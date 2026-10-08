Üç parmağını kaybetti, hayata kalemiyle tutundu! Bu hastalık dünyada sadece 22 kişide var

Hastalığı nedeniyle üç el parmağını kaybetmesine rağmen çizim yapmayı sürdüren Can, iki parmağıyla portreler hazırladı. Yıllar boyunca geliştirdiği çalışmalar, onun için zorlu tedavi sürecinde önemli bir uğraş haline geldi.

Sergiyi ziyaret eden Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir de Can'ın eserlerini inceleyerek kendisi ve ailesiyle görüştü.

Can, "Dünyada ise bu hastalığın görüldüğü kişi sayısının 22 olduğu biliniyor. Türkiye'de daha önce bu hastalığı yaşayan başka kişiler daha vardı. Ancak o tedavi süreci için yurt dışına gitti. Şu anda Türkiye'de bu hastalığı taşıyan tek kişiyim" dedi.

Daha önce Türkiye'de aynı hastalıkla mücadele eden başka kişilerin de bulunduğunu söyleyen Can, bunlardan birinin tedavi için yurt dışına taşındığını anlattı.

"RESİM YAPMAK BENİM İÇİN BİR TESELLİ OLDU"

Resim yapmanın kendisine güç verdiğini anlatan Yunus Can, hastane odalarında başladığı çizimlerini yıllar içinde geliştirdiğini söyledi.

Can, "Resim yapmak benim için hem bir mutluluk kaynağı hem de yaşadığım zorlukları bir nebze olsun unutabilmemi sağlayan bir teselli oldu" ifadelerini kullandı.

Herhangi bir örgün sanat eğitimi almadığını, uzaktan eğitim ve kendi çabalarıyla kendisini geliştirdiğini belirten Can, eserlerinin daha fazla insana ulaşmasını istediğini dile getirdi.

Sanat yoluyla kendisine bir gelecek oluşturmayı hedeflediğini söyleyen Can, sergisine destek verenlere ve eserlerini görmeye gelen ziyaretçilere teşekkür etti.