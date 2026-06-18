Klima alırken bunlara dikkat edin! Yanlış seçim hem konforu hem bütçeyi etkiliyor
Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı bu dönemde klima talebi de yükseldi. Uzmanlar yanlış kapasitede klima tercihinin enerji tüketimini artırabileceğini belirtirken, internet üzerinden faaliyet gösteren sahte servislerin de tüketiciler için önemli bir risk oluşturduğuna dikkat çekti.
Klima satışlarının hız kazandığı yaz döneminde uzmanlardan tüketicilere önemli uyarılar geldi. İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Korun, klima seçiminde yalnızca fiyatın değil, doğru kapasite hesabı, enerji verimliliği ve satış sonrası hizmetlerin de dikkate alınması gerektiğini belirterek, yetkisiz servislerin yol açabileceği mağduriyetlere karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.
KLİMA ALIRKEN SADECE FİYATA BAKMAYIN
Yaz aylarının başlamasıyla klima talebinde artış yaşanırken, uzmanlar tüketicilerin cihaz seçiminde yalnızca fiyatına odaklanmaması gerektiğini belirterek doğru kapasite hesabı, enerji verimliliği ve satış sonrası hizmetlerin önemine dikkati çekti.
İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Korun, klima seçiminde en kritik unsurun kullanılacak mekanın ihtiyaçlarına uygun kapasitenin belirlenmesi olduğunu söyledi.
Korun, "Tüketicilerin cihaz seçiminde yalnızca fiyatına değil, uzun vadeli enerji tüketimi, performans, kullanım konforu ve sistemin doğru projelendirilmesine de dikkat etmesi gerekiyor" dedi.
YANLIŞ BTU SEÇİMİ ENERJİ TÜKETİMİNİ ARTIRABİLİR
Klima seçiminde ilk ve en önemli kriterlerden birinin mekana uygun kapasite (BTU) hesabı olduğunu belirten Korun, odanın metrekaresi, tavan yüksekliği, cephe yönü, güneş alma durumu, yalıtım seviyesi, pencere özellikleri ve kullanım yoğunluğu gibi faktörlerin dikkate alınması gerektiğini ifade etti.
Korun, bu unsurlar hesaba katılmadan seçilen klimaların yeterli soğutma sağlayamayacağını, gereğinden yüksek kapasite tercih edilmesinin ise enerji tüketimini artırabileceğini söyledi.
Klima satın almadan önce yetkili teknik servis tarafından keşif yapılmasının önemine vurgu yapan Korun, uzman ekiplerin mekanın gerçek soğutma ihtiyacını belirleyerek doğru kapasite seçimi ve en uygun montaj noktasını tespit ettiğini kaydetti.
ENERJİ VERİMLİLİĞİNE DİKKAT
Korun, enerji verimliliği açısından bir diğer önemli unsurun ise klimanın üretiminde kullanılan teknoloji ve çalışma prensibi olduğunu belirterek günümüzde inverter teknolojisinin klima seçiminde öncelikli kriterler arasında yer aldığını söyledi.
Geleneksel sabit hızlı klimaların aksine inverter klimaların ihtiyaç duyulan soğutma kapasitesine göre kompresör hızını ayarlayarak daha düşük enerji tüketimi, daha dengeli sıcaklık kontrolü ve daha yüksek konfor sağladığını ifade etti.
Enerji etiketi değerlerinin mutlaka incelenmesi gerektiğini belirten Korun, A+++, A++ gibi yüksek verimlilik sınıfındaki cihazların kullanım süresi boyunca daha düşük elektrik tüketimi sağladığını vurguladı.
ÇEVRE DOSTU TEKNOLOJİLER ÖNE ÇIKIYOR
Korun, klima seçiminde kullanılan soğutucu akışkan teknolojisinin de önemli olduğunu belirterek daha düşük küresel ısınma potansiyeline sahip yeni nesil çevre dostu gazların sektörün sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda giderek yaygınlaştığını söyledi.
Tüketicilerin cihazın ses seviyesi, filtreleme özellikleri, bakım kolaylığı, garanti koşulları ve yetkili servis ağını da değerlendirmesi gerektiğini belirten Korun, doğru seçilmiş ve düzenli bakımı yapılan klimaların daha az enerji tüketerek daha yüksek konfor sağladığını ifade etti.