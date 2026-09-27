Vincenzo Montella'dan İtalya maçı öncesi: "Aklınız kalmasın"

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, 28 Eylül Pazartesi günü İtalya'yı konuk edecek. Vincenzo Montella, Uluslar Ligi'nde İtalya maçı öncesi basın açıklamasında bulundu. İtalyan teknik adam kritik maç hakkında konuştu. Montella ayrıca İtalyan olmasının verdiği duygusal mücadeleye de değindi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar A Ligi'nde oynanacak İtalya maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. İşte İtalyan teknik adamın maç sonu açıklamaları...

"KALBİM TÜRKİYE İÇİN ATACAK" "İki sene önce de hazırlık maçında karşılaşmıştık. Benim için duygusal oluyor ama ben uzun süredir buradayım. Kendimi sizden biri gibi hissettim. Aklınız kalmasın, her zaman sizin için mücadele edeceğim. İtalyan olmak her ne kadar duygusal olarak zorlasa da sahaya çıktığımızda kalbim Türkiye için atacak."

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN DURUMU "Orkun hakkında neler konuşulduğu konusunda fazla bilgim yok ama son dönemlerde kendi kulübünde anestezi eşliğinde ve antrenman yapmadan çıkıyordu. Kendisine teşekkür ediyorum, burada kalmak istedi ve mücadele ediyor, geri dönmek istiyor. Bugün de tam olarak antrenman yapmadı. Onu da bizimle görmek istiyoruz. Umarım pazartesi gününden itibaren bizimle olabilir."

"FUTBOLCU OLSAM..." "Ben futbolcu olsam bu tarz maçlarda çok motive olurum. Zihinsel olarak bu tarz maçlarda çok önemli. Kazandığımızda çok uzun boylu, sarışın ve yakışıklı oluyoruz; kaybettiğimizde de aynı şekilde tersi oluyor. Çok kısa aralıklarla oynadığımız için birçok konuda değişkenlik gösteriyor. Gelecek için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kademeli şekilde biliyoruz ki her zaman nasıl daha ileri gideriz, onun düşüncesiyle çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda da hiçbir zaman değişmeyecek."