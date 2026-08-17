Kim Milyoner Olmak İster heyecan dorukta! 300 bin TL'de büyük risk: Emin değilim dedi doğru cevabı verdi

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, 16 Ağustos 2026 pazar akşamında yayınlanan özel bölümü ile seyircisiyle buluştu. Sevilen yarışmada bu bölüm Dilay Su Çınar'ın başarılı performansı dikkat çekerken, genç yarışmacı büyük ödül için kıyasıya mücadele etti.