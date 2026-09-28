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Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL heyecanı! Yarışmacı doğru yanıtı görünce şaşkına döndü

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV ekranlarının yıllardır sevilen ve ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde Oğuz Aktürk isimli yarışmacı 300 bin TL değerindeki sorunun kilidini açmayı başardı. Genç yarışmacı karşısına çıkan coğrafya sorusunda zor anlar yaşarken, verdiği yanıtın yanlış çıkmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Yarışmacı 50 bin TL ile geceye veda etti. İşte herkesi şaşkına çeviren o soru ve yanıtı...

Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL heyecanı! Yarışmacı doğru yanıtı görünce şaşkına döndü 1

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ATV ekranlarında ilgiyle izlenen Kim Milyoner Olmak İster, her pazar akşamı birbirinden ilginç sorularıyla ekranlara damga vurmaya devam ediyor. Yeni bölümde yarışmacı Oğuz Aktürk, başarılı performansıyla adından söz ettirirken büyük ödül için kıyasıya yarıştı.

Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL heyecanı! Yarışmacı doğru yanıtı görünce şaşkına döndü 2

31 yaşındaki yarışmacı Oğuz Aktürk, yarışmaya İstanbul'dan katıldı. Asıl mesleği mimarlık olan Aktürk, bu mesleği 2021 yılında bıraktığını ve kariyerine kitap yorumculuğuyla devam ettiğini belirtti.

Rus edebiyatı, psikoloji ve sosyoloji gibi alanlarda kitap önerileri yaptığını ifade eden Aktürk, kitaplarda konu edilen mekanlara ise geziler düzenlediklerini vurguladı.

Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL heyecanı! Yarışmacı doğru yanıtı görünce şaşkına döndü 3

İLK BARAJI HIZLA GEÇTİ

Yarışmacı Aktürk, karşısına çıkan ilk 7 soruyu doğru yanıtlayarak barajı kısa sürede geçmeyi başardı. Aktürk, 100 bin TL değerindeki ödülü görmeye hak kazanırken karşısına çıkan Türkçe sorusunda ise epey zorlandı.

Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL heyecanı! Yarışmacı doğru yanıtı görünce şaşkına döndü 4

100 BİN TL DEĞERİNDEKİ O SORU

"Bir sözün yaygınlaşmış yanlış bilinen hali, onun sözlükteki gerçek anlamından daha çok tercih edilir" anlamında kullanılan ifade hangisidir?

a- Mecazımürsel hüsnütalile tabidir
b- Galatımeşhur ligatıfasihten yeğdir
c- Hasılıkelam izzetüikramdan evladır
d- Malumatfuruş şikempervere revadır

şıkları yer aldı.

Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL heyecanı! Yarışmacı doğru yanıtı görünce şaşkına döndü 5

Soru karşısında uzun süre düşünen yarışmacı yarı yarıya joker hakkını kullandı. B şıkkı Galatımeşhur ligatıfasihten yeğdir seçeneğini yanıt olarak veren Aktürk'ün cevabı doğru çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL heyecanı! Yarışmacı doğru yanıtı görünce şaşkına döndü 6

ABD'de yaşayan "Hope" adındaki eşek, Aralık 2025'te, 15 yaşındayken yapılan ölçümle kaç santimetre uzunluğundaki kulağıyla "dünyanın yaşayan en uzun kulaklı eşeği" olmuştur?

a- 25,2 santimetre
b- 30,2 santimetre
c- 35,2 santimetre
d- 40,2 santimetre

Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL heyecanı! Yarışmacı doğru yanıtı görünce şaşkına döndü 7

ÇİFT CEVAP JOKER HAKKINI KULLANDI


Yarışmacı, 200 bin TL değerindeki 9. soruda şıklar arasında kalınca çift cevap joker hakkını kullanmayı tercih etti. Aktürk, ilk olarak C şıkkındaki 35,2 santimetre cevabını verdi. Cevabın yanlış çıkmasının ardından ikinci hakkını kullanan Aktürk, D şıkkındaki 40,2 santimetre seçeneğini işaretledi.

Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL heyecanı! Yarışmacı doğru yanıtı görünce şaşkına döndü 8

2025 yılında Hope isimli eşeğin yapılan kulak ölçümünün cevabı 40,2 santimetre olurken, yarışmacı soruya doğru yanıtlayarak 300 bin TL değerindeki soruyu görmeye hak kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL heyecanı! Yarışmacı doğru yanıtı görünce şaşkına döndü 9

300 BİN TL DEĞERİNDEKİ SORUDA NEFESLER TUTULDU

Yarışmacı Oğuz Aktürk, büyük ödüle adım adım yaklaşırken karşısına çıkan 300 bin TL değerindeki coğrafya sorusunda adeta ter döktü.

Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL heyecanı! Yarışmacı doğru yanıtı görünce şaşkına döndü 10

İŞTE O SORU


Güney kıyıları boyunca Akdeniz iklimi, kuzey taraflarındaysa nemli astropikal iklim ve okyanus iklimi görülen şehir hangisidir?

a- Paris
b- Londra
c- New York
d- İstanbul

Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL heyecanı! Yarışmacı doğru yanıtı görünce şaşkına döndü 11

Genç yarışmacı şıklar arasında uzun süre tahminlerde bulunurken d şıkkı İstanbul seçeneğini eledi. Yarışmacı c şıkkı New York seçeneğinin doğru olduğunu düşünerek soruyu yanıtlarken, verdiği cevabın yanlış çıktığını görünce neye uğradığını şaşırdı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE ŞAŞKINA ÇEVİREN ANLAR
Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL heyecanı! Yarışmacı doğru yanıtı görünce şaşkına döndü 12

"ÇOK ŞAŞIRDIM"

Aktürk, 10'uncu soruda doğru yanıtın "d- İstanbul" olduğunu görmesiyle büyük şaşkınlık yaşadı. Oktay Kaynarca sorunun doğru yanıtını açıklarken, Aktürk 50 bin TL ödülle Kim milyoner Olmak İster'e veda etti.

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