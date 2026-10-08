Üç parmağını kaybetti, hayata kalemiyle tutundu! Bu hastalık dünyada sadece 22 kişide var
Denizli'de dünyada yalnızca 22 kişide görüldüğü belirtilen SAVI hastalığıyla mücadele eden 30 yaşındaki Yunus Can, hastalığı nedeniyle üç parmağını kaybetmesine rağmen resim tutkusundan vazgeçmedi. Hastane koridorlarında başladığı kara kalem çalışmalarını iki parmağıyla sürdüren Can, yıllar içinde çizdiği portreleri açtığı sergide sanatseverlerle buluşturdu.
Henüz bir yaşındayken sağlık sorunları yaşamaya başlayan Yunus Can'a, Türkiye'de uzun yıllar kesin tanı konulamadı.
Can, 2015 yılında ailesiyle birlikte ABD'ye gitti. Burada yapılan kapsamlı tetkiklerin ardından TMEM173 genindeki mutasyonlarla ilişkili SAVI hastalığı tanısı aldı.
Tedavi süreci uzun yıllar ABD'de devam eden Can, babasıyla birlikte düzenli olarak yurt dışına giderek ilaç tedavisi gördü.
ÜÇ PARMAĞINI KAYBETTİ, RESİM YAPMAYI BIRAKMADI
Yunus Can'ın resme ilgisi, henüz 12 yaşındayken, 2008 yılında başladı.
Tedavi için hastanelerde geçirdiği zamanlarda küçük kağıtlara çizimler yapan Can, zamanla kara kalem çalışmalarına yöneldi.
Hastalığı nedeniyle üç el parmağını kaybetmesine rağmen çizim yapmayı sürdüren Can, iki parmağıyla portreler hazırladı. Yıllar boyunca geliştirdiği çalışmalar, onun için zorlu tedavi sürecinde önemli bir uğraş haline geldi.
HASTANE KORİDORLARINDAN SERGİ SALONUNA
Yunus Can'ın hazırladığı kara kalem portreler, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın desteğiyle Merkezefendi Kültür Merkezi'nde sergilendi.
"Yunus Can'ın Kaleminden Karakalem Portre" adıyla açılan sergi, sanatseverlerin ilgisini gördü.
Sergiyi ziyaret eden Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir de Can'ın eserlerini inceleyerek kendisi ve ailesiyle görüştü.
"TÜRKİYE'DE BU HASTALIĞI TAŞIYAN TEK KİŞİYİM"
Yaşadığı hastalığa ilişkin açıklamalarda bulunan Yunus Can, SAVI'nin dünyada çok nadir görüldüğünü belirtti.
Daha önce Türkiye'de aynı hastalıkla mücadele eden başka kişilerin de bulunduğunu söyleyen Can, bunlardan birinin tedavi için yurt dışına taşındığını anlattı.
Can, "Dünyada ise bu hastalığın görüldüğü kişi sayısının 22 olduğu biliniyor. Türkiye'de daha önce bu hastalığı yaşayan başka kişiler daha vardı. Ancak o tedavi süreci için yurt dışına gitti. Şu anda Türkiye'de bu hastalığı taşıyan tek kişiyim" dedi.
"RESİM YAPMAK BENİM İÇİN BİR TESELLİ OLDU"
Resim yapmanın kendisine güç verdiğini anlatan Yunus Can, hastane odalarında başladığı çizimlerini yıllar içinde geliştirdiğini söyledi.
Can, "Resim yapmak benim için hem bir mutluluk kaynağı hem de yaşadığım zorlukları bir nebze olsun unutabilmemi sağlayan bir teselli oldu" ifadelerini kullandı.
Herhangi bir örgün sanat eğitimi almadığını, uzaktan eğitim ve kendi çabalarıyla kendisini geliştirdiğini belirten Can, eserlerinin daha fazla insana ulaşmasını istediğini dile getirdi.
Sanat yoluyla kendisine bir gelecek oluşturmayı hedeflediğini söyleyen Can, sergisine destek verenlere ve eserlerini görmeye gelen ziyaretçilere teşekkür etti.
KAYMAKAM DEMİR: ESERLERİNİ GÖRMEK BİZLERİ MUTLU ETTİ
Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, Yunus Can'ın uzun yıllardır zorlu bir tedavi sürecinden geçtiğini belirtti.
Can'ın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen resim yapmayı sürdürdüğünü ifade eden Demir, "Yunus, yaşadığı tüm acılara rağmen sanata sığınıyor. Sanat sayesinde acılarını bir nebze olsun unutuyor ve birbirinden güzel eserler ortaya çıkarıyor. Yunus'un bu zorlu mücadelesinde ortaya koyduğu eserleri görmek bizleri mutlu etti" dedi.