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Kim Milyoner Olmak İster heyecan dorukta! 300 bin TL'de büyük risk: Emin değilim dedi doğru cevabı verdi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin yıllardır ilgiyle izlenen ve para ödülü dağıtmaya doymayan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 16 Ağustos 2026 pazar akşamında yayınlanan özel bölüm ile ekrana geldi. Yarışmaya katılan Dilay Su Çınar, 300 bin TL değerindeki 10. sorunun kilidini açarken aldığı riskle geceye damga vurdu. Yarışmacı coğrafya bilgisine güvenmediğini dile getirirken joker hakkı kalmamasına rağmen soruyu yanıtladı. Çınar, soruyu doğru yanıtlarken büyük bir sevinç yaşadı.

Kim Milyoner Olmak İster heyecan dorukta! 300 bin TL'de büyük risk: Emin değilim dedi doğru cevabı verdi 1

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, 16 Ağustos 2026 pazar akşamında yayınlanan özel bölümü ile seyircisiyle buluştu. Sevilen yarışmada bu bölüm Dilay Su Çınar'ın başarılı performansı dikkat çekerken, genç yarışmacı büyük ödül için kıyasıya mücadele etti.

Kim Milyoner Olmak İster heyecan dorukta! 300 bin TL'de büyük risk: Emin değilim dedi doğru cevabı verdi 2

İLK BAŞARI KOLAYLIKLA GEÇTİ


Genç yarışmacı Milyoner'de oldukça heyecanlı olduğunu belirtirken karşısına çıkan ilk 7 soruda doğru yanıt vererek barajı geçti. Çınar, ardından 200 bin TL değerindeki soruyu görmeye hak kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster heyecan dorukta! 300 bin TL'de büyük risk: Emin değilim dedi doğru cevabı verdi 3

"TROPİK" KELİMESİNİN SÖZLÜK TANIMI NEDİR?

Milyoner'de emin adımlarla ilerleyen Çınar, 200 bin TL değerindeki 9. soruda oldukça zorlandı. Soruda ise; "Tropik" kelimesinin sözlük tanımı hangisidir? soruldu.

Kim Milyoner Olmak İster heyecan dorukta! 300 bin TL'de büyük risk: Emin değilim dedi doğru cevabı verdi 4

Şıklar arasında;

a- Ekvator çevresinde olan
b- Dönenceler çevresinde olan
c- Meyve yetişen
d - Güney Kutbu çevresinde olan

yer aldı.

Kim Milyoner Olmak İster heyecan dorukta! 300 bin TL'de büyük risk: Emin değilim dedi doğru cevabı verdi 5

Şıklar arasında epey düşünen yarışmacı okulda öğrendiği bilgilerine güvenerek soruya b şıkkı "Dönenceler çevresinde olan" yanıtını vererek soruyu başarıyla geçti.

Kim Milyoner Olmak İster heyecan dorukta! 300 bin TL'de büyük risk: Emin değilim dedi doğru cevabı verdi 6

300 BİN TL DEĞERİNDEKİ COĞRAFYA SORUSU


Genç yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster'de iddiasını korurken karşısına çıkan 10. soruda ise adeta ter döktü. Çınar, tarihi konularda başarılı olmadığını vurgularken aldığı riskle büyük takdir topladı.

Kim Milyoner Olmak İster heyecan dorukta! 300 bin TL'de büyük risk: Emin değilim dedi doğru cevabı verdi 7

İŞTE O SORU

Milyoner'in 300 bin TL değerindeki coğrafya sorusunda "Osmanlı Devleti'nin Avusturya ve Venedik devletleriyle yaptığı Pasarofça Anlaşmasına adını veren "Pasarofça" günümüzde hangi ülkenin sınırları içindedir?"

Şıklar arasında;

a- Avusturya
b- İtalya
c- Rusya
d- Sırbistan seçenekleri yer aldı.

Kim Milyoner Olmak İster heyecan dorukta! 300 bin TL'de büyük risk: Emin değilim dedi doğru cevabı verdi 8

"EMİN DEĞİLİM" DEDİ DOĞRU YANIT VERDİ

Yarışmada heyecanın doruk noktasına ulaştığı anlarda Çınar, soruda riske girerek hiçbir joker hakkını kalmamasına rağmen soruyu yanıtladı.

MİLYONER'DE BÜYÜK RİSK: "EMİN DEĞİLİM" DEDİ DOĞRU CEVABI VERDİ

Genç yarışmacı 300 bin TL değerindeki soruyu "d- Sırbistan" diyerek doğru cevap verdi.

Kim Milyoner Olmak İster heyecan dorukta! 300 bin TL'de büyük risk: Emin değilim dedi doğru cevabı verdi 9

Çınar Milyoner'de 500 bin TL değerindeki 11. soruyu görmeye hak kazandı.

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