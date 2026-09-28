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Yapay zeka belirledi: İşte Türkiye-İtalya maçının kazananı!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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A Millî Futbol Takımımız, 28 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te Bursa'da İtalya'yı ağırlayacak. Uluslar Ligi'ne Türkiye, Fransa karşısında 1-0; İtalya ise Belçika karşısında 2-0 yenilerek başladı. İşte resmî kadrolar açıklanmadan önce tahmini ilk 11'ler, devre devre maç senaryosu ve skor tahmini...

Yapay zeka belirledi: İşte Türkiye-İtalya maçının kazananı! 1

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ikinci maçında İtalya'yı ağırlayacak.

Türkiye-İtalya karşılaşması, 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'nde saat 21.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.

Fransa yenilgisinin ardından sahaya çıkacak ay-yıldızlılar, taraftarı önünde gruptaki ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

İşte yapay zekanın mücadele için yapmış olduğu tahminler...

Yapay zeka belirledi: İşte Türkiye-İtalya maçının kazananı! 2

BİZİM ÇOCUKLARIN TAHMİNİ İLK 11'İ

Altay Bayındır; Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu; İsmail Yüksek, Salih Özcan; Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu; Deniz Gül.

Montella'nın 4-2-3-1 düzenine dönmesi olası görünüyor. Fransa maçında kırmızı kart gören Uğurcan Çakır'ın yerine kalede Altay Bayındır'ın başlaması bekleniyor. Hücumda ise Barış Alper'in sağ kanada, Deniz Gül'ün santrfora geçmesi güçlü bir ihtimal.

Yapay zeka belirledi: İşte Türkiye-İtalya maçının kazananı! 3

İTALYA'NIN TAHMİNİ 11'İ

Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Romano, Tonali; Cambiaghi, Pio Esposito, Kean.

İtalya Futbol Federasyonu, Nicolò Barella ve Gianluca Mancini'nin de aralarında bulunduğu 10 oyuncunun Bursa'ya götürülmeyeceğini açıkladı. Bu nedenle Belçika maçındaki savunma ve orta saha düzeninde değişiklik bekleniyor.

Yapay zeka belirledi: İşte Türkiye-İtalya maçının kazananı! 4

İLK YARIDA OLASILIKLAR

Bursa'daki tribün desteğiyle Türkiye'nin ilk bölümde önde baskı kurması beklenebilir. İtalya'nın Belçika karşısında özellikle ilk yarıda geriden oyun kurarken zorlanması, ay-yıldızlılar için bir fırsat işareti. Ancak baskının arkasında bırakılacak alanlar, İtalya'nın hızlı çıkışlarına karşı dikkat gerektirecek.

Türkiye'nin erken bir gol için risk alması mümkün olsa da iki takımın da ilk maçlarını kaybetmiş olması daha kontrollü bir ilk devreye yol açabilir. Bu senaryoda Türkiye'nin baskısı birkaç şut getirir; soyunma odasına ise 0-0 gidilir.

Yapay zeka belirledi: İşte Türkiye-İtalya maçının kazananı! 5

İKİNCİ YARI GÖRÜŞÜ

İlk yarı golsüz biterse iki takımın da galibiyet için daha fazla oyuncuyla hücuma çıkması beklenir. Bu bölümde Türkiye'nin orta sahada kazandığı topları gecikmeden ileri taşıması kritik olacak. İtalya baskıyı artırdığında Ferdi'nin çıkışları ve Barış Alper'in sürati, savunma arkasında alan bulabilir.

Yapay zeka belirledi: İşte Türkiye-İtalya maçının kazananı! 6

MAÇIN KİLİDİ: ORTA SAHA

İsmail ile Salih'in Tonali'ye rahat oyun kurma fırsatı vermemesi, Türkiye'nin savunma dengesini koruyabilir. Hücumun kilidi ise Arda'nın son pası ve Deniz Gül'ün ceza sahasındaki bitiriciliği olacak. Türkiye topa daha az sahip olsa bile kazandığı topları net şansa çevirebilirse maçın yönünü değiştirebilir. İsmail ile Salih'in Tonali'ye rahat oyun kurma fırsatı vermemesi, Türkiye'nin savunma dengesini koruyabilir. Hücumun kilidi ise Arda'nın son pası ve Deniz Gül'ün ceza sahasındaki bitiriciliği olacak. Türkiye topa daha az sahip olsa bile kazandığı topları net şansa çevirebilirse maçın yönünü değiştirebilir.

Yapay zeka belirledi: İşte Türkiye-İtalya maçının kazananı! 7

TOPA SAHİP OLMA MÜCADELESİ

İtalya'nın Tonali üzerinden oyunun temposunu düşürmeye ve pas bağlantıları kurmaya çalışması bekleniyor. Türkiye ise topu kazandığında Arda Güler'i hızla bulabilirse daha az pasla tehlike yaratabilir. Maç geneli için topa sahip olmanın İtalya lehine yaklaşık yüzde 52'ye 48 olması bekleniyor.

Yapay zeka belirledi: İşte Türkiye-İtalya maçının kazananı! 8

GOL POZİYONLARINDA ÖNDE OLAN TAKIM

Türkiye açısından en açık yol, Barış Alper'in sağ kanattaki koşuları ve Kerem'in ceza sahasına yönelen hareketleri. Arda'nın bu iki oyuncuya atacağı ara paslar, Donnarumma'yı zorlayacak pozisyonlar üretebilir. İtalya'da ise Cambiaghi'nin kanat akınları ve Kean'in ceza sahasındaki etkinliği öne çıkıyor. Belçika maçında İtalya'nın ikinci yarıda daha fazla pozisyon bulması, bu tehdidin 90 dakika boyunca sürebileceğini gösterdi.

Yapay zeka belirledi: İşte Türkiye-İtalya maçının kazananı! 9

SKOR TAHMİNİ

Türkiye 1-0 İtalya. İlk yarısı dengeli geçen maçta ay-yıldızlıların ikinci devrede hızlı bir hücumla gol bulacağı, ardından savunma disiplinini koruyarak galibiyete ulaşacağı öngörülüyor.

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