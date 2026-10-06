103 yıllık gazete arşivinden çıktı! Ruslar Doğu Anadolu'da 10 bin kedinin peşine neden düştü?

Sarıkamış'ta yayımlanan Varlık Gazetesi'nin 9 Ağustos 1923 tarihli 171'inci sayısında yer alan bir haber, dönemin dikkat çeken planlarından birini gün yüzüne çıkardı. Rusya'da özellikle Karadeniz ve Hazar kıyılarındaki limanlar ile tahıl ambarlarında yaşanan fare istilasına karşı 10 bin kedi temin edilmesi için heyet oluşturulduğu, kedilerin alınacağı bölgeler arasında Erzurum, Kars ve Sarıkamış'ın öne çıktığı kayıtlara yansıdı.

"ON BİN KEDİ ALIYORLAR"

Varlık Gazetesi'nde "On Bin Kedi Alıyorlar" başlığıyla yayımlanan haberde, Rusya'da farelerin ciddi bir sorun oluşturduğu ve bunun önüne geçmek amacıyla 10 bin kedi temin edilmesi için bir heyet oluşturulduğu bilgisine yer verildi.

Araştırmacı-Yazar Taner Özdemir, dönemin Rusya'sında özellikle Karadeniz ve Hazar kıyılarındaki limanlar ile depolarda ciddi bir fare istilası yaşandığını belirtti.