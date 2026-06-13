İstanbul'a Balkanlar alarmı! Sıcaklıklar 10 derece birden düştü

Balkanlar üzerinden gelen yağışlı ve serin hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına aldı. İstanbul'da sıcaklıklar bir günde yaklaşık 10 derece düşerken, Meteoroloji Uzmanı Adil Tek hafta sonu için yağış uyarısında bulundu. Uzmanlara göre serin hava kısa süreli olacak, salı günü ise İstanbul'da sıcaklık 33 dereceye kadar çıkarak yılın rekorunu kırabilir.

Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgası, yurt genelinde etkisini hissettirmeye başladı. Özellikle Marmara Bölgesi ve İstanbul'da sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesi beklenirken, Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, önümüzdeki günlere dair kritik hava tahminlerini A Haber ekranlarında paylaştı. TÜRKİYE YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİNE GİRİYOR: SICAKLIKLAR BİRDEN DÜŞECEK! Hafta sonu plan yapacak vatandaşları uyaran uzmanlar, sıcaklıkların Salı günü zirve yapacağını belirtti.

BALKANLAR'DAN GELEN SERİNLİK TRAKYA'YI ETKİSİNE ALDI Hafta sonuyla birlikte hava durumunda yaşanan ani değişikliği değerlendiren Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Kuzeyden, Balkanlar üzerinden gelen yağışlı sistem dün özellikle Trakya'da, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde etkili oldu. Bu sistem şu an Marmara'ya yerleşmiş durumda ve İstanbul'da da yer yer lokal yağışlar devam ediyor" ifadelerini kullandı.



İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR 10 DERECE BİRDEN DÜŞTÜ İstanbul'da dün etkili olan sıcak havanın ardından bugün termometrelerin hızla gerilediğini belirten Tek, "Dün 30 derecelere kadar çıkan sıcaklıklar, bugün 20 dereceler civarında seyrediyor. İstanbul'da yaklaşık 10 derecelik bir düşüş yaşandı. Kuzeyden esen rüzgarın hızının saatte 35 kilometreye kadar çıkmasıyla birlikte İstanbullular bugün dünküne göre biraz daha üşümüş olacaklar" sözleriyle vatandaşları uyardı.

SALI GÜNÜ YILIN EN SICAK GÜNÜ YAŞANABİLİR Yağışlı havanın İstanbul'da kısa süreli olacağını vurgulayan Adil Tek, "Bu yağışlı hava İstanbul'da bugünlük kalıyor, yarın ise hava tekrar açıyor ve sıcaklıklar 26 derecelere çıkıyor. Önümüzdeki hafta sıcaklıklar artmaya devam edecek; Pazartesi 29 dereceyi göreceğiz, Salı günü ise İstanbul'da sıcaklığın 33 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz. Bu, yılın şu ana kadarki en yüksek sıcaklık değeri olabilir" açıklamasında bulundu.