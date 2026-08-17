Kim Milyoner Olmak İster heyecan dorukta! 300 bin TL'de büyük risk: Emin değilim dedi doğru cevabı verdi
ATV'nin yıllardır ilgiyle izlenen ve para ödülü dağıtmaya doymayan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 16 Ağustos 2026 pazar akşamında yayınlanan özel bölüm ile ekrana geldi. Yarışmaya katılan Dilay Su Çınar, 300 bin TL değerindeki 10. sorunun kilidini açarken aldığı riskle geceye damga vurdu. Yarışmacı coğrafya bilgisine güvenmediğini dile getirirken joker hakkı kalmamasına rağmen soruyu yanıtladı. Çınar, soruyu doğru yanıtlarken büyük bir sevinç yaşadı.
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, 16 Ağustos 2026 pazar akşamında yayınlanan özel bölümü ile seyircisiyle buluştu. Sevilen yarışmada bu bölüm Dilay Su Çınar'ın başarılı performansı dikkat çekerken, genç yarışmacı büyük ödül için kıyasıya mücadele etti.
İLK BAŞARI KOLAYLIKLA GEÇTİ
Genç yarışmacı Milyoner'de oldukça heyecanlı olduğunu belirtirken karşısına çıkan ilk 7 soruda doğru yanıt vererek barajı geçti. Çınar, ardından 200 bin TL değerindeki soruyu görmeye hak kazandı.
"TROPİK" KELİMESİNİN SÖZLÜK TANIMI NEDİR?
Milyoner'de emin adımlarla ilerleyen Çınar, 200 bin TL değerindeki 9. soruda oldukça zorlandı. Soruda ise; "Tropik" kelimesinin sözlük tanımı hangisidir? soruldu.
Şıklar arasında;
a- Ekvator çevresinde olan
b- Dönenceler çevresinde olan
c- Meyve yetişen
d - Güney Kutbu çevresinde olan
yer aldı.
Şıklar arasında epey düşünen yarışmacı okulda öğrendiği bilgilerine güvenerek soruya b şıkkı "Dönenceler çevresinde olan" yanıtını vererek soruyu başarıyla geçti.