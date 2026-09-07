Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL'lik Yeşilçam sorusu! Riske girdi, büyük ödülü kıl payı kaçırdı
Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla ekrana gelen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yarışan Muhammed Yasin Horasanlı, 300 bin TL değerindeki sorunun kilidini açmayı başardı. Horasanlı, karşısına çıkan Yeşilçam sorusunda telefon jokeriyle aradığı kişiden emin bir yanıt alamayınca riske girerek soruyu cevaplamayı tercih etti. Büyük ödüle giden yolda yanlış cevap veren Horasanlı, yarışmaya 50 bin TL ödülle veda etti.
ATV ekranlarının yıllardır zirveden inmeyen ve para ödülü dağıtmaya doymayan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de 06 Eylül 2026 Pazar akşamı yine seyirciyi ekrana kilitleyen anlar yaşandı.
Sevilen yarışmanın bu haftaki bölümünde Muhammed Yasin Horasanlı isimli yarışmacı geceye damga vururken, gösterdiği başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
İstanbul Teknik Üniversitesinde Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olduğunu belirten Horasanlı, 6 yıldır yazılım mühendisi çalıştığını fakat 2 ay süreyle mesleğine ara verdiğini belirtti.
Kim Milyoner Olmak İster'e eşiyle birlikte katılan Muhammed Yasin Horasanlı, sporla ilgili olduğunu ve yarışmaya büyük ödülü kazanmak için geldiğini vurguladı.
Baraj sorusunu hızla geçen yarışmacı 200 bin TL değerindeki 9. sorunun kilidini açtı.