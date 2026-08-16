Emekli öğretmen hobisini kazanca dönüştürdü: Çöpteki atıklardan bile üretiyor

Bursa'da 58 yaşındaki emekli öğretmen Aliye Zorlu, emeklilik sonrası başladığı hobisiyle para kazanmaya başladı. Kendi yetiştirdiği su kabaklarından lambalar yapan, çöpe atılacak malzemeleri ise hediyelik eşyalara dönüştüren Zorlu, ürettiği süs eşyalarını satarak gelir elde ediyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki emekli öğretmen Aliye Zorlu, kendi yetiştirdiği su kabakları ve atık malzemelerle hem evleri süslüyor hem de hobisini kazanca dönüştürüyor. İlçeye bağlı kırsal Deliballılar Mahallesi'nde doğup büyüyen Zorlu, bir süre nakış öğretmenliği yaptı. Daha sonra okul öncesi öğretmenliği eğitimi alan Zorlu, 23 yıllık anaokulu öğretmenliğinin ardından emekli oldu.

GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMELERİYLE HEDİYELİK EŞYA YAPIYOR Emeklilikten sonra bir hobi arayışına giren Zorlu bu süreçte su kabağı yetiştirmeye başladı. Yetiştirdiği su kabaklarıyla lambalar üreten Zorlu, ayrıca topladığı geri dönüşüm malzemeleriyle de hediyelik eşya yapıyor. Ürettiklerini satarak hobisini gelire dönüştüren Aliye Zorlu, unutulmuş kültürleri geleceğe taşımaya çalıştığını söyledi.

Evini eski eşyalarla adeta yeniden dizdiğini belirten Zorlu, şöyle konuştu: "Burası çok eski bir ev ve evimde her şey eskidir. Ben yenileri verip eskileri almayı çok seviyorum. Eskilerin yaşanmışlıkları var. Şu sehpalar, oturduğum şu koltuk çok eski. Yeni televizyon sehpasını verip bir eski televizyon sehpası alıyorum. Şu duvardaki halılar eskilerden hep toplamışımdır çünkü onların çok güzel anıları, yaşanmışlıkları var. Benim için de bunlar çok özel ve güzel şeyler."

ÇÖPE ATILACAK ÖRTÜNÜN OYASINI KOLYEYE DÖNÜŞTÜRDÜ Zorlu, örgü sepet, ipek kozasından tepsi, gelin çiçeği, süs kabağı, sunum tabağı gibi birçok ürün yaptığını anlattı. Çöpe atılan bir örtünün oyasını değerlendirip kolyeye dönüştürdüğünü ifade eden Zorlu, "Beni mutlu ediyor. Yaşanmışlıkları var. Belki anneannelerinin, babaannelerinin, neler gördü bu oya. Çöpe atılıp gidecekti ama şimdi kolye olarak beni süslüyor, güzelleştiriyor" diye konuştu.

Zorlu, yetiştirdiği su kabağından yaptığı ürünlere değindi. Desenleri doğaçlama tasarladığını, kimi tasarımların uzun süre uğraş gerektirdiğini kaydeden Zorlu, şöyle devam etti: "Kabağın desenine, işleme tekniğine bağlı. Mesela Atatürk'ü işlemiştim. O benim için bir ay sürdü. Desenini çiziyoruz. Deseni çizdikten sonra yakma yaptım, delmesini yaptım. Sonra ışıklandırıyorsunuz, boncuklarını takıyorsunuz. O benim için bir ay sürdü. Tabii ki bunun yanında her gün akşama kadar oturmuyorum. Benim işlerim de var."