"Mardinli Marilyn Monroe" olarak tanınan 50 yaşındaki Melek Karahan hakkında, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle yargılandığı davada karar çıktı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karahan'ın sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin suç unsuru içerdiği değerlendirilen paylaşımlar yaptığı iddiasıyla çalışma başlattı.

Mardin 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesinde 22 Eylül'de görülen ilk duruşmada Karahan hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217/A ve 218'inci maddeleri kapsamında cezalandırılması yönünde esas hakkında mütalaa verildi.

Tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılan Karahan, pişman olduğunu belirterek tutuksuz yargılanmayı talep etti.

Mahkeme, Karahan'ın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.