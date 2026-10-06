15 Temmuz paylaşımı nedeniyle yargılanıyordu! Mardinli Marilyn Monroe'ya hapis cezası
"Mardinli Marilyn Monroe" olarak tanınan Melek Karahan, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle yargılandığı davada 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
"Mardinli Marilyn Monroe" olarak tanınan 50 yaşındaki Melek Karahan hakkında, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle yargılandığı davada karar çıktı.
Mardin 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi, Karahan'ı "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
17 TEMMUZ'DA GÖZALTINA ALINDI
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karahan'ın sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin suç unsuru içerdiği değerlendirilen paylaşımlar yaptığı iddiasıyla çalışma başlattı.
17 Temmuz'da gözaltına alınan Karahan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Karahan, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklandı.
İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ
Mardin 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesinde 22 Eylül'de görülen ilk duruşmada Karahan hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217/A ve 218'inci maddeleri kapsamında cezalandırılması yönünde esas hakkında mütalaa verildi.
Tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılan Karahan, pişman olduğunu belirterek tutuksuz yargılanmayı talep etti.
Mahkeme, Karahan'ın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.
1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI
Mardin 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Melek Karahan ile avukatı Elif Narin Dursun katıldı.
Karahan duruşmada beraatini talep etti.
Mahkeme ise Karahan'ı "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.