Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL'lik Yeşilçam sorusu! Riske girdi, büyük ödülü kıl payı kaçırdı

Soruda ise; "2004'te Sri Lanka'dan Almanya'ya gelip uluslararası bir hentbol turnuvasına katılıp tüm maçları kaybeden bir takımdaki 23 erkek ortadan kaybolunca hangisi anlaşılmıştır?" soruldu. Şıklar arasında; A- Oyuncuların utançtan Sri Lanka'ya dönemediği

B - Sri Lanka gizli servisinin oyuncuları kaçırdığı

C- Takımın aslında voleybol takımı olduğu

D - Sri Lanka'nın hiç hentbol takımı olmadığı yer aldı.



YARI YARIYA JOKER HAKKINI KULLANDI Yarışmacı 200 bin TL değerindeki soruda oldukça zor anlar yaşarken yarı yarıya joker hakkını kullandı. Gecenin en can alıcı noktasında ise zor bir karar veren yarışmacı, tahmin yürüterek "D - Sri Lanka'nın hiç hentbol takımı olmadığı" seçeneğini seçti. Horasanlı'nın tahmini doğru çıkmasının ardından 300 bin TL değerindeki 10. soruyu görmeye hak kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL'lik sorunun kilidini açan yarışmacının karşısına Yeşilçam sorusu çıktı.

300 BİN TL DEĞERİNDEKİ SORUNU KİLİDİNİ AÇTI "Ceza" filminde Kadir İnanır'ın canlandırdığı Ali'ye "Atom fiziğini de, profesörlüğe de lanet olsun" dedirten, "itliği, hergeleliği" öğretme kararı aldıran, "bir kumarbazın salak kızı" Alev'i kim canlandırdı?"

A- Gülşen Bubikoğlu

B - Filiz Akın

C - Türkan Şoray

D - Hale Soygazi

Büyük ödüle adım adım yaklaşan yarışmacı telefon joker hakkını kullanırken, aradığı yakını tarafından doğru yanıta ulaşamayınca morali bozuldu. Horasanlı, şıklar arasında uzun bir süre düşünmesinin ardından riske girmeyi seçti ve A- Gülşen Bubikoğlu şıkkını yanıt olarak verdi.