Antalya’da korkunç cinayet! Günlerdir aranan Kübra Yapıcı’nın öldürüldüğü ortaya çıktı

Antalya’da 30 Nisan gecesinden bu yana haber alınamayan genç kadın Kübra Yapıcı’nın korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Emniyet güçlerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda, genç kadının borç meselesi nedeniyle öldürüldüğü belirlendi.

Antalya'da yaşayan Kübra Yapıcı'dan 30 Nisan gecesi saat 02.00'den itibaren haber alınamaması üzerine ailesi alarma geçti. Baba Yunus Yapıcı'nın Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuruyla devletin ilgili tüm birimleri harekete geçirildi. Güvenlik kameralarını saniye saniye inceleyen ekipler, genç kadının gece saat 03.30 sıralarında Kepez'deki bir kafede iki erkekle birlikte olduğu ve saat 04.45'te bu kişilerle mekandan ayrıldığı güvenlik kameralarıyla belirledi. Kübra'nın en son "Ata" ve "Umut" isimli iki şahısla görüldüğünü tespit edildi.

Caniler genç kızın cesedini yaktı (AHABER) ÇELİŞKİLİ İFADELER DİKKAT ÇEKTİ! Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli İlyas Umut Dalğar, Kübra'yı bir market önünde bıraktığını iddia ederek suçlamaları reddetti. Ancak polis ve savcılığın titiz çalışması sonucu, söz konusu saatlerde marketin kapalı olduğu belirlendi. Şüphelerin odağındaki isimlerin gerçek kimliklerine ise acılı babanın yürüttüğü bireysel araştırma ve savcılıkla paylaştığı kritik bilgiler sayesinde ulaşıldı.