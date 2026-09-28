Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL heyecanı! Yarışmacı doğru yanıtı görünce şaşkına döndü

ATV ekranlarının yıllardır sevilen ve ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde Oğuz Aktürk isimli yarışmacı 300 bin TL değerindeki sorunun kilidini açmayı başardı. Genç yarışmacı karşısına çıkan coğrafya sorusunda zor anlar yaşarken, verdiği yanıtın yanlış çıkmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Yarışmacı 50 bin TL ile geceye veda etti. İşte herkesi şaşkına çeviren o soru ve yanıtı...

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ATV ekranlarında ilgiyle izlenen Kim Milyoner Olmak İster, her pazar akşamı birbirinden ilginç sorularıyla ekranlara damga vurmaya devam ediyor. Yeni bölümde yarışmacı Oğuz Aktürk, başarılı performansıyla adından söz ettirirken büyük ödül için kıyasıya yarıştı.

31 yaşındaki yarışmacı Oğuz Aktürk, yarışmaya İstanbul'dan katıldı. Asıl mesleği mimarlık olan Aktürk, bu mesleği 2021 yılında bıraktığını ve kariyerine kitap yorumculuğuyla devam ettiğini belirtti. Rus edebiyatı, psikoloji ve sosyoloji gibi alanlarda kitap önerileri yaptığını ifade eden Aktürk, kitaplarda konu edilen mekanlara ise geziler düzenlediklerini vurguladı.

İLK BARAJI HIZLA GEÇTİ Yarışmacı Aktürk, karşısına çıkan ilk 7 soruyu doğru yanıtlayarak barajı kısa sürede geçmeyi başardı. Aktürk, 100 bin TL değerindeki ödülü görmeye hak kazanırken karşısına çıkan Türkçe sorusunda ise epey zorlandı.

100 BİN TL DEĞERİNDEKİ O SORU "Bir sözün yaygınlaşmış yanlış bilinen hali, onun sözlükteki gerçek anlamından daha çok tercih edilir" anlamında kullanılan ifade hangisidir? a- Mecazımürsel hüsnütalile tabidir

b- Galatımeşhur ligatıfasihten yeğdir

c- Hasılıkelam izzetüikramdan evladır

d- Malumatfuruş şikempervere revadır şıkları yer aldı.