ABD’de yakalanan firari Umut Altaş’ın ses kaydı ortaya çıktı: “Katili teslim edeceğim”
Tunceli'de 2020 yılından bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında Türkiye'yi sarsan yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında kırmızı bülten bulunan ve ABD'de güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan firari şüpheli Umut Altaş'ın karakoldaki telefon görüşmesine ait ses kayıtları ortaya çıktı. Dosyayı tamamen kapatacak kanıtların elinde olduğunu öne süren Altaş, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine seslenerek, "Katili ellerinize bırakacağım." ifadelerini kullandı.
SIR PERDESİ ABD'DE ARALANIYOR
Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan ve o günden bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, gözler hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş'a çevrilmişti.
Uzun süredir ABD'de bulunan Altaş, sabah saatlerinde bir basın kuruluşuna yaptığı açıklamada olayın aydınlatılmasını istediğini söyledi.
Ancak dikkat çeken gelişme, Altaş'ın ABD'de gözaltında bulunduğu karakolda yaptığı telefon görüşmesinin ortaya çıkmasıyla yaşandı.
