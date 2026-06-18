Klima alırken bunlara dikkat edin! Yanlış seçim hem konforu hem bütçeyi etkiliyor

Klima satışlarının hız kazandığı yaz döneminde uzmanlardan tüketicilere önemli uyarılar geldi. İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Korun, klima seçiminde yalnızca fiyatın değil, doğru kapasite hesabı, enerji verimliliği ve satış sonrası hizmetlerin de dikkate alınması gerektiğini belirterek, yetkisiz servislerin yol açabileceği mağduriyetlere karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Korun, "Tüketicilerin cihaz seçiminde yalnızca fiyatına değil, uzun vadeli enerji tüketimi, performans, kullanım konforu ve sistemin doğru projelendirilmesine de dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Korun, klima seçiminde en kritik unsurun kullanılacak mekanın ihtiyaçlarına uygun kapasitenin belirlenmesi olduğunu söyledi.

YANLIŞ BTU SEÇİMİ ENERJİ TÜKETİMİNİ ARTIRABİLİR

Klima seçiminde ilk ve en önemli kriterlerden birinin mekana uygun kapasite (BTU) hesabı olduğunu belirten Korun, odanın metrekaresi, tavan yüksekliği, cephe yönü, güneş alma durumu, yalıtım seviyesi, pencere özellikleri ve kullanım yoğunluğu gibi faktörlerin dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Korun, bu unsurlar hesaba katılmadan seçilen klimaların yeterli soğutma sağlayamayacağını, gereğinden yüksek kapasite tercih edilmesinin ise enerji tüketimini artırabileceğini söyledi.

Klima satın almadan önce yetkili teknik servis tarafından keşif yapılmasının önemine vurgu yapan Korun, uzman ekiplerin mekanın gerçek soğutma ihtiyacını belirleyerek doğru kapasite seçimi ve en uygun montaj noktasını tespit ettiğini kaydetti.