Yapay zeka belirledi: İşte Türkiye-İtalya maçının kazananı!

Montella'nın 4-2-3-1 düzenine dönmesi olası görünüyor. Fransa maçında kırmızı kart gören Uğurcan Çakır'ın yerine kalede Altay Bayındır'ın başlaması bekleniyor. Hücumda ise Barış Alper'in sağ kanada, Deniz Gül'ün santrfora geçmesi güçlü bir ihtimal.

İtalya Futbol Federasyonu, Nicolò Barella ve Gianluca Mancini'nin de aralarında bulunduğu 10 oyuncunun Bursa'ya götürülmeyeceğini açıkladı. Bu nedenle Belçika maçındaki savunma ve orta saha düzeninde değişiklik bekleniyor.

İLK YARIDA OLASILIKLAR

Bursa'daki tribün desteğiyle Türkiye'nin ilk bölümde önde baskı kurması beklenebilir. İtalya'nın Belçika karşısında özellikle ilk yarıda geriden oyun kurarken zorlanması, ay-yıldızlılar için bir fırsat işareti. Ancak baskının arkasında bırakılacak alanlar, İtalya'nın hızlı çıkışlarına karşı dikkat gerektirecek.

Türkiye'nin erken bir gol için risk alması mümkün olsa da iki takımın da ilk maçlarını kaybetmiş olması daha kontrollü bir ilk devreye yol açabilir. Bu senaryoda Türkiye'nin baskısı birkaç şut getirir; soyunma odasına ise 0-0 gidilir.