İstanbul'da şimdi de sahipsiz 'sokak atları' sorunu! Sürü halinde dolaşıp çöpleri karıştırıyorlar, trafiği birbirine katıyorlar

İstanbul Avcılar'da cadde ve sokaklarda başı boş halde dolaşan yılkı atları tehlikeye davetiye çıkarıyor. Çevre sakinleri boş alanlardaki otlarla beslenen, sokaklardaki çöp konteynerleri çevresinde sürüler halinde dolaşan atlara çözüm bulunmasını istiyor. Atların sürücü adaylarına eğitim verilen alanda girerek tehlike oluşturduklarını belirten Selim Şahinoğlu, "Sürücü adaylarımızın araç kullandığı güzergah üzerinde sahipsiz atlar dolaşıyor. Birkaç tehlike atlattık. Yolda birden önümüze fırladılar. Yolun ortasından 4-5 tanesi yürüyebiliyor, adaylar panikleyebiliyor" dedi.

Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde cadde ve sokaklarda gün boyu dolaşan, boş alanlardaki kuru otlarla beslenen atları görenler şaşkınlık yaşıyor. Atılan çürük sebze ve meyveleri yemek için çöp konteynerleri çevresinde sürüler halinde dolaşan atlar, hem trafikteki araçlar hem de çevre sakinleri için tehlike oluşturuyor.

"SÜRÜCÜ ADAYLARI İÇİN TEHLİKE OLUŞTURUYORLAR" Avcılar'daki boş arazilerde otladıktan sonra sürücü adaylarının trafik eğitimi aldığı piste de giren atlar, tedirginliğe yol açarken hem çevre sakinleri hem de sürücü kursu eğitmenleri bu durumdan şikayetçi.

Sürücü kursunda eğitmeni Selim Şahinoğlu, "Sürücü adaylarımızın araç kullandığı güzergah üzerinde sahipsiz atlar dolaşıyor. Uzun bir süredir de dolaşıyorlar sürücü adaylarımıza araçları verdiğimizde bu atlar tehlike oluşturuyor."

"Birkaç tehlike de atlattık. Yolda birden önümüze fırladılar. Yolun ortasından 4-5 tanesi yürüyebiliyor. Aday panikleyebiliyor. Bizim için problem oluşturuyor" dedi. AVCILAR'DA BAŞIBOŞ AT ALARMI! KAZAYA DAVETİYE ÇIKARIYOR