Gelin cinayetinde kan donduran ifade: Dedem annemi öldürmeyi planladı | Cani kayınpeder hakim karşısına çıktı
Diyarbakır'da gelinini öldüren 74 yaşındaki Nuri Yalçın ilk kez hakim karşısına çıktı. İddianameye giren ifadelerde torununun dedesini cinayetten önce elinde tabancayla dua ederken gördüğü, büyük torununun ise cinayetin planlı işlendiğini düşündüğü yer aldı.
Diyarbakır'da gelini Sibel Narin Yalçın'ı öldüren 74 yaşındaki Nuri Yalçın'ın yargılanmasına başlandı. Davanın ilk duruşmasında ortaya çıkan ifadeler ise kan dondurdu. Torunu, dedesini cinayetten önce elinde tabancayla dua ederken gördüğünü anlatırken, büyük torunu da cinayetin planlı işlendiğini düşündüğünü söyledi.
Olay, 2 Temmuz 2025'te Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Kayınpeder Nuri Yalçın, gelini Sibel Narin Yalçın'ı tabancasıyla ateş ederek ağır yaraladı. Sibel Narin Yalçın hayatını kaybetti, gözaltına alınan kayınpederi Nuri Yalçın tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede Nuri Yalçın'ın olay tarihinden 15 gün önce gelininin kapısında 20'li yaşlarda bir erkek gördüğünü, olay günü çalışmak için Malatya'da bulunan oğlu M.'nin evine geldiğini, büyük torununu amcasının hasta olduğunu söyleyip evden gönderdiğini, daha sonra başka odada uyuyan gelini Sibel Narin'e 6 el ateş ederek öldürdüğü belirtildi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ
Cinayetin ardından Nuri Yalçın'ın gelininin komşusunun kapısını çalarak "Sibel'i vurdum, gel bak" ve "Namus yüzünden vurdum" dediği aktarıldı.
Olay öncesinde küçük torunu E.B.Y.'nin ise cinayetten önce dedesi Nuri Yalçın'ı elinde tabancayla dua ederken gördüğü, kendisini başka odaya götürdükten sonra içeriden tabanca seslerini duyduğu yönündeki ifadeleri iddianamede yer aldı.
Sanık hakkında "Tasarlayarak öldürme" ve "Kadına karşı kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
"BİR ŞEY HATIRLAMIYORUM"
Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Nuri Yalçın, avukatları, müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Savunması sorulan Nuri Yalçın, "Ben buraya neden geldiğimi bilmiyorum, Allah'a yemin ederim bilmiyorum. Bir şey hatırlamıyorum. Ben yolda dahi yürüyemiyorum, bilmiyorum. Beni niçin buraya getirdiler, bilmiyorum" dedi.
"PLAN ÜZERİNE GELMİŞ"
Sibel Narin Yalçın'ın büyük oğlu M.B.Y. ise psikolog eşliğinde adli gözlem odasında verdiği ifadesinde, "Beni evden gönderdikten sonra böyle bir şey yaptı. Plan üzerine gelmiş, biri onun aklına sokmuş olabilir. Eve geldiğinde kardeşim, annem ve ben evdeydik. Herkes yatıyordu, ben uyanıktım. Kapıyı açtım, içeri geçip oturdu. 'Amcan hasta, onu hastaneye götür' dedi. Döndüğümde annem ölü bir şekilde yataktaydı. Daha sonra polisler geldi" diye konuştu.