüm ilçe halkının Merve'ye destek verdiğini vurgulayan İşçi, "Düğüne çok ilgi oldu, 250-300 araçlık konvoy oluştu. Merve kızımıza Karapürçek halkı tam destek verdi. Buradan duyarlılığından dolayı tüm ilçe halkına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"KARDEŞİMİZİN MURADINI YERİNE GETİRDİK" Merve'nin ağabeyi Murat Çidal da kız kardeşinin isteğini geri çevirmediklerini belirterek, "Tüm ilçe halkına, derneklerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Hepsi yardımda bulundu, biz de bu organizasyonu gerçekleştirdik. Kardeşimizin muradını yerine getirdik" ifadelerini kullandı.