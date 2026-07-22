Merve'nin yıllardır kurduğu gelinlik hayali gerçek oldu
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bedensel ve zihinsel engelli Merve Çidal'ın yıllardır kurduğu gelinlik giyme hayali, dernekler, gönüllüler ve ilçe halkının desteğiyle gerçeğe dönüştü. Temsili düğün töreninde gelinlik giyen Merve, 300 araçlık konvoy eşliğinde düğün alanına gelirken, mutluluğunu davetlilerle paylaştı.
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde gelinlik giyme hayali kuran bedensel ve zihinsel engelli Merve Çidal için temsili düğün töreni düzenlendi.
Damatsız düğün öncesi Sakarya Engelliler Birlik Federasyonu, Sakarya Engelliler ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, Karapürçek Engelliler Derneği ve gönüllü sponsorların destekleriyle tüm hazırlıkları yapılan Çidal, Karapürçek ilçe merkezinden Cumhuriyet Mahallesi'ndeki düğün alanına gelin arabasıyla konvoy eşliğinde getirildi.
"KALBİMDEN BU KADARI GEÇMİYORDU"
Davetlilerin katılımıyla müzik eşliğinde yapılan temsili düğünde Çidal ve yakınları dans etti, halay çekip eğlendi.
Takı töreni düzenlenen düğünde davetlilere yemek ikram edildi.
Merve Çidal, uzun zamandır hayalini kurduğu gelinliğe kavuştuğunu belirterek, "Gelinlik giymek istiyordum, hayalim gerçekleşti. Herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir düğün oldu. Kalbimden bu kadarı da geçmiyordu, bu kadar güzel olacağı aklıma gelmezdi, çok mutlu oldum" dedi.
TÜM İLÇE MERVE İÇİN SEFERBER OLDU
Sakarya Engelliler Birlik Federasyonu Genel Başkan Vekili İbrahim İşçi ise engelli bireyleri topluma kazandırmak için çalıştıklarını, Merve'nin de evlenme hayalini gerçekleştirmek amacıyla temsili düğün töreni düzenlediklerini söyledi.