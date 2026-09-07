Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL heyecanı! Riske girdiğine pişman oldu

ATV'nin her pazar akşamı seyircisini ekrana kilitleyen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yine heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışmanın 06 eylülde yayınlanan bölümünde yarışmacı Muhammed Yasin Horasanlı 300 bin TL değerindeki sorunun kilidini açmayı başardı. Yarışmacı Yeşilçam sorusunda telefon joker hakkını kullanırken, aradığı yakınından doğru yanıtı alamayınca riske girerek soruyu yanıtlamayı seçti. Horasanlı, yarışmada yanlış cevap vererek 50 bin TL ödülle Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti.