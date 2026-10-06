103 yıllık gazete arşivinden çıktı! Ruslar Doğu Anadolu'da 10 bin kedinin peşine neden düştü?
103 yıllık arşiv kayıtlarında, Rusya'da liman ve tahıl ambarlarını etkileyen fare istilasına karşı Doğu Anadolu'dan 10 bin kedi temin edilmesinin planlandığı ortaya çıktı. 1923 tarihli gazete haberine göre kedilerin Erzurum, Kars ve Sarıkamış başta olmak üzere bölgenin farklı noktalarından alınması hedeflendi.
Sarıkamış'ta yayımlanan Varlık Gazetesi'nin 9 Ağustos 1923 tarihli 171'inci sayısında yer alan bir haber, dönemin dikkat çeken planlarından birini gün yüzüne çıkardı. Rusya'da özellikle Karadeniz ve Hazar kıyılarındaki limanlar ile tahıl ambarlarında yaşanan fare istilasına karşı 10 bin kedi temin edilmesi için heyet oluşturulduğu, kedilerin alınacağı bölgeler arasında Erzurum, Kars ve Sarıkamış'ın öne çıktığı kayıtlara yansıdı.
"ON BİN KEDİ ALIYORLAR"
Varlık Gazetesi'nde "On Bin Kedi Alıyorlar" başlığıyla yayımlanan haberde, Rusya'da farelerin ciddi bir sorun oluşturduğu ve bunun önüne geçmek amacıyla 10 bin kedi temin edilmesi için bir heyet oluşturulduğu bilgisine yer verildi.
Araştırmacı-Yazar Taner Özdemir, dönemin Rusya'sında özellikle Karadeniz ve Hazar kıyılarındaki limanlar ile depolarda ciddi bir fare istilası yaşandığını belirtti.
Farelerin depolardaki ürünlere zarar verdiğini anlatan Özdemir, "Fareler tüm ürünleri bir şekilde kemiriyor, üstelik açlık da var. Bu durumda Rusya bir komisyon kurulması kararı veriyor ve bu komisyona '10 bin kedi alacaksınız' diye yetki veriliyor" dedi.
KEDİLER DOĞU ANADOLU'DAN TEMİN EDİLECEKTİ
Gazetedeki kayıtlara göre Rus tüccarlar, kedilerin temini için Doğu Anadolu'ya yöneldi. Erzurum, Kars ve Sarıkamış, kedilerin alınmasının planlandığı başlıca yerler arasında gösterildi.
Özdemir, Rus tüccarların bölgedeki kedilere yöneldiğini belirterek, "Rus tüccarların tercih ettikleri bölge ve tercih ettikleri kediler bu bölgenin kedileri oluyor. Kaça alındılar, kaç tanesi götürüldü? Bu konuda arşivlerdeki çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.
SOĞUĞA DAYANIKLI VE AVCILIK YETENEKLERİ GÜÇLÜ
Rus tüccarların Erzurum ve çevresindeki kedileri tercih etmesinde bölgenin iklim koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Özdemir, "Erzurum kedileri soğuğa dayanıklı ve avcı yetenekleri fazla olan kediler. Dolayısıyla oradaki fare sorununu en hızlı, en aktif ve en net şekilde çözüme kavuşturacak olanlar Erzurum veya Kars-Sarıkamış bölgesindeki kediler oluyor" dedi.