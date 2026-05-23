ABD’de yakalanan firari Umut Altaş’ın ses kaydı ortaya çıktı: “Katili teslim edeceğim”

Tunceli'de 2020 yılından bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında Türkiye'yi sarsan yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında kırmızı bülten bulunan ve ABD'de güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan firari şüpheli Umut Altaş'ın karakoldaki telefon görüşmesine ait ses kayıtları ortaya çıktı. Dosyayı tamamen kapatacak kanıtların elinde olduğunu öne süren Altaş, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine seslenerek, "Katili ellerinize bırakacağım." ifadelerini kullandı.

SIR PERDESİ ABD'DE ARALANIYOR

Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan ve o günden bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, gözler hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş'a çevrilmişti.

Uzun süredir ABD'de bulunan Altaş, sabah saatlerinde bir basın kuruluşuna yaptığı açıklamada olayın aydınlatılmasını istediğini söyledi.

Ancak dikkat çeken gelişme, Altaş'ın ABD'de gözaltında bulunduğu karakolda yaptığı telefon görüşmesinin ortaya çıkmasıyla yaşandı.

FİRARİ UMUT ALTAŞ ABD'DE BÖYLE YAKALANDI
TÜRKİYE'YE İADE SÜRECİ BAŞLADI

Firari şüphelinin ABD güvenlik birimleri tarafından yakalanmasının ardından Türkiye'ye iade sürecinin hız kazanması bekleniyor. Gülistan Doku'nun ailesinin umutla beklediği adalet sürecinde, Altaş'ın açıklamalarının kritik önem taşıdığı değerlendiriliyor.

Emniyet ve savcılık kaynaklarının, Altaş'ın sözünü ettiği "kanıtlar" ve "katilin kimliği" iddialarıyla ilgili süreci titizlikle takip ettiği öğrenildi.

Türkiye'nin, firari şüphelinin bir an önce adalet önüne çıkarılması için ABD makamlarıyla temaslarını sürdürdüğü belirtildi

