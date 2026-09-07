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Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL'lik Yeşilçam sorusu! Riske girdi, büyük ödülü kıl payı kaçırdı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla ekrana gelen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yarışan Muhammed Yasin Horasanlı, 300 bin TL değerindeki sorunun kilidini açmayı başardı. Horasanlı, karşısına çıkan Yeşilçam sorusunda telefon jokeriyle aradığı kişiden emin bir yanıt alamayınca riske girerek soruyu cevaplamayı tercih etti. Büyük ödüle giden yolda yanlış cevap veren Horasanlı, yarışmaya 50 bin TL ödülle veda etti.

Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL'lik Yeşilçam sorusu! Riske girdi, büyük ödülü kıl payı kaçırdı 1

ATV ekranlarının yıllardır zirveden inmeyen ve para ödülü dağıtmaya doymayan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de 06 Eylül 2026 Pazar akşamı yine seyirciyi ekrana kilitleyen anlar yaşandı.

Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL'lik Yeşilçam sorusu! Riske girdi, büyük ödülü kıl payı kaçırdı 2

Sevilen yarışmanın bu haftaki bölümünde Muhammed Yasin Horasanlı isimli yarışmacı geceye damga vururken, gösterdiği başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL'lik Yeşilçam sorusu! Riske girdi, büyük ödülü kıl payı kaçırdı 3

İstanbul Teknik Üniversitesinde Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olduğunu belirten Horasanlı, 6 yıldır yazılım mühendisi çalıştığını fakat 2 ay süreyle mesleğine ara verdiğini belirtti.

Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL'lik Yeşilçam sorusu! Riske girdi, büyük ödülü kıl payı kaçırdı 4

Kim Milyoner Olmak İster'e eşiyle birlikte katılan Muhammed Yasin Horasanlı, sporla ilgili olduğunu ve yarışmaya büyük ödülü kazanmak için geldiğini vurguladı.

Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL'lik Yeşilçam sorusu! Riske girdi, büyük ödülü kıl payı kaçırdı 5

Baraj sorusunu hızla geçen yarışmacı 200 bin TL değerindeki 9. sorunun kilidini açtı.

Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL'lik Yeşilçam sorusu! Riske girdi, büyük ödülü kıl payı kaçırdı 6

Soruda ise;

"2004'te Sri Lanka'dan Almanya'ya gelip uluslararası bir hentbol turnuvasına katılıp tüm maçları kaybeden bir takımdaki 23 erkek ortadan kaybolunca hangisi anlaşılmıştır?" soruldu.

Şıklar arasında;

A- Oyuncuların utançtan Sri Lanka'ya dönemediği
B - Sri Lanka gizli servisinin oyuncuları kaçırdığı
C- Takımın aslında voleybol takımı olduğu
D - Sri Lanka'nın hiç hentbol takımı olmadığı

yer aldı.


Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL'lik Yeşilçam sorusu! Riske girdi, büyük ödülü kıl payı kaçırdı 7

YARI YARIYA JOKER HAKKINI KULLANDI

Yarışmacı 200 bin TL değerindeki soruda oldukça zor anlar yaşarken yarı yarıya joker hakkını kullandı. Gecenin en can alıcı noktasında ise zor bir karar veren yarışmacı, tahmin yürüterek "D - Sri Lanka'nın hiç hentbol takımı olmadığı" seçeneğini seçti. Horasanlı'nın tahmini doğru çıkmasının ardından 300 bin TL değerindeki 10. soruyu görmeye hak kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL'lik Yeşilçam sorusu! Riske girdi, büyük ödülü kıl payı kaçırdı 8

Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL'lik sorunun kilidini açan yarışmacının karşısına Yeşilçam sorusu çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL'lik Yeşilçam sorusu! Riske girdi, büyük ödülü kıl payı kaçırdı 9

300 BİN TL DEĞERİNDEKİ SORUNU KİLİDİNİ AÇTI

"Ceza" filminde Kadir İnanır'ın canlandırdığı Ali'ye "Atom fiziğini de, profesörlüğe de lanet olsun" dedirten, "itliği, hergeleliği" öğretme kararı aldıran, "bir kumarbazın salak kızı" Alev'i kim canlandırdı?"


A- Gülşen Bubikoğlu
B - Filiz Akın
C - Türkan Şoray
D - Hale Soygazi

Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL'lik Yeşilçam sorusu! Riske girdi, büyük ödülü kıl payı kaçırdı 10

Büyük ödüle adım adım yaklaşan yarışmacı telefon joker hakkını kullanırken, aradığı yakını tarafından doğru yanıta ulaşamayınca morali bozuldu. Horasanlı, şıklar arasında uzun bir süre düşünmesinin ardından riske girmeyi seçti ve A- Gülşen Bubikoğlu şıkkını yanıt olarak verdi.

Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL'lik Yeşilçam sorusu! Riske girdi, büyük ödülü kıl payı kaçırdı 11

"ÜZÜLDÜM"

Yarışmacının verdiği yanıt yanlış çıkarken sorunun doğru cevabı ise D - Hale Soygazi olacaktı. Yani Ceza filminde Hale karakterini D - Hale Soygazi canlandırmıştır.


Yarışmacı Muhammed Yasin Horasanlı Kim Milyoner Olmak İster'de 50 bin TL ödülle veda etti.

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