Antalya’da korkunç cinayet! Günlerdir aranan Kübra Yapıcı’nın öldürüldüğü ortaya çıktı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Antalya’da 30 Nisan gecesinden bu yana haber alınamayan genç kadın Kübra Yapıcı’nın korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Emniyet güçlerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda, genç kadının borç meselesi nedeniyle öldürüldüğü belirlendi.

Antalya'da yaşayan Kübra Yapıcı'dan 30 Nisan gecesi saat 02.00'den itibaren haber alınamaması üzerine ailesi alarma geçti. Baba Yunus Yapıcı'nın Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuruyla devletin ilgili tüm birimleri harekete geçirildi. Güvenlik kameralarını saniye saniye inceleyen ekipler, genç kadının gece saat 03.30 sıralarında Kepez'deki bir kafede iki erkekle birlikte olduğu ve saat 04.45'te bu kişilerle mekandan ayrıldığı güvenlik kameralarıyla belirledi. Kübra'nın en son "Ata" ve "Umut" isimli iki şahısla görüldüğünü tespit edildi.

Caniler genç kızın cesedini yaktı (AHABER)Caniler genç kızın cesedini yaktı (AHABER)

ÇELİŞKİLİ İFADELER DİKKAT ÇEKTİ!

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli İlyas Umut Dalğar, Kübra'yı bir market önünde bıraktığını iddia ederek suçlamaları reddetti. Ancak polis ve savcılığın titiz çalışması sonucu, söz konusu saatlerde marketin kapalı olduğu belirlendi. Şüphelerin odağındaki isimlerin gerçek kimliklerine ise acılı babanın yürüttüğü bireysel araştırma ve savcılıkla paylaştığı kritik bilgiler sayesinde ulaşıldı.

Babanın dilekçesi (AHABER)Babanın dilekçesi (AHABER)

İTİRAFI KAN DONDURDU

Elde edilen deliller doğrultusunda gözaltına alınan şüpheli İlyas Umut Dalğar'ın emniyetteki ifadesi, vahşetin boyutlarını gözler önüne serdi. Dalğar ifadesinde, Kübra Yapıcı'nın diğer şüpheli Ata Berk Sezen'e borcu olduğunu ve bu sebeple Burdur'daki ormanlık alana götürülerek silahla öldürüldüğünü itiraf etti.

İtirafa göre zanlılar, olay sonrası Kübra Yapıcı'nın cesedini önce ormanlık alana gömdü. Daha sonra delilleri yok etmek amacıyla cesedi yeniden çıkararak ateşe verdi. Cinayetin izlerini tamamen ortadan kaldırmak isteyen şüphelilerin, ceset parçalarının bir kısmını da baraj sularına attığı iddia edildi.

KEMİK PARÇALARINA ULAŞILDI

İtirafın ardından Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ve jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı arama başlattı. Şüphelinin gösterdiği ormanlık alanda yapılan kazı ve incelemelerde, Kübra Yapıcı'ya ait olduğu değerlendirilen yanmış ceset parçalarına ulaşıldı.

FİRARİ ŞÜPHELİ İSTANBUL'DA YAKALANDI

Soruşturma kapsamında İlyas Umut Dalğar tutuklanırken, cinayetin azmettiricisi ve asıl faili olduğu değerlendirilen Ata Berk Sezen, emniyet güçlerinin başarılı operasyonuyla İstanbul'da kıskıvrak yakalandı. Suç mahalli Burdur sınırları içerisinde kaldığı için soruşturma ve yargılama sürecinin Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüleceği bildirildi.

BABANIN İNADI VE DEVLETİN KARARLILIĞI ÇÖZDÜ
Kübra Yapıcı cinayetinin kısa sürede aydınlatılmasında; Adalet ile İçişleri Bakanlıklarının koordineli çalışması, üç farklı başsavcılığın emniyet ve jandarma ile yürüttüğü titiz soruşturma ve kızını arayan bir babanın kararlı takibi büyük rol oynadı. Bu başarılı operasyon, faili meçhul bırakılmaya çalışılan dosyalarda devletin tüm kurumlarıyla nasıl hızlı ve etkili reaksiyon gösterdiğini bir kez daha kanıtladı.

