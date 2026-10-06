-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

103 yıllık gazete arşivinden çıktı! Ruslar Doğu Anadolu'da 10 bin kedinin peşine neden düştü?

Giriş Tarihi:
İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

103 yıllık arşiv kayıtlarında, Rusya'da liman ve tahıl ambarlarını etkileyen fare istilasına karşı Doğu Anadolu'dan 10 bin kedi temin edilmesinin planlandığı ortaya çıktı. 1923 tarihli gazete haberine göre kedilerin Erzurum, Kars ve Sarıkamış başta olmak üzere bölgenin farklı noktalarından alınması hedeflendi.

103 yıllık gazete arşivinden çıktı! Ruslar Doğu Anadolu'da 10 bin kedinin peşine neden düştü? 1

Sarıkamış'ta yayımlanan Varlık Gazetesi'nin 9 Ağustos 1923 tarihli 171'inci sayısında yer alan bir haber, dönemin dikkat çeken planlarından birini gün yüzüne çıkardı. Rusya'da özellikle Karadeniz ve Hazar kıyılarındaki limanlar ile tahıl ambarlarında yaşanan fare istilasına karşı 10 bin kedi temin edilmesi için heyet oluşturulduğu, kedilerin alınacağı bölgeler arasında Erzurum, Kars ve Sarıkamış'ın öne çıktığı kayıtlara yansıdı.

103 yıllık gazete arşivinden çıktı! Ruslar Doğu Anadolu'da 10 bin kedinin peşine neden düştü? 2

"ON BİN KEDİ ALIYORLAR"

Varlık Gazetesi'nde "On Bin Kedi Alıyorlar" başlığıyla yayımlanan haberde, Rusya'da farelerin ciddi bir sorun oluşturduğu ve bunun önüne geçmek amacıyla 10 bin kedi temin edilmesi için bir heyet oluşturulduğu bilgisine yer verildi.

Araştırmacı-Yazar Taner Özdemir, dönemin Rusya'sında özellikle Karadeniz ve Hazar kıyılarındaki limanlar ile depolarda ciddi bir fare istilası yaşandığını belirtti.

103 yıllık gazete arşivinden çıktı! Ruslar Doğu Anadolu'da 10 bin kedinin peşine neden düştü? 3

Farelerin depolardaki ürünlere zarar verdiğini anlatan Özdemir, "Fareler tüm ürünleri bir şekilde kemiriyor, üstelik açlık da var. Bu durumda Rusya bir komisyon kurulması kararı veriyor ve bu komisyona '10 bin kedi alacaksınız' diye yetki veriliyor" dedi.

103 yıllık gazete arşivinden çıktı! Ruslar Doğu Anadolu'da 10 bin kedinin peşine neden düştü? 4

KEDİLER DOĞU ANADOLU'DAN TEMİN EDİLECEKTİ

Gazetedeki kayıtlara göre Rus tüccarlar, kedilerin temini için Doğu Anadolu'ya yöneldi. Erzurum, Kars ve Sarıkamış, kedilerin alınmasının planlandığı başlıca yerler arasında gösterildi.

Özdemir, Rus tüccarların bölgedeki kedilere yöneldiğini belirterek, "Rus tüccarların tercih ettikleri bölge ve tercih ettikleri kediler bu bölgenin kedileri oluyor. Kaça alındılar, kaç tanesi götürüldü? Bu konuda arşivlerdeki çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

103 yıllık gazete arşivinden çıktı! Ruslar Doğu Anadolu'da 10 bin kedinin peşine neden düştü? 5

SOĞUĞA DAYANIKLI VE AVCILIK YETENEKLERİ GÜÇLÜ

Rus tüccarların Erzurum ve çevresindeki kedileri tercih etmesinde bölgenin iklim koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Özdemir, "Erzurum kedileri soğuğa dayanıklı ve avcı yetenekleri fazla olan kediler. Dolayısıyla oradaki fare sorununu en hızlı, en aktif ve en net şekilde çözüme kavuşturacak olanlar Erzurum veya Kars-Sarıkamış bölgesindeki kediler oluyor" dedi.

103 yıllık gazete arşivinden çıktı! Ruslar Doğu Anadolu'da 10 bin kedinin peşine neden düştü? 6

BÖLGEDE TİCARET FIRSATI OLARAK GÖRÜLDÜ

10 bin kedi talebinin dönemin Erzurum, Kars ve Sarıkamış bölgesinde ilgi gördüğü aktarıldı. Özdemir, gazete haberinin bölge halkında yeni bir ticaret imkanı oluşabileceği düşüncesini doğurduğunu söyledi.

Özdemir, "Bu haber, bölge halkı için de 'çok önemli bir ticaret kaynağı olabilir' algısı oluşturuyor. Özellikle Erzurum ve Kars çevresinde kedi avına çıkıldı da denilebilir" ifadelerini kullandı.

103 yıllık gazete arşivinden çıktı! Ruslar Doğu Anadolu'da 10 bin kedinin peşine neden düştü? 7

Rus tüccarların kediler için ne kadar ödeme yaptığı ve planlanan 10 bin kediden kaçının Rusya'ya götürüldüğü ise arşiv kayıtlarında henüz netlik kazanmadı. Konuya ilişkin arşiv çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Vincenzo Montella'dan İtalya maçı sonrası itiraf: "Avrupa'da doğanlar sayesinde"
Sonraki Galeri
Vincenzo Montella'dan İtalya maçı sonrası itiraf: "Avrupa'da doğanlar sayesinde"
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin