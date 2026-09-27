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Vincenzo Montella'dan İtalya maçı öncesi: "Aklınız kalmasın"

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, 28 Eylül Pazartesi günü İtalya'yı konuk edecek. Vincenzo Montella, Uluslar Ligi'nde İtalya maçı öncesi basın açıklamasında bulundu. İtalyan teknik adam kritik maç hakkında konuştu. Montella ayrıca İtalyan olmasının verdiği duygusal mücadeleye de değindi.

Vincenzo Montella'dan İtalya maçı öncesi: "Aklınız kalmasın" 1

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar A Ligi'nde oynanacak İtalya maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

İşte İtalyan teknik adamın maç sonu açıklamaları...

Vincenzo Montella'dan İtalya maçı öncesi: "Aklınız kalmasın" 2

"KALBİM TÜRKİYE İÇİN ATACAK"

"İki sene önce de hazırlık maçında karşılaşmıştık. Benim için duygusal oluyor ama ben uzun süredir buradayım. Kendimi sizden biri gibi hissettim. Aklınız kalmasın, her zaman sizin için mücadele edeceğim. İtalyan olmak her ne kadar duygusal olarak zorlasa da sahaya çıktığımızda kalbim Türkiye için atacak."

Vincenzo Montella'dan İtalya maçı öncesi: "Aklınız kalmasın" 3

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN DURUMU

"Orkun hakkında neler konuşulduğu konusunda fazla bilgim yok ama son dönemlerde kendi kulübünde anestezi eşliğinde ve antrenman yapmadan çıkıyordu. Kendisine teşekkür ediyorum, burada kalmak istedi ve mücadele ediyor, geri dönmek istiyor. Bugün de tam olarak antrenman yapmadı. Onu da bizimle görmek istiyoruz. Umarım pazartesi gününden itibaren bizimle olabilir."

Vincenzo Montella'dan İtalya maçı öncesi: "Aklınız kalmasın" 4

"FUTBOLCU OLSAM..."

"Ben futbolcu olsam bu tarz maçlarda çok motive olurum. Zihinsel olarak bu tarz maçlarda çok önemli. Kazandığımızda çok uzun boylu, sarışın ve yakışıklı oluyoruz; kaybettiğimizde de aynı şekilde tersi oluyor. Çok kısa aralıklarla oynadığımız için birçok konuda değişkenlik gösteriyor. Gelecek için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kademeli şekilde biliyoruz ki her zaman nasıl daha ileri gideriz, onun düşüncesiyle çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda da hiçbir zaman değişmeyecek."

Vincenzo Montella'dan İtalya maçı öncesi: "Aklınız kalmasın" 5

"KAZANINCA FARKLI"

"Kazandığımızda çok uzun boylu, sarışın ve yakışıklı oluyoruz; kaybettiğimizde de aynı şekilde tersi oluyor. Çok kısa aralıklarla oynadığımız için birçok konuda değişkenlik gösteriyor. Gelecek için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kademeli şekilde biliyoruz ki her zaman nasıl daha ileri gideriz, onun düşüncesiyle çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda da hiçbir zaman değişmeyecek."

Vincenzo Montella'dan İtalya maçı öncesi: "Aklınız kalmasın" 6

KEREM VE BARIŞ VURGUSU

"Kerem ve Barış, 3 senedir benimleyken pozisyonları dışında oynadılar her maçı çünkü o konuda sıkıntımız var. Ama futbolcular, milli takımda farklı bir pozisyonda oynasalar bile sonuna kadar mücadele ediyorlar. Deniz Gül'ü de yanımıza alıp yetiştirdik, şimdi daha fazla süre almaya başladı. Sadece şunu bilin; kendi pozisyonlarında oynamıyorlar ama her şeyi yapmaya çalışıyorlar milli takım için. Bu yüzden onlara daha fazla sahip çıkmalıyız."

Vincenzo Montella'dan İtalya maçı öncesi: "Aklınız kalmasın" 7

"BERKE'DEN TELEFON ALMADIM"

"Benden daha iyi biliyorsunuz Berke Özer sürecini. Açıkçası kendisinden herhangi bir telefon almadım. O yüzden şu an bunu konuşmanın da doğru olduğunu düşünmüyorum."

Vincenzo Montella'dan İtalya maçı öncesi: "Aklınız kalmasın" 8

ENES ÜNAL HAKKINDA

"Enes Ünal'ı yakın takibe aldık. Son 5-6 maçına farklı farklı kişiler gitti, tüm maçlarını yakından seyretme fırsatımız oldu. Muazzam bir karakter. Enes Ünal milli takımı çok seviyor, biz de onu çok seviyoruz. Fiziksel olarak şu an bizim parametrelerimizin biraz altında. Bir dahaki kampta tüm yakın takibi yapıp ona göre kararımızı vereceğiz."

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